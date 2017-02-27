Додано: Нед 24 лис, 2019 19:50

komp написав: yama написав: P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров

Вам обязательно приват? зайдите в RWS разные полукилограмовки есть и килограмовки, но берите сразу пятикилограмовку:

https://goldrwsbank.com.ua/p822955210-s ... -5000.html Вам обязательно приват? зайдите в RWS разные полукилограмовки есть и килограмовки, но берите сразу пятикилограмовку:

Мало того, рынок слитков в стране довольно реальный, не так трудно проверить продавца и покупателя. И курсовая вилка почти валютная, а не приватовская....И.еще раз народу, который не сильно в курсе рынка по вечным ценностям. Покупайте Архистратиги в НБУ.Купите дороже рынка, однако в любой момент, (как обычную валюту), туда же и сольете.Причем, зачастую, на падении, НБУ выкупает дороже рынка.И спите спокойно.Покупать инвестмонеты монеты можно и на рынке (пока случаев китайских подделок не встречал).Появятся однозначно, вопрос времени.СайтВ отличии от ОЛХ- са есть длительная история продавца с конкретными отзывами и баллами по сделке.По др. монетам Родины все немного сложнее.Из недрагметаллов даже озвучивать не буду, тема чисто нумизматическая.В остальном все почти просто. Тираж и красота подарочности.Один из ярких примеров -Цена НБУ-Но то таке....