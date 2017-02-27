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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2789279027912792>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:50

  komp написав:
  yama написав:P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:

Вам обязательно приват? зайдите в RWS разные полукилограмовки есть и килограмовки, но берите сразу пятикилограмовку:
https://goldrwsbank.com.ua/p822955210-s ... -5000.html


Мало того, рынок слитков в стране довольно реальный, не так трудно проверить продавца и покупателя. И курсовая вилка почти валютная, а не приватовская.... :oops: :D

И.еще раз народу, который не сильно в курсе рынка по вечным ценностям. Покупайте Архистратиги в НБУ.
Купите дороже рынка, однако в любой момент, (как обычную валюту), туда же и сольете.
Причем, зачастую, на падении, НБУ выкупает дороже рынка.
И спите спокойно.
Покупать инвестмонеты монеты можно и на рынке (пока случаев китайских подделок не встречал).
Появятся однозначно, вопрос времени.
Сайт https://newauction.com.ua/
В отличии от ОЛХ- са есть длительная история продавца с конкретными отзывами и баллами по сделке.
По др. монетам Родины все немного сложнее.
Из недрагметаллов даже озвучивать не буду, тема чисто нумизматическая.
В остальном все почти просто. Тираж и красота подарочности.
Один из ярких примеров -
https://newauction.com.ua/offer/moneta_ ... 66657.html
Цена НБУ-
https://old.bank.gov.ua/control/uk/curr ... oin_id=685
Но то таке.... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  Автор77 написав:А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.

У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт.
чтобы этот представитель «Waffen-SS» отправился домой в любом виде.

Очень "объективное" представление информации


Так про Waffen это был тост Бени относительно инфарктника.
Глянь, пророк почти, может сглазил, может видит будущее.
Что там Беня еще предрекал ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Что там Беня еще предрекал ?

Що ПРиват Суд віддасть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:00

  pesikot написав:
  Автор77 написав:А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.

У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт.
чтобы этот представитель «Waffen-SS» отправился домой в любом виде.

Очень "объективное" представление информации


Да никто и не говорит об объективности.
Дубинский известный манипулятор, но это не повод для того, чтобы на серьезном финансовом форуме
21 лайк и попадание в топ-ответов недели получил пользователь за практически флудовое -предложение не упоминать Дубинского на форуме.

Натоместь у АндреяМ 17 лайков за чисто финансовое и интересное сообщение.

Еще раз предлагаю не превращать форум в флуд и поддержать лайком АндреяМ

на странице 2770.

Не хватает еще 5-ти плюсиков,чтобы человек заслуженно получил свою первую медаль на форуме.
Тем более его дискуссию почти целый день поддерживало множество участников форума
и чел заслуживает одобрения и первой медальки.

Поддержим новичка!

Покажем, что форум Финансов - не место для флуда, а место,где участники обмениваются своими мыслями по поводу финансов и экономики страны.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:02

  centurionus написав:Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.
https://tsn.ua/ukrayina/dityachiy-ombudsmen-kuleba-z-sinami-potrapiv-u-dtp-zmi-1448424.html
P.S. Крісел дитячих не було, пишуть.


На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:04

  Автор77 написав:Еще раз предлагаю не превращать форум в флуд

Вы уже 3 раза просили добавить "челу" плюсиков, чем не флуд ? Потрите свои сообщения и флуда станет значительно меньше
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:05

  Автор77 написав:
А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.

Охрі таки луччє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:11

  orest написав:
  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две?
Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?

погашення кредиток до 25го, мабуть, наступний тиждень все ж догори підем

viewtopic.php?p=4800716#p4800716 тут трохи писав про курс. Якщо конкретно наступний тиждень, то у вівторок розміщення найпопулярніших на зараз 4-ри річок, тому під них будуть лити понеділок-середа. Крім того, в понеділок юрики тільки почнуть забирати грн з вікендових депозитів і на міжбанку може бракувати покупців. Тому МБ понеділок-середа - боковик чи навіть ще більше просідання десь під 24,1. Все буде залежати від мінфіну і НБУ як активно вони будуть викупляти валюту (адже мають погашення). Далі мали б рости на відшкодуванні ПДВ і тд.
Готівка мала б йти за МБ. Та через "чорну пятницю" є шанс в кінці тижня піти в протихід з МБ, тобто грн ще більше зміцниться на готівці через злив під розпродажі.
Ну а з 02 грудня обидва ринки в ріст, при чому, готівка більше, адже буде зворотня конвертація "чорнопятничної грн".

Значит след. неделю буду выжидать, а с декабря что-то решать.
Тоже приблизительно так и планировал
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:18

  Вкладчик1234 написав:Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две?
Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?

не имей 100 рублей,а имей 100 друзей© У каждого занять по 2 -будет 200 :D
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:20

  Автор77 написав:Натоместь у АндреяМ 17 лайков за чисто финансовое и интересное сообщение.

Еще раз предлагаю не превращать форум в флуд и поддержать лайком АндреяМ

на странице 2770.

Не хватает еще 5-ти плюсиков,чтобы человек заслуженно получил свою первую медаль на форуме.
Тем более его дискуссию почти целый день поддерживало множество участников форума
и чел заслуживает одобрения и первой медальки.

Поддержим новичка!

Покажем, что форум Финансов - не место для флуда, а место,где участники обмениваются своими мыслями по поводу финансов и экономики страны.

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