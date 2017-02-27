yama написав:P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Мало того, рынок слитков в стране довольно реальный, не так трудно проверить продавца и покупателя. И курсовая вилка почти валютная, а не приватовская....
И.еще раз народу, который не сильно в курсе рынка по вечным ценностям. Покупайте Архистратиги в НБУ. Купите дороже рынка, однако в любой момент, (как обычную валюту), туда же и сольете. Причем, зачастую, на падении, НБУ выкупает дороже рынка. И спите спокойно. Покупать инвестмонеты монеты можно и на рынке (пока случаев китайских подделок не встречал). Появятся однозначно, вопрос времени. Сайт https://newauction.com.ua/ В отличии от ОЛХ- са есть длительная история продавца с конкретными отзывами и баллами по сделке. По др. монетам Родины все немного сложнее. Из недрагметаллов даже озвучивать не буду, тема чисто нумизматическая. В остальном все почти просто. Тираж и красота подарочности. Один из ярких примеров - https://newauction.com.ua/offer/moneta_ ... 66657.html Цена НБУ- https://old.bank.gov.ua/control/uk/curr ... oin_id=685 Но то таке....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Автор77 написав:А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.
чтобы этот представитель «Waffen-SS» отправился домой в любом виде.
Очень "объективное" представление информации
Да никто и не говорит об объективности. Дубинский известный манипулятор, но это не повод для того, чтобы на серьезном финансовом форуме 21 лайк и попадание в топ-ответов недели получил пользователь за практически флудовое -предложение не упоминать Дубинского на форуме.
Натоместь у АндреяМ 17 лайков за чисто финансовое и интересное сообщение.
Еще раз предлагаю не превращать форум в флуд и поддержать лайком АндреяМ
на странице 2770.
Не хватает еще 5-ти плюсиков,чтобы человек заслуженно получил свою первую медаль на форуме. Тем более его дискуссию почти целый день поддерживало множество участников форума и чел заслуживает одобрения и первой медальки.
Поддержим новичка!
Покажем, что форум Финансов - не место для флуда, а место,где участники обмениваются своими мыслями по поводу финансов и экономики страны.
На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Автор77 написав: А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.
Охрі таки луччє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вкладчик1234 написав:Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две? Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?
погашення кредиток до 25го, мабуть, наступний тиждень все ж догори підем
viewtopic.php?p=4800716#p4800716 тут трохи писав про курс. Якщо конкретно наступний тиждень, то у вівторок розміщення найпопулярніших на зараз 4-ри річок, тому під них будуть лити понеділок-середа. Крім того, в понеділок юрики тільки почнуть забирати грн з вікендових депозитів і на міжбанку може бракувати покупців. Тому МБ понеділок-середа - боковик чи навіть ще більше просідання десь під 24,1. Все буде залежати від мінфіну і НБУ як активно вони будуть викупляти валюту (адже мають погашення). Далі мали б рости на відшкодуванні ПДВ і тд. Готівка мала б йти за МБ. Та через "чорну пятницю" є шанс в кінці тижня піти в протихід з МБ, тобто грн ще більше зміцниться на готівці через злив під розпродажі. Ну а з 02 грудня обидва ринки в ріст, при чому, готівка більше, адже буде зворотня конвертація "чорнопятничної грн".
Значит след. неделю буду выжидать, а с декабря что-то решать. Тоже приблизительно так и планировал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две? Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?
Автор77 написав:Натоместь у АндреяМ 17 лайков за чисто финансовое и интересное сообщение.
Еще раз предлагаю не превращать форум в флуд и поддержать лайком АндреяМ
на странице 2770.
Не хватает еще 5-ти плюсиков,чтобы человек заслуженно получил свою первую медаль на форуме. Тем более его дискуссию почти целый день поддерживало множество участников форума и чел заслуживает одобрения и первой медальки.
Поддержим новичка!
Покажем, что форум Финансов - не место для флуда, а место,где участники обмениваются своими мыслями по поводу финансов и экономики страны.
Эффективный персональный PR менеджер уже половина победы.