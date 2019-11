Додано: Нед 24 лис, 2019 20:02

centurionus написав: Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.

https://tsn.ua/ukrayina/dityachiy-ombudsmen-kuleba-z-sinami-potrapiv-u-dtp-zmi-1448424.html

P.S. Крісел дитячих не було, пишуть. Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.P.S. Крісел дитячих не було, пишуть.



На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора. На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н.,

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/