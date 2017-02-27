Королевство Бутан имеет ВВП ППС на душу чуть выше или примерно такую же как Украина.
При том что:
- 20 % территории Бутана покрыто ледником, остальное высокогорье - в стране нет ни одного километра железной дороги и нет выхода к морю - большинство населения живёт сельским хозяйством; из-за крутых горных склонов культивируется лишь малая площадь земель. Промышленность почти отсутствует. Мало природных ресурсов
Может нас не правильно считают ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав:P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
С трудом пытаюсь понять, шо Вы хотели сказать.... Обьявление на ОЛХ ? Argor-Heraeus наиболее часто продаваемая у нас швейцарская фирма. По штампу пока подделок не видел. Литье таки да...попадается, но очень легко определяется даже по весу... Будьте бдительны!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 2 разів.
Автор77 написав: А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.
orest написав:Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна 1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.
Якщо не йти шляхом тієї самої "махрової популістської джинси", то треба додати, що майже аесь зріст був отриманий за рахунок сільськогосподпрської продукції (див. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/12/187.pdf, Продукти рослинного походження - зріст 35.9%, що обумовило 6.4% з тих самих 7.4% що Ви вказали). Але ж з точи зору впливу на курс долара це можна здебільшого характеризувати як Act of God - в буквальному сенсі, а коротко перекладаючи на рідну мову - "так сталося". Це не досягнення економіки, це сприятлива погода, що може повторитися, а може і ні. Досягнення економіки привели до величезного зростання аж у 1%.
До того ж є ще одна стаття "експорту", яка із зрозумілих причин не входить до вищезгаданих таблиць. Заробітчани теж, у певному сенсі, і експортери, і експортний товар. Але на відміну від того, що Ви згадали, вони лише генерують імпорт, самі не будучи імпортерами, і відтак не маючи жодного зиску із зміцнення гривні. З одного боку, може здаватися, що це стимулюватиме збільшення валютних надходжень за рахунок того, що збереження існуючого рівня споживання їх родин вимагатиме більших переказів. Але на цьому шляху є дві тенденції, які на дають розглядати це явище як стале. По-перше, зниження фактичної ефективності заробітчанства призведе до повернення певної частини заробітчан додому (що з інших причин може розглядатися як позитивне явище). По-друге, певному заробітчанину може виявитися дешевше з'єднатися з родиною за межами України (доречі, чим корисніший з економічної точки зору заробітчанин, тим вірогідніше такий сценарій). У обох випадках валютний струмок припинеться, і припинеться назавжди.
То ж, при усій повазі, це ще тільки початок аналізу.