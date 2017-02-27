Додано: Нед 24 лис, 2019 21:02

orest написав: Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна

1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку. Вибачте, але це "махрова популістська джинса"Реальність наступна1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.

Якщо не йти шляхом тієї самої "махрової популістської джинси", то треба додати, що майже аесь зріст був отриманий за рахунок сільськогосподпрської продукції (див., Продуктирослинного походження - зріст 35.9%, що обумовило 6.4% з тих самих 7.4% що Ви вказали). Але ж з точи зору впливу на курс долара це можна здебільшого характеризувати як Act of God - в буквальному сенсі, а коротко перекладаючи на рідну мову - "так сталося". Це не досягнення економіки, це сприятлива погода, що може повторитися, а може і ні. Досягнення економіки привели до величезного зростання аж у 1%.До того ж є ще одна стаття "експорту", яка із зрозумілих причин не входить до вищезгаданих таблиць. Заробітчани теж, у певному сенсі, і експортери, і експортний товар. Але на відміну від того, що Ви згадали, вони лише генерують імпорт, самі не будучи імпортерами, і відтак не маючи жодного зиску із зміцнення гривні. З одного боку, може здаватися, що це стимулюватиме збільшення валютних надходжень за рахунок того, що збереження існуючого рівня споживання їх родин вимагатиме більших переказів. Але на цьому шляху є дві тенденції, які на дають розглядати це явище як стале. По-перше, зниження фактичної ефективності заробітчанства призведе до повернення певної частини заробітчан додому (що з інших причин може розглядатися як позитивне явище). По-друге, певному заробітчанину може виявитися дешевше з'єднатися з родиною за межами України (доречі, чим корисніший з економічної точки зору заробітчанин, тим вірогідніше такий сценарій). У обох випадках валютний струмок припинеться, і припинеться назавжди.То ж, при усій повазі, це ще тільки початок аналізу.