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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2789279027912792

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:33

Королевство Бутан имеет ВВП ППС на душу чуть выше или примерно такую же как Украина.

При том что:

- 20 % территории Бутана покрыто ледником, остальное высокогорье
- в стране нет ни одного километра железной дороги и нет выхода к морю
- большинство населения живёт сельским хозяйством; из-за крутых горных склонов культивируется лишь малая площадь земель. Промышленность почти отсутствует. Мало природных ресурсов

Может нас не правильно считают ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:37

  дарий написав:
  komp написав:
  yama написав:P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:

Вам обязательно приват? зайдите в RWS разные полукилограмовки есть и килограмовки, но берите сразу пятикилограмовку:
https://goldrwsbank.com.ua/p822955210-s ... -5000.html


Мало того, рынок слитков в стране довольно реальный, не так трудно проверить продавца и покупателя. И курсовая вилка почти валютная, а не приватовская.... :oops: :D


Слиток серебра 5000 грамм Летой Argor-Heraeus

Может быть в Привате вилка иная, т.к. там продают литые слитки, а не летые. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С трудом пытаюсь понять, шо Вы хотели сказать....
Обьявление на ОЛХ ? :roll:
Argor-Heraeus наиболее часто продаваемая у нас швейцарская фирма.
По штампу пока подделок не видел.
Литье таки да...попадается, но очень легко определяется даже по весу... :D :mrgreen:
Будьте бдительны! 8)
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:44

  дарий написав:С трудом пытаюсь понять, шо Вы хотели сказать....
Обьявление на ОЛХ ? :roll:


Вы ссылку на РВС банк открывали ? Как-то несолидно для банковского учреждения.
Востаннє редагувалось tumos в Нед 24 лис, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tumos написав:Вы ссылку на РВС банк открывали ? Как-то не солидно для банковского учреждения.

Леваком не интересуюсь, чего и Вам советую...
Если слово Банк у Вас вызывает трепет, у меня уже давно НИсколько....
Такой Сам себе Гребцов...

АТ "РВС БАНК" ОТДЕЛ БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ
grebtsov.p@rwsbank.com.ua+380635680886+380635680886+380635680886
УкраинаКиевул. Белорусская д.8
+38 063 5680886
Lifecell
+38 068 5680886
Kyivstar
+38 050 5680886
Vodafone
+38 044 5680886
городской Киев

И шо там у бедных киевлян токо не Возрождается... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:53

  flyman написав:
  Автор77 написав:
А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.

Охрі таки луччє


цей хоч матюки не гне )))
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:58

  дарий написав:
  tumos написав:Вы ссылку на РВС банк открывали ? Как-то не солидно для банковского учреждения.

Леваком не интересуюсь, чего и Вам советую...
Если слово Банк у Вас вызывает трепет, у меня уже давно НИсколько....


Трепет у меня вызывает слово ЛЕТОЙ слиток. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Вибачте, але це "махрова популістська джинса" :wink: Реальність наступна
1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.


Якщо не йти шляхом тієї самої "махрової популістської джинси", то треба додати, що майже аесь зріст був отриманий за рахунок сільськогосподпрської продукції (див. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/12/187.pdf, Продукти
рослинного походження - зріст 35.9%, що обумовило 6.4% з тих самих 7.4% що Ви вказали). Але ж з точи зору впливу на курс долара це можна здебільшого характеризувати як Act of God - в буквальному сенсі, а коротко перекладаючи на рідну мову - "так сталося". Це не досягнення економіки, це сприятлива погода, що може повторитися, а може і ні. Досягнення економіки привели до величезного зростання аж у 1%.

До того ж є ще одна стаття "експорту", яка із зрозумілих причин не входить до вищезгаданих таблиць. Заробітчани теж, у певному сенсі, і експортери, і експортний товар. Але на відміну від того, що Ви згадали, вони лише генерують імпорт, самі не будучи імпортерами, і відтак не маючи жодного зиску із зміцнення гривні. З одного боку, може здаватися, що це стимулюватиме збільшення валютних надходжень за рахунок того, що збереження існуючого рівня споживання їх родин вимагатиме більших переказів. Але на цьому шляху є дві тенденції, які на дають розглядати це явище як стале. По-перше, зниження фактичної ефективності заробітчанства призведе до повернення певної частини заробітчан додому (що з інших причин може розглядатися як позитивне явище). По-друге, певному заробітчанину може виявитися дешевше з'єднатися з родиною за межами України (доречі, чим корисніший з економічної точки зору заробітчанин, тим вірогідніше такий сценарій). У обох випадках валютний струмок припинеться, і припинеться назавжди.

То ж, при усій повазі, це ще тільки початок аналізу.
headshaker
 
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