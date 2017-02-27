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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2790279127922793

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

5000 грамм гранулы второй категории.

Вот где собака зарыта....

Бедный Паша Владимирович.... :oops:
Надеюсь, не вертится там во сне...
Хотябыб не уволили из-за наших приколов... :cry:
Причем, отгреб Гребцов, совершенно внезапно и неожиданно... :D
Вот простое определение фатализма. :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:29

  pesikot написав:
  Автор77 написав:А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.
У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт.
чтобы этот представитель «Waffen-SS» отправился домой в любом виде.
Очень "объективное" представление информации

И люмпенские комменты любителей Дубинского на его страничке достойны их кумира.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:41

  дарий написав:Либо, Вы часом не Троцкий, случайно убежавший от топора в Мексике? :roll: :oops:

... ледоруба... :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:43

  headshaker написав:
  orest написав:Вибачте, але це "махрова популістська джинса" :wink: Реальність наступна
1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.


Якщо не йти шляхом тієї самої "махрової популістської джинси", то треба додати, що майже аесь зріст був отриманий за рахунок сільськогосподпрської продукції (див. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/12/187.pdf, Продукти
рослинного походження - зріст 35.9%, що обумовило 6.4% з тих самих 7.4% що Ви вказали). Але ж з точи зору впливу на курс долара це можна здебільшого характеризувати як Act of God - в буквальному сенсі, а коротко перекладаючи на рідну мову - "так сталося". Це не досягнення економіки, це сприятлива погода, що може повторитися, а може і ні. Досягнення економіки привели до величезного зростання аж у 1%.

До того ж є ще одна стаття "експорту", яка із зрозумілих причин не входить до вищезгаданих таблиць. Заробітчани теж, у певному сенсі, і експортери, і експортний товар. Але на відміну від того, що Ви згадали, вони лише генерують імпорт, самі не будучи імпортерами, і відтак не маючи жодного зиску із зміцнення гривні. З одного боку, може здаватися, що це стимулюватиме збільшення валютних надходжень за рахунок того, що збереження існуючого рівня споживання їх родин вимагатиме більших переказів. Але на цьому шляху є дві тенденції, які на дають розглядати це явище як стале. По-перше, зниження фактичної ефективності заробітчанства призведе до повернення певної частини заробітчан додому (що з інших причин може розглядатися як позитивне явище). По-друге, певному заробітчанину може виявитися дешевше з'єднатися з родиною за межами України (доречі, чим корисніший з економічної точки зору заробітчанин, тим вірогідніше такий сценарій). У обох випадках валютний струмок припинеться, і припинеться назавжди.

То ж, при усій повазі, це ще тільки початок аналізу.

Чим експорт сг гірше ніж експорт металургійної продукції? Коли ми експортували руду,чавун, металобрухт і решта низькоякісну, енергомістку продукцію, яка йшла у світі на переробку чи в бетон на будівництвах – це було чимось значно краще сг? Руда – це експорт і ще й хороший, а зерно чи ягоди чи яйця-кури – це не експорт чи він поганий? До речі, ось ці чавун, металобрухт, руда і склали цьогорічний фантастичний ріст експорту в Китай. Вже нікому не треба, а Китай бере. Тепер ще, щоб забезпечити роботу наших меткомбінатів необхідно імпортувати газ і вугілля. В цьому році це головна імпортна стаття, також більша ніж завжди. При цьому, маючи виграш на вагомому імпорті через зміцнення нацвалюти, вони це скромно замовчують і розказують про біду і втрати, про необхідність оптимізуватися і тд.
Я б дуже добре порахував чи нам потрібен цей експорт допотопно-викопної металургії, чи краще зменшити імпорт на їх газ-вугілля і збільшити експорт електроенергії, якої вони також споживають надміру.
Крім того, росте ІТ, а ріст сг забезпечує ріст обслуговуючих і суміжних галузей, росте енергетика - Ахметов освітлює пів Європи.
Є певні питання по машинобудуванню і хім. промисловості, але скільки доданої вартості було в тому машинобудуванні при технологіях і обладнанні початку минулого століття? А хімпром був тісно пов'язаний з імпортом і ще не зрозуміло чого було більше: втрат чи виграшу.
Щодо заробітчан, я їх рідко згадую, оскільки родом з Західної України і знаю дуже багато не з книжок а з родинного досвіду про міграцію початку 20 століття, в період 40-50 років. На початку 90-х виїздило значно більше ніж тепер. Це велика людська трагедія дуже часто (розбиті сімї, покоління яке виросло без батьків і не знає що тепер з своїми дітьми робити). Але з початку 90-х це безперервний процес і їх гроші були весь час і були періоди, коли вони ще більше рятували країну ніж зараз. Зловживати цим чинником і переоцінювати його вагу я б не радив. Зараз його використовують, як на мене, для відволікання уваги чи формування негативних емоцій, як колись питання мови…
П.С. З превеликим задоволенням почитаю Ваш аналіз більш повний, глибокий і досконалий. :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень трудно возразить Оресту в чем -либо...
Но, будем стараться.... :wink: :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:52

  orest написав:Чим експорт сг гірше ніж експорт металургійної продукції? Коли ми експортували руду,чавун, металобрухт і решта низькоякісну, енергомістку продукцію, яка йшла у світі на переробку чи в бетон на будівництвах – це було чимось значно краще сг? Руда – це експорт і ще й хороший, а зерно чи ягоди чи яйця-кури – це не експорт чи він поганий? До речі, ось ці чавун, металобрухт, руда і склали цьогорічний фантастичний ріст експорту в Китай. Вже нікому не треба, а Китай бере. Тепер ще, щоб забезпечити роботу наших меткомбінатів необхідно імпортувати газ і вугілля. В цьому році це головна імпортна стаття, також більша ніж завжди. При цьому, маючи виграш на вагомому імпорті через зміцнення нацвалюти, вони це скромно замовчують і розказують про біду і втрати, про необхідність оптимізуватися і тд.

Наконец кто то об этом начал писать..
Вон в австралии 80% экспорта - это продажа руды, уголя и зерна в китай.
И никто не ноет.

А чугуний, кстати, с их зарплатами и требованиями по защите окружающей среды тоже что то невыгодно плавить..
escobar
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:13

  flyman написав:який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.

А что непонятного?

Видать это была нормальная практика у этого конкретного чудака на букву м.
В этот раз как в анекдоте - не прокатило.
Его не жалко, жалко детей, которые пострадали из-за папаши торопыги.
Удар пришелся в левый бок, пассажирский. Боюсь старший, который вероятно сидел на переднем рядом с папкой - не жилец :(
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  reef написав:... ледоруба...

Вроде и синонимы, однако холодок в душе гораздо круче!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Чим експорт сг гірше ніж експорт металургійної продукції?

Він не гірший, але принципово інший. СГ надто залежить від примх природи, і той самий Act of God, що я згадував, іншим разом може з легкістю подіяти у протилежному напрямку. Якби не це, то я б був готовий погодитися, що він навіть кращий за експорт металів, принаймні, з екологічних міркувань (ріпак прохання не згадувати :D ).

P.S. На власний детальний аналіз я не зазіхаю. Я тільки натякаю, що Вам ще лишається що сказати, ця тема майже невичерпна, і завжди є ризик, що висновки у рамках одного посту можуть здаватися "махровою популістською джинсою" (С)
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