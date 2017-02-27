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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2791279227932794

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 02:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.



Согласен. Надо сделать их "разом".
Правда,15% девала всего лишь заберет их курсовой выигрыш от прошедшего лета. А проценты около 15 - останутся.

Обнулить их прибыли можно было бы только девалом в 30%, чего не случится, если не чрезвычайка какая-нибудь,
типа незаключения даже краткосрочного договора по трубе,
плюс незапуск рынка земли,
массового выхода нерезов из бумаг и т.п.

Хотя риски всего вышеперечисленного ,безусловно, имеются.

Но проблема в том, что эти жирные коты, среди которых немало и наших доморощенных, работающих через офшорные прокладки как только дело запахнет жареным начнут сбрасывать свои ставшими мусорными ОВГЗ.

И вот тогда , как бы не случилось:

"здравствуйте ,
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это я дефолт"
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  #<1 ... 2791279227932794
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