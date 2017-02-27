Согласен. Надо сделать их "разом".
Правда,15% девала всего лишь заберет их курсовой выигрыш от прошедшего лета. А проценты около 15 - останутся.
Обнулить их прибыли можно было бы только девалом в 30%, чего не случится, если не чрезвычайка какая-нибудь,
типа незаключения даже краткосрочного договора по трубе,
плюс незапуск рынка земли,
массового выхода нерезов из бумаг и т.п.
Хотя риски всего вышеперечисленного ,безусловно, имеются.
Но проблема в том, что эти жирные коты, среди которых немало и наших доморощенных, работающих через офшорные прокладки как только дело запахнет жареным начнут сбрасывать свои ставшими мусорными ОВГЗ.
И вот тогда , как бы не случилось:
"здравствуйте ,
разрешите войти,
это я дефолт"