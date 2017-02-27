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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2791279227932794

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 02:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.



Согласен. Надо сделать их "разом".
Правда,15% девала всего лишь заберет их курсовой выигрыш от прошедшего лета. А проценты около 15 - останутся.

Обнулить их прибыли можно было бы только девалом в 30%, чего не случится, если не чрезвычайка какая-нибудь,
типа незаключения даже краткосрочного договора по трубе,
плюс незапуск рынка земли,
массового выхода нерезов из бумаг и т.п.

Хотя риски всего вышеперечисленного ,безусловно, имеются.

Но проблема в том, что эти жирные коты, среди которых немало и наших доморощенных, работающих через офшорные прокладки как только дело запахнет жареным начнут сбрасывать свои ставшими мусорными ОВГЗ.

И вот тогда , как бы не случилось:

"здравствуйте ,
разрешите войти,
это я дефолт"
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:59

Не здавайте долари, бо провалимось нижче локального дна 24!
Якщо не хочете вниз, то поверніться хоча б на 25-26, бо Маркарова, Мінфін, ВРУ, МВФ повними блазнями з своїми 28 у бюджеті виглядають!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:51

  ruvex написав:
  холява написав:orest

Добрый Вечер ОРЕСТ .

Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?

Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .

Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????

Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?

Гречка две недели назад была 44. с копейками - 3 кг пакет, теперь стала ~37 - 1 кг. :mrgreen:
Пока у людей еще соизмеримо остаются деньги на отъезд, они c надеждой будут тратить здесь вторую часть тождества на продукты.

Гречка не вродила... Радив би купувати по любій ціні, бо її навесні просто не буде! Таке повторюється раз на десять років...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:53

  Qwerty написав:Нещодавно бачив його у Харкові на матчі Шахтар з Динамо Загреб!

Привет передавайте, чай не чужой
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:11

  Qwerty написав:
  ruvex написав:
  холява написав:orest

Добрый Вечер ОРЕСТ .

Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?

Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .

Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????

Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?

Гречка две недели назад была 44. с копейками - 3 кг пакет, теперь стала ~37 - 1 кг. :mrgreen:
Пока у людей еще соизмеримо остаются деньги на отъезд, они c надеждой будут тратить здесь вторую часть тождества на продукты.

Гречка не вродила... Радив би купувати по любій ціні, бо її навесні просто не буде! Таке повторюється раз на десять років...

UА гречку знові завезуть російську черех Казахстан - дешева реально ( ота по 44 за 3 кг ) ... Щось в ній не так - але не пам"ятаю точно . Наша українська була десь біля 30 грн за 1 кг ...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:24

  Puente написав:
  Qwerty написав:
  ruvex написав:Гречка не вродила... Радив би купувати по любій ціні, бо її навесні просто не буде! Таке повторюється раз на десять років...

UА гречку знові завезуть російську черех Казахстан - дешева реально ( ота по 44 за 3 кг ) ... Щось в ній не так - але не пам"ятаю точно . Наша українська була десь біля 30 грн за 1 кг ...

Купили б весною по 12-15, продали по 45. 200% за 6-8 місяців ;)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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