Сибарит написав:15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.
Согласен. Надо сделать их "разом". Правда,15% девала всего лишь заберет их курсовой выигрыш от прошедшего лета. А проценты около 15 - останутся.
Обнулить их прибыли можно было бы только девалом в 30%, чего не случится, если не чрезвычайка какая-нибудь, типа незаключения даже краткосрочного договора по трубе, плюс незапуск рынка земли, массового выхода нерезов из бумаг и т.п.
Хотя риски всего вышеперечисленного ,безусловно, имеются.
Но проблема в том, что эти жирные коты, среди которых немало и наших доморощенных, работающих через офшорные прокладки как только дело запахнет жареным начнут сбрасывать свои ставшими мусорными ОВГЗ.
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе ! НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ? Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ? Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
Гречка две недели назад была 44. с копейками - 3 кг пакет, теперь стала ~37 - 1 кг. Пока у людей еще соизмеримо остаются деньги на отъезд, они c надеждой будут тратить здесь вторую часть тождества на продукты.
Гречка не вродила... Радив би купувати по любій ціні, бо її навесні просто не буде! Таке повторюється раз на десять років...
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе ! НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ? Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ? Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
Гречка две недели назад была 44. с копейками - 3 кг пакет, теперь стала ~37 - 1 кг. Пока у людей еще соизмеримо остаются деньги на отъезд, они c надеждой будут тратить здесь вторую часть тождества на продукты.
Гречка не вродила... Радив би купувати по любій ціні, бо її навесні просто не буде! Таке повторюється раз на десять років...
UА гречку знові завезуть російську черех Казахстан - дешева реально ( ота по 44 за 3 кг ) ... Щось в ній не так - але не пам"ятаю точно . Наша українська була десь біля 30 грн за 1 кг ...