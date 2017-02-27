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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:03
asti написав: zzzzzz написав:
Тыдыщ....
Межбанк 04 / 06
Вон оно как...
Все готовы 23,хх увидеть?)
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Investor_33
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:06
Investor_33 написав: asti написав: zzzzzz написав:
Тыдыщ....
Межбанк 04 / 06
Вон оно как...
Все готовы 23,хх увидеть?)
а почему бы и нет? в Украине доходы в грн у всех
все автоматически лучше себя чувствуют
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GoldFish
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:07
Investor_33 написав: asti написав: zzzzzz написав:
Тыдыщ....
Межбанк 04 / 06
Вон оно как...
Все готовы 23,хх увидеть?)
Бюджет по доходам будет в глубокой ЖЖЖЖЖЖ....
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:08
zzzzzz написав:
Бюджет по доходам будет в глубокой ЖЖЖЖЖЖ....
когда то было по другому?
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GoldFish
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:08
Ощад и Приват будут сливать вместе, грустно...
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edvardd
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:10
edvardd написав:
Ощад и Приват будут сливать вместе, грустно...
Чего не сделаешь, чтобы убежать от вопроса о возврате Бене
Чувствуется креативность Квартальной команды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:25
zzzzzz написав:
Бюджет по доходам будет в глубокой ЖЖЖЖЖЖ....
в глубокой ЗЗЗЗЗЗЗЕ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:28
Investor_33 написав: asti написав: zzzzzz написав:
Тыдыщ....
Вон оно как...
Все готовы?
Я готов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:38
GoldFish написав: Investor_33 написав:
Все готовы 23,хх увидеть?)
а почему бы и нет? в Украине доходы в грн у всех
все автоматически лучше себя чувствуют
а как лучше ? Морально ?
ведь ценники никто нигде не снизит, ничего особо не подешевеет
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:57
qreaton написав: orest написав:
Чим експорт сг гірше ніж експорт металургійної продукції? Коли ми експортували руду,чавун, металобрухт і решта низькоякісну, енергомістку продукцію, яка йшла у світі на переробку чи в бетон на будівництвах – це було чимось значно краще сг? Руда – це експорт і ще й хороший, а зерно чи ягоди чи яйця-кури – це не експорт чи він поганий? До речі, ось ці чавун, металобрухт, руда і склали цьогорічний фантастичний ріст експорту в Китай. ....
П.С. З превеликим задоволенням почитаю Ваш аналіз більш повний, глибокий і досконалий.
Для того что бы вырастить и экспортировать сх, нужны, импортные удобрения, импорт топлива, импорт техники, и скоро импорт людей.
думаю питання масштабування. Маленький металоплавильний завод не зробиш, а маленька ділянка "отам я ще помідорчики посажу" можлива
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Diman
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