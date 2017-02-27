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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2792279327942795

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:03

  asti написав:
  zzzzzz написав:Тыдыщ....
Межбанк 04 / 06
Вон оно как...

Все готовы 23,хх увидеть?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:06

  Investor_33 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Тыдыщ....
Межбанк 04 / 06
Вон оно как...

Все готовы 23,хх увидеть?)

а почему бы и нет? в Украине доходы в грн у всех
все автоматически лучше себя чувствуют
GoldFish
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:07

  Investor_33 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Тыдыщ....
Межбанк 04 / 06
Вон оно как...

Все готовы 23,хх увидеть?)


Бюджет по доходам будет в глубокой ЖЖЖЖЖЖ....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:08

  zzzzzz написав:
Бюджет по доходам будет в глубокой ЖЖЖЖЖЖ....


когда то было по другому?
GoldFish
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:08

Ощад и Приват будут сливать вместе, грустно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:10

  edvardd написав:Ощад и Приват будут сливать вместе, грустно...


Чего не сделаешь, чтобы убежать от вопроса о возврате Бене :lol:
Чувствуется креативность Квартальной команды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:25

  zzzzzz написав:Бюджет по доходам будет в глубокой ЖЖЖЖЖЖ....
в глубокой ЗЗЗЗЗЗЗЕ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:28

  Investor_33 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Тыдыщ....
Вон оно как...
Все готовы?
Я готов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:38

  GoldFish написав:
  Investor_33 написав:Все готовы 23,хх увидеть?)

а почему бы и нет? в Украине доходы в грн у всех
все автоматически лучше себя чувствуют


а как лучше ? Морально ?
ведь ценники никто нигде не снизит, ничего особо не подешевеет :evil:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:57

  qreaton написав:
orest написав:Чим експорт сг гірше ніж експорт металургійної продукції? Коли ми експортували руду,чавун, металобрухт і решта низькоякісну, енергомістку продукцію, яка йшла у світі на переробку чи в бетон на будівництвах – це було чимось значно краще сг? Руда – це експорт і ще й хороший, а зерно чи ягоди чи яйця-кури – це не експорт чи він поганий? До речі, ось ці чавун, металобрухт, руда і склали цьогорічний фантастичний ріст експорту в Китай. ....
П.С. З превеликим задоволенням почитаю Ваш аналіз більш повний, глибокий і досконалий. :wink:
Для того что бы вырастить и экспортировать сх, нужны, импортные удобрения, импорт топлива, импорт техники, и скоро импорт людей.
думаю питання масштабування. Маленький металоплавильний завод не зробиш, а маленька ділянка "отам я ще помідорчики посажу" можлива
Diman
 
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