Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 25.11.2019...................2405,885 Гривна укрепилась почти на 11 копеек. Стартовали на 0.5 копейки выше закрытия пятницы. Без традиционной паузы сразу же пошли вниз, однако оборотов не было примерно до 10-40. К 10-45 успели упасть на 6 копеек. После этого стабилизировались и оставались на одном уровне до полудня, если не считать короткий полукопеечный всплеск около 11-30. Есть подозрение, что старт активным торгам около 11-40 дал регулятор, вышедший ловить курс. НБУ в пятницу взял плановые 30 млн. Коррсчета не изменились. Увеличение объема суточных сертификатов было компенсировано интервенцией НБУ и операциями казначейства.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 21.11.2019 Усього, млн дол. США 533.7 Обороты очень высокие. Это при очень скромном участии регулятора, чистый спрос составил около 504 млн.
В результаті, місія їде. В результаті, рейтингове агентство Moody's не підвищує рейтинг України, як всі очікували, залишаючи його на дуже низькому рівні. І це результат провалу переговорів. В результаті, ринки отримали сигнал. Програми МВФ цього року не буде. Програма МВФ в принципі під загрозою. І ринки бачать, що Зеленський не готовий на конфлікт з Коломойським, навіть коли під загрозою опиняється макроекономічна стабільність України Автор Фурса
Вот предвестники начала конца укрепления гривны Предчувствуется что коридор 23,7- 24,05 дно. Нужно уходить в бакс
joik написав:В результаті, місія їде. В результаті, рейтингове агентство Moody's не підвищує рейтинг України, як всі очікували, залишаючи його на дуже низькому рівні. І це результат провалу переговорів. В результаті, ринки отримали сигнал. Програми МВФ цього року не буде. Програма МВФ в принципі під загрозою. І ринки бачать, що Зеленський не готовий на конфлікт з Коломойським, навіть коли під загрозою опиняється макроекономічна стабільність України Автор Фурса
Вот предвестники начала конца укрепления гривны Предчувствуется что коридор 23,7- 24,05 дно. Нужно уходить в бакс
asti написав:Я в голосовалке летом ещё поставил на 23,75 -23,99. В сентябре немного не дотянули - остановились на сегодняшних уровнях и пошли вверх, если завтра - послезавтра не пробьем 24 можем опять вверх пойти.