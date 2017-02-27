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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2793279427952796

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.11.2019...................2405,885
Гривна укрепилась почти на 11 копеек.
Стартовали на 0.5 копейки выше закрытия пятницы. Без традиционной паузы сразу же пошли вниз, однако оборотов не было примерно до 10-40. К 10-45 успели упасть на 6 копеек. После этого стабилизировались и оставались на одном уровне до полудня, если не считать короткий полукопеечный всплеск около 11-30. Есть подозрение, что старт активным торгам около 11-40 дал регулятор, вышедший ловить курс.
НБУ в пятницу взял плановые 30 млн.
Коррсчета не изменились. Увеличение объема суточных сертификатов было компенсировано интервенцией НБУ и операциями казначейства.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
21.11.2019
Усього, млн дол. США 533.7
Обороты очень высокие. Это при очень скромном участии регулятора, чистый спрос составил около 504 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:32

  GoldFish написав:
  zzzzzz написав:Тыдыщ....

Межбанк 04 / 06

24 пробьем завтра

Не факт, держат насмерть.

Склоняюсь к тому что планы по прорыву сопротивления и стремительному падению на 22,7 придется отложить до марта.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:44

  escobar написав:
  GoldFish написав:
  zzzzzz написав:Тыдыщ...
24 пробьем завтра
Не факт, держат насмерть.
Я также думал об уровне 25 летом...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас в планах только еще одно крупное размещение овгз (это завтра), да и давление покупателей на рынок сейчас не в пример выше, чем в середине года с политическим межсезоньем.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:01

  escobar написав:Сейчас в планах только еще одно крупное размещение овгз (это завтра), да и давление покупателей на рынок сейчас не в пример выше, чем в середине года с политическим межсезоньем.


В этом месяце?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:15

  zzzzzz написав:Тыдыщ....

Межбанк 04 / 06

з точки зору прайс-екшн :arrow: пятницю закрили ведмежатніком, тому сьогоднішній тиск ведмедів природний :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:26

В результаті, місія їде. В результаті, рейтингове агентство Moody's не підвищує рейтинг України, як всі очікували, залишаючи його на дуже низькому рівні. І це результат провалу переговорів. В результаті, ринки отримали сигнал. Програми МВФ цього року не буде. Програма МВФ в принципі під загрозою. І ринки бачать, що Зеленський не готовий на конфлікт з Коломойським, навіть коли під загрозою опиняється макроекономічна стабільність України
Автор Фурса

Вот предвестники начала конца укрепления гривны
Предчувствуется что коридор 23,7- 24,05 дно.
Нужно уходить в бакс
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:30

Я в голосовалке летом ещё поставил на 23,75 -23,99. В сентябре немного не дотянули - остановились на сегодняшних уровнях и пошли вверх, если завтра - послезавтра не пробьем 24 можем опять вверх пойти.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:36

  joik написав:В результаті, місія їде. В результаті, рейтингове агентство Moody's не підвищує рейтинг України, як всі очікували, залишаючи його на дуже низькому рівні. І це результат провалу переговорів. В результаті, ринки отримали сигнал. Програми МВФ цього року не буде. Програма МВФ в принципі під загрозою. І ринки бачать, що Зеленський не готовий на конфлікт з Коломойським, навіть коли під загрозою опиняється макроекономічна стабільність України
Автор Фурса

Вот предвестники начала конца укрепления гривны
Предчувствуется что коридор 23,7- 24,05 дно.
Нужно уходить в бакс

Але, якщо мова йде про цей рік. :)
sinus
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:37

  asti написав:Я в голосовалке летом ещё поставил на 23,75 -23,99. В сентябре немного не дотянули - остановились на сегодняшних уровнях и пошли вверх, если завтра - послезавтра не пробьем 24 можем опять вверх пойти.

З середи на четверг має бути відкат.
sinus
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