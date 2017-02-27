Додано: Пон 25 лис, 2019 15:16

Кто-то из участников давал вот такую ссылку,которая не получила ни одного "плюсика", зато в сумме около 100 лайков получил на неделе Дубинский.А ведь форум то финансовый.А ведь в том ютубе - собрались за круглым столом все "звезды" (правда, не только звезды,а и посредственности там просматриваются) отечественных финансов.Там целый мешок инсайда и интересных фактов к размышлению.Итак, вкратце на ускоренном просмотрел:1.Минфин и правительство поют хвалебные песни пирамиде ОВГЗ и утвенрждают,что она будет вечно процветать и они герои нашли выход для того чтобы погашать пиковые долги2.Не все согласны, Шапран, Устенко,Фурса,Яременко и представитель ассоциации украинских банков считают,что:-пирмамида ОВГЗ может грохнуться ориентировочно в апреле-мае 2020-го-вместо кредитования экономики страна залезла в гнусные спекуляции-экспорт растет медленне ,чем импорт-доля долга в ВВП не слишком велика,но стоимость обслуживания катастрофическая-варранты - мина замедленного действия, которая может разнести к хрену всю экономику,уже по итогам 2019-го мы попали на лишних 250 млн.долларов,которые заплатим в 2021-м, в дальнейшем если будет рост 40% за 5 лет, то попадание - на 12 млрд.дол., так что рост - равно платить офигенные суммы,-мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!-реально 3.2 млрд.дол. в 2015 мы поменяли на многие десятки милилардов долларов до 2040-го года. Все,что заработаем отдадим кредиторам Яресько, а значит фиг нам возвращение заробитчан на достойный уровень доходов и т.п.- чем платить фантастические бабки спекулянтам по ОВГЗ лучше бы отменили военный сбор и налог на депозиты, принесли бы те же деньги дешевле и много, и кредитование запустилось бы, поскольку наши депозитчики не хищные акулы международного спекулятивного бизнеса, все выплаченные проценты в нашем же кармане и остались бы в конечном итоге-парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.-мы идем к дефолту-другой вариант вместо дефолта - перераспределение земель в пользу держателей ОВДП, за наши же деньги-проценты получат наши же активы-ОВГЗ размещены на заграничном депозитарии, за что инвесторы платят дополнительно 3-4% !!!, зато теперь в стране инкто не имеет информации о том, кто конечный держатель,бенефициар этих спекулятивных манипуляций, они платят 3-4% за анонимность,так как на украинском депозитарии - все это стоит копейки-снижение поступлений от акцизов в бюджет выше чем более дешевое обслживание долга,т.е. минус для бюджета от низкого курса больший чем сомнительный выигрыш-долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница-30-40% годовой доходности в долларе. Каково ?Наши банки как утверждают участники стола иногда дают и процент-полтора, и все равно несут, при этом еще налоги платятся-все это на фоне офигенного дефицита внешней торговли товарами, так же было в 2008-м ,что привело к скачкообразной девальвации гирвны-масса горячих денег спекулянтов рынулась в страну Украина- но экономика растет вяленько, нет развития экономки, нет источников погашения долга, замкнутый круг, значит надо больше ОВГЗ, или продать что-то ненужное вроде земли и приватизации объектов ,причем расплатятся нашими же процентами-Украина - мировой лидер по проблемным активам банков 60-70%-депозиты в системе до 6 месяцев - 70% объема, опасно-представитель ассоциации банков - "долговая пирамида ОВГЗ" -это "шлюзы будущего дефолта"-дисбалансы ( польское молоко дешевле чем наше и еще целое гроно т.п.),потом обвал,потом кризисЭТО все не я утверждаю,это участники круглого стола,не дословно конечно, но смысл понятен надеюсьНу вот и еще раз - за этот ютуб ноль "лайков" участник получил,может никто и не смотрел кроме меня ?, зато тема Дубинского около 100 лайков по нескольким сообщениям, огромная блоагодарность челу , выложившему этот ютуб, к сожалению уже сейчас не помню и не могу найти - кто эту "родзынку" кинул на форум.На этом круглом столе были люди, имеющие и инсайд, и цифры, и понимающие риски.И вот они,пока мы считаем копейки потерь от аферы -ревальвации,считают от этой аферы, а также от варрантов Яресько риски совершенно иного масштаба, а ведь есть еще и Норманд,и газовая труба ,которая максимум на 1-2 года и это при оптимистическом сценарии,и МВФ,и Приват - более мелкие,но также проблемы,не 100% так гладко пойдет и с землей, рано что-то утверждать однозначно и т.п.И челы едва ли не в один голос утверждают:-есть риски дефолта-есть риски полномасштабного финансово -экономического кризиса-может быть наложение сразу нескольких факторов - с теми же варрантами будут разбираться( и отказ от обязателств в какой-то мере, или хотя бы их реструктуризация - неизбежны, а это уже в какой-то мере тот же дефолт)уже ближе к 2021-му году, какая там устойчивость пирамиды к этому времени будет - вопрос,-есть риски уже весной 2020 начала выхода из пирамиды, все они называют почему-то апрель-май, при оценках.Каково вам, господа ?Ведь это же информацинно-финансово-курсовая бомба - не так ли ?А то многие уже раскинулись загорать на кисельных берегах молочной реки,как же доллар по 24,ляпота....Тревожный чемоданчик должен быть всегда на готове, мы должны быть готовы к общегосударственным рискам страны, экономика которой держится на:-пирамиде ОВГЗ-кредитах МВФ-деньгах гастеров, но чем больше гастреов тем более мрачны перспективы, оин поднимают ВВП Польши и других стран, а не наш-на потенциальной раздаче последних ресурсов, это как продать единственную квартиру за копейки, вначале вроде как бы и хорошо, есть за что выпить,а потом жить негде-нет развития, значит либо увеличивать пирамиду,или раздавать ресурсы направо и налевоВот такая фигня вырисовывается.И как вишенка на торт:По варрантам дело может дойти и до 40-80 млрд.дол. до 2040 года,за такие бабки можно оазис в пустыне отстроить и получитьдоход в 5 тыс. евро средний по больнице,и все это за 3 млрд.дол. Яресько,ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписалаКто согласен - оценивайте,плиз.