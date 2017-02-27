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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2795279627972798>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:55

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Нерезы взяли 100млдр овгз.

Есть где-то данные сколько взято в кредит под залог?

Если 100млрд кэш которые в залоге , то они могут конвертить в бакс и на овгз забыть ?

И получается что курс подскочит если за 1 день купить 4млрд долларов кэша?

Вариант?



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ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:08

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.11.2019...................2405,885
Продаж валюти на міжбанківському ринку
21.11.2019
Усього, млн дол. США 533.7
Обороты очень высокие. Это при очень скромном участии регулятора, чистый спрос составил около 504 млн.

Виходить попит є. І ті кому потрібен дешевий долар - отримали чудовий шанс його купити.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=Zx34ULY ... .be&t=1700

Кто-то из участников давал вот такую ссылку,которая не получила ни одного "плюсика", зато в сумме около 100 лайков получил на неделе Дубинский.
А ведь форум то финансовый.
А ведь в том ютубе - собрались за круглым столом все "звезды" (правда, не только звезды,а и посредственности там просматриваются) отечественных финансов.

Там целый мешок инсайда и интересных фактов к размышлению.

Итак, вкратце на ускоренном просмотрел:

1.Минфин и правительство поют хвалебные песни пирамиде ОВГЗ и утвенрждают,что она будет вечно процветать и они герои нашли выход для того чтобы погашать пиковые долги

2.Не все согласны, Шапран, Устенко,Фурса,Яременко и представитель ассоциации украинских банков считают,что:

-пирмамида ОВГЗ может грохнуться ориентировочно в апреле-мае 2020-го

-вместо кредитования экономики страна залезла в гнусные спекуляции

-экспорт растет медленне ,чем импорт

-доля долга в ВВП не слишком велика,но стоимость обслуживания катастрофическая

-варранты - мина замедленного действия, которая может разнести к хрену всю экономику,уже по итогам 2019-го мы попали на лишних 250 млн.долларов,которые заплатим в 2021-м, в дальнейшем если будет рост 40% за 5 лет, то попадание - на 12 млрд.дол., так что рост - равно платить офигенные суммы,

-мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!

-реально 3.2 млрд.дол. в 2015 мы поменяли на многие десятки милилардов долларов до 2040-го года. Все,что заработаем отдадим кредиторам Яресько, а значит фиг нам возвращение заробитчан на достойный уровень доходов и т.п.

- чем платить фантастические бабки спекулянтам по ОВГЗ лучше бы отменили военный сбор и налог на депозиты, принесли бы те же деньги дешевле и много, и кредитование запустилось бы, поскольку наши депозитчики не хищные акулы международного спекулятивного бизнеса, все выплаченные проценты в нашем же кармане и остались бы в конечном итоге

-парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.

-мы идем к дефолту

-другой вариант вместо дефолта - перераспределение земель в пользу держателей ОВДП, за наши же деньги-проценты получат наши же активы

-ОВГЗ размещены на заграничном депозитарии, за что инвесторы платят дополнительно 3-4% !!!, зато теперь в стране инкто не имеет информации о том, кто конечный держатель,бенефициар этих спекулятивных манипуляций, они платят 3-4% за анонимность,так как на украинском депозитарии - все это стоит копейки

-снижение поступлений от акцизов в бюджет выше чем более дешевое обслживание долга,
т.е. минус для бюджета от низкого курса больший чем сомнительный выигрыш

-долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница

-30-40% годовой доходности в долларе. Каково ?
Наши банки как утверждают участники стола иногда дают и процент-полтора, и все равно несут, при этом еще налоги платятся

-все это на фоне офигенного дефицита внешней торговли товарами, так же было в 2008-м ,что привело к скачкообразной девальвации гирвны

-масса горячих денег спекулянтов рынулась в страну Украина

- но экономика растет вяленько, нет развития экономки, нет источников погашения долга, замкнутый круг, значит надо больше ОВГЗ, или продать что-то ненужное вроде земли и приватизации объектов ,причем расплатятся нашими же процентами

-Украина - мировой лидер по проблемным активам банков 60-70%

-депозиты в системе до 6 месяцев - 70% объема, опасно

-представитель ассоциации банков - "долговая пирамида ОВГЗ" -это "шлюзы будущего дефолта"

-дисбалансы ( польское молоко дешевле чем наше и еще целое гроно т.п.),потом обвал,потом кризис


ЭТО все не я утверждаю,
это участники круглого стола,
не дословно конечно, но смысл понятен надеюсь

Ну вот и еще раз - за этот ютуб ноль "лайков" участник получил,
может никто и не смотрел кроме меня ?, зато тема Дубинского около 100 лайков по нескольким сообщениям, огромная блоагодарность челу , выложившему этот ютуб, к сожалению уже сейчас не помню и не могу найти - кто эту "родзынку" кинул на форум.

На этом круглом столе были люди, имеющие и инсайд, и цифры, и понимающие риски.

И вот они,пока мы считаем копейки потерь от аферы -ревальвации,
считают от этой аферы, а также от варрантов Яресько риски совершенно иного масштаба, а ведь есть еще и Норманд,
и газовая труба ,которая максимум на 1-2 года и это при оптимистическом сценарии,
и МВФ,и Приват - более мелкие,но также проблемы,
не 100% так гладко пойдет и с землей, рано что-то утверждать однозначно и т.п.

И челы едва ли не в один голос утверждают:

-есть риски дефолта

-есть риски полномасштабного финансово -экономического кризиса

-может быть наложение сразу нескольких факторов - с теми же варрантами будут разбираться
( и отказ от обязателств в какой-то мере, или хотя бы их реструктуризация - неизбежны, а это уже в какой-то мере тот же дефолт)
уже ближе к 2021-му году, какая там устойчивость пирамиды к этому времени будет - вопрос,

-есть риски уже весной 2020 начала выхода из пирамиды, все они называют почему-то апрель-май, при оценках.

Каково вам, господа ?

Ведь это же информацинно-финансово-курсовая бомба - не так ли ?

А то многие уже раскинулись загорать на кисельных берегах молочной реки,
как же доллар по 24,
ляпота....
Тревожный чемоданчик должен быть всегда на готове, мы должны быть готовы к общегосударственным рискам страны, экономика которой держится на:

-пирамиде ОВГЗ

-кредитах МВФ

-деньгах гастеров, но чем больше гастреов тем более мрачны перспективы, оин поднимают ВВП Польши и других стран, а не наш

-на потенциальной раздаче последних ресурсов, это как продать единственную квартиру за копейки, вначале вроде как бы и хорошо, есть за что выпить,а потом жить негде

-нет развития, значит либо увеличивать пирамиду,или раздавать ресурсы направо и налево

Вот такая фигня вырисовывается.

И как вишенка на торт:

По варрантам дело может дойти и до 40-80 млрд.дол. до 2040 года,

за такие бабки можно оазис в пустыне отстроить и получить
доход в 5 тыс. евро средний по больнице,

и все это за 3 млрд.дол. Яресько,

ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:29

  GoldFish написав:
  Investor_33 написав:Все готовы 23,хх увидеть?)

а почему бы и нет? в Украине доходы в грн у всех
все автоматически лучше себя чувствуют

Это почему?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:37

ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала.

Скажем дружно спасибо патриотам у власти за наше счастливое завтра !
:)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:42

  joik написав:В результаті, місія їде. В результаті, рейтингове агентство Moody's не підвищує рейтинг України, як всі очікували, залишаючи його на дуже низькому рівні. І це результат провалу переговорів. В результаті, ринки отримали сигнал. Програми МВФ цього року не буде. Програма МВФ в принципі під загрозою. І ринки бачать, що Зеленський не готовий на конфлікт з Коломойським, навіть коли під загрозою опиняється макроекономічна стабільність України
Автор Фурса

Пухленький балабол все продолжает тревожиться, что приват может ускользнуть из липких рук фиалы и сороса :lol:

В этом стрессе его даже не беспокоит то, что программы мвф и нынешний кредитный рейтинг были весь 2019 год, что не помешало гривне укрепиться на 15% и это даже не окончательный результат.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:42

  GoldFish написав:
  Investor_33 написав:
  asti написав:Вон оно как...

Все готовы 23,хх увидеть?)

а почему бы и нет? в Украине доходы в грн у всех
все автоматически лучше себя чувствуют


Да лаааадно?
Это что, ценники в магазинах вниз идут?!

Или быть может всё таки... верх? :wink: несмотря на все эти сраные укрепляжи.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:50

  Автор77 написав:-есть риски уже весной 2020 начала выхода из пирамиды, все они называют почему-то апрель-май, при оценках.

Каково вам, господа ?

Ведь это же информацинно-финансово-курсовая бомба - не так ли ?

А то многие уже раскинулись загорать на кисельных берегах молочной реки,
как же доллар по 24,

Короче ужас-ужас, мы все умрем.

А то что минфин расплатился с неслабыми валютными долговыми выплатами, во многом за счет притока спекулятивного капитала, эти истеричные теоретики в расчет не берут?
То что локомотив овгз и дальше будет набирать обороты, пока на фед и ецб разбрасывая деньги с вертолета с 0% ставкой разогревают спекулятивное ралли на западных рынках, нашим дорогим экспертам апокалиптические прогнозы делать не мешает?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:53

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.................25.11.2019................26.11.2019
дата розрахунку................22.11.2019................25.11.2019
Долар США.......................2416,4262.................2405,3801
После полудня гривна укрепилась еще на 0.5 копейки.
Стартовали на 0.5 копейки выше закрытия пятницы. Без традиционной паузы сразу же пошли вниз, однако оборотов не было примерно до 10-40. К 10-45 успели упасть на 6 копеек. После этого стабилизировались и оставались на одном уровне до полудня, если не считать короткий полукопеечный всплеск около 11-30. Есть подозрение, что старт активным торгам около 11-40 дал регулятор, вышедший ловить курс.
После полудня снова попытались приподняться, осилили 1 копейку, снова откатились на прежний уровень и до самого объявления официального курса уже не дергались.
Притяжение уровня 24.0400 - 24.0600 оказалось непреодолимым. За день котировки опустились на 6 копеек.

Этот день в истории:
2017 - 2691.36 (-286)
2018 - 2779.58 (-374)

2016 - 2572.44
2015 - 2377.16

  Автор77 написав:По варрантам дело может дойти и до 40-80 млрд.дол. до 2040 года,

А суммы все растут и растут :)
И главное же правду написал, что такого фуфла ни одна страна не подписывала. Не придерешься. Но задача посеять панику выполнена.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:вместо кредитования экономики страна залезла в гнусные спекуляции

Это ни зло и ни добро
Это система координат в которой спекулянт сильный и хитрый берет в такое себе нуаррабство целую очень хилинькую страну с ее валютой и раздорами
Спекуляция некогда постыдный вид бизнеса в мировом значении перевоплащается в тонкое исскуство современного постоянно изменяющегося рабства
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