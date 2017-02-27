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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2795279627972798

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Кто-то из участников давал вот такую ссылку,которая не получила ни одного "плюсика", зато в сумме около 100 лайков получил на неделе Дубинский.
А ведь форум то финансовый.
А ведь в том ютубе - собрались за круглым столом все "звезды" (правда, не только звезды,а и посредственности там просматриваются) отечественных финансов.

Там целый мешок инсайда и интересных фактов к размышлению.

Итак, вкратце на ускоренном просмотрел:

1.Минфин и правительство поют хвалебные песни пирамиде ОВГЗ и утвенрждают,что она будет вечно процветать и они герои нашли выход для того чтобы погашать пиковые долги

2.Не все согласны, Шапран, Устенко,Фурса,Яременко и представитель ассоциации украинских банков считают,что:

-пирмамида ОВГЗ может грохнуться ориентировочно в апреле-мае 2020-го

-вместо кредитования экономики страна залезла в гнусные спекуляции

-экспорт растет медленне ,чем импорт

-доля долга в ВВП не слишком велика,но стоимость обслуживания катастрофическая

-варранты - мина замедленного действия, которая может разнести к хрену всю экономику,уже по итогам 2019-го мы попали на лишних 250 млн.долларов,которые заплатим в 2021-м, в дальнейшем если будет рост 40% за 5 лет, то попадание - на 12 млрд.дол., так что рост - равно платить офигенные суммы,

-мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!

-реально 3.2 млрд.дол. в 2015 мы поменяли на многие десятки милилардов долларов до 2040-го года. Все,что заработаем отдадим кредиторам Яресько, а значит фиг нам возвращение заробитчан на достойный уровень доходов и т.п.

- чем платить фантастические бабки спекулянтам по ОВГЗ лучше бы отменили военный сбор и налог на депозиты, принесли бы те же деньги дешевле и много, и кредитование запустилось бы, поскольку наши депозитчики не хищные акулы международного спекулятивного бизнеса, все выплаченные проценты в нашем же кармане и остались бы в конечном итоге

-парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.

-мы идем к дефолту

-другой вариант вместо дефолта - перераспределение земель в пользу держателей ОВДП, за наши же деньги-проценты получат наши же активы

-ОВГЗ размещены на заграничном депозитарии, за что инвесторы платят дополнительно 3-4% !!!, зато теперь в стране инкто не имеет информации о том, кто конечный держатель,бенефициар этих спекулятивных манипуляций, они платят 3-4% за анонимность,так как на украинском депозитарии - все это стоит копейки

-снижение поступлений от акцизов в бюджет выше чем более дешевое обслживание долга,
т.е. минус для бюджета от низкого курса больший чем сомнительный выигрыш

-долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница

-30-40% годовой доходности в долларе. Каково ?
Наши банки как утверждают участники стола иногда дают и процент-полтора, и все равно несут, при этом еще налоги платятся

-все это на фоне офигенного дефицита внешней торговли товарами, так же было в 2008-м ,что привело к скачкообразной девальвации гирвны

-масса горячих денег спекулянтов рынулась в страну Украина

- но экономика растет вяленько, нет развития экономки, нет источников погашения долга, замкнутый круг, значит надо больше ОВГЗ, или продать что-то ненужное вроде земли и приватизации объектов ,причем расплатятся нашими же процентами

-Украина - мировой лидер по проблемным активам банков 60-70%

-депозиты в системе до 6 месяцев - 70% объема, опасно

-представитель ассоциации банков - "долговая пирамида ОВГЗ" -это "шлюзы будущего дефолта"

-дисбалансы ( польское молоко дешевле чем наше и еще целое гроно т.п.),потом обвал,потом кризис


ЭТО все не я утверждаю,
это участники круглого стола,
не дословно конечно, но смысл понятен надеюсь

Ну вот и еще раз - за этот ютуб ноль "лайков" участник получил,
может никто и не смотрел кроме меня ?, зато тема Дубинского около 100 лайков по нескольким сообщениям, огромная блоагодарность челу , выложившему этот ютуб, к сожалению уже сейчас не помню и не могу найти - кто эту "родзынку" кинул на форум.

На этом круглом столе были люди, имеющие и инсайд, и цифры, и понимающие риски.

И вот они,пока мы считаем копейки потерь от аферы -ревальвации,
считают от этой аферы, а также от варрантов Яресько риски совершенно иного масштаба, а ведь есть еще и Норманд,
и газовая труба ,которая максимум на 1-2 года и это при оптимистическом сценарии,
и МВФ,и Приват - более мелкие,но также проблемы,
не 100% так гладко пойдет и с землей, рано что-то утверждать однозначно и т.п.

И челы едва ли не в один голос утверждают:

-есть риски дефолта

-есть риски полномасштабного финансово -экономического кризиса

-может быть наложение сразу нескольких факторов - с теми же варрантами будут разбираться
( и отказ от обязателств в какой-то мере, или хотя бы их реструктуризация - неизбежны, а это уже в какой-то мере тот же дефолт)
уже ближе к 2021-му году, какая там устойчивость пирамиды к этому времени будет - вопрос,

-есть риски уже весной 2020 начала выхода из пирамиды, все они называют почему-то апрель-май, при оценках.

Каково вам, господа ?

Ведь это же информацинно-финансово-курсовая бомба - не так ли ?

А то многие уже раскинулись загорать на кисельных берегах молочной реки,
как же доллар по 24,
ляпота....
Тревожный чемоданчик должен быть всегда на готове, мы должны быть готовы к общегосударственным рискам страны, экономика которой держится на:

-пирамиде ОВГЗ

-кредитах МВФ

-деньгах гастеров, но чем больше гастреов тем более мрачны перспективы, оин поднимают ВВП Польши и других стран, а не наш

-на потенциальной раздаче последних ресурсов, это как продать единственную квартиру за копейки, вначале вроде как бы и хорошо, есть за что выпить,а потом жить негде

-нет развития, значит либо увеличивать пирамиду,или раздавать ресурсы направо и налево

Вот такая фигня вырисовывается.

И как вишенка на торт:

По варрантам дело может дойти и до 40-80 млрд.дол. до 2040 года,

за такие бабки можно оазис в пустыне отстроить и получить
доход в 5 тыс. евро средний по больнице,

и все это за 3 млрд.дол. Яресько,

ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.

Всім Ольгіно складали цю всьопропальску расСКАЗКУ ? Слово дефолт зазомбовано у цьому наборі букофф не менше п'яти разів! Гебельс нервово палить під драбиною :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 25 лис, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:04

  Автор77 написав:https://www.youtube.com/watch?v=Zx34ULYYLhw&feature=youtu.be&t=1700

Кто-то из участников давал вот такую ссылку,которая не получила ни одного "плюсика"
...
А ведь в том ютубе - собрались за круглым столом все "звезды" (правда, не только звезды,а и посредственности там просматриваются) отечественных финансов.

Там целый мешок инсайда и интересных фактов к размышлению.


Видео действительно очень интересное, хотелось обратить на него внимание гуру этого форума. Обратите также внимание на слова, характерную мимику и реакции Устенка (советника президента). Это человек, который прямо влияет на Зеленского.

Мои, как не специалиста, наблюдения:
- укрепление гривны - это действительно проблема, это понимают и в ОП и в раде нац. банка.
- заемные деньги не идут в экономку.
- в матрасах 85 млрд., как вытрусить?
- дубинский во всем видит заговор
- мин. фин. пожаловался на тяжелое наследство. Звучало это примерно: "долг надо отдавать и обслуживать, делаем то, что можем в сложившейся ситуации. Есть идеи лучше - давайте."
- представителей непосредственно НБУ на встрече не было, но их мнение известно: наше независимое дело - это таргетирование инфляции, все остальное побоку.
- Мин. фин., к сожалению, не привел точных цифр, насколько низкий курс облегчает обслуживание валютных долгов. Но намекнул.
- кто-то сказал, что в предверии кризиса лучше сидеть на высоких процентах, чем без ликвидности (если не ошибаюсь)
- по расчетам одного из вновь назначенных членов рады нац. банка выходить из ОВГЗ начнут в мае (почему?)

Основное вывод, как человека со стороны: присутствует явная несогласованность политики НБУ и мин. фина. (должна ли она быть - я не знаю), каждая институция пытается решать какие-то свои текущие задачи, к чему это приведет и какие будут последствия в целом - особого понимания нет. Коллективная безответственность.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Кто согласен - оценивайте,плиз.


Ну вот вы написали, что мы все умрем. Ок, а какие ваши предложения насчет того, как в грядущей "мясорубке" выжить, или цель ретрансляция прогнозов по нагнетанию обстановки?

В целом подача достаточна манипулятивна:

1) -долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница

Покажите на примере доходность в 30-40% для ОВГЗ приобретенных, к примеру в июле или августе или сентябре? Грубо говоря, в июле было 26 сейчас 24. 26-24/26=7.6% укрепление. Плюсуем сюда 15%, выходит 22-23, но не 30-40. Для августовских и сентябрьских все еще тривиальнее…

2) -мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!

я что-то не понимаю. 0.95, это ж не 1.95. 0.95 – это все равно ниже номинала. да, подорожали. Ну так надо провести переговоры и выкупить их, в чем проблема то, опять же если это целесообразно. 3.2 млрд вроде бы не то, чтобы там запредельная сумма.

3) парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.

о чем вы тут вообще? что-то не чувствуется ажиотажа как в 2014, когда у обменок очереди стояли и выкупали их прямо с рук у сдающих.


На мой взгляд, есть категория людей, которая вбрасывает, задача остальных распространить. Смысл просмотра всех этих круглых столово, если там компетенция на уровне слухов и предположений? А в целом, если изначально отрицать наличие goodwill у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ, какой тогда смысл вообще всего, включая нахождение в этой стране?

Мне кажется что есть намного более простые и очевидные способы отжима денег и имущества у населения, без всех этих сложных слов и аббревиатур.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:15

  escobar написав:Короче ужас-ужас, мы все умрем.

А то что минфин расплатился с неслабыми валютными долговыми выплатами, во многом за счет притока спекулятивного капитала, эти истеричные теоретики в расчет не берут?
То что локомотив овгз и дальше будет набирать обороты, пока на фед и ецб разбрасывая деньги с вертолета с 0% ставкой разогревают спекулятивное ралли на западных рынках, нашим дорогим экспертам апокалиптические прогнозы делать не мешает?


В видео как раз про это и говорят в том числе. Мало того, упоминают, что к ClearStream'у скоро добавится еще и Euroclear - а значит спрос на ОВГЗ будет только увеличиться. Подозреваю, что если Вы посмотрите видео сами, сможете сделать свои выводы сами и они будут не в пользу доллара, как минимум в краткосрочной/среднесрочной перспективе.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:35

  silen написав:Основное вывод, как человека со стороны: присутствует явная несогласованность политики НБУ и мин. фина. (должна ли она быть - я не знаю), каждая институция пытается решать какие-то свои текущие задачи, к чему это приведет и какие будут последствия в целом - особого понимания нет. Коллективная безответственность.

Так у НБУ та Мінфіну якби різні завдання. Одні відповідають за інфляцію та нівелювання амплітуди коливань, а інші за те, щоб у нас дебет із кредитом сходився. Не дивно, що їхні методи вирішення цих завдань іноді протирічать одне одному.
Ще раз наголошу, що все, що ви перелічили (тези із цього відео) - ЦЕ НАСЛІДКИ, а не причини.
Причин всього дві. 1) Корупція! 2) Відсутність чесних судів які би цю корупцію подолали! Крапка.
Починати вирішувати потрібно проблему із судами, а потім братись за корупцію. Тоді більшість тез перелічених у цьому відео пропадуть самі.
А персонаж Дубінський розповість суддям чому його мама так любить швидкість (с)

От вам для наглядності по питаннях судів свіжий повідомлення міністра Мілованова. І це за ЧОТИРИ роки!!! Вироків - НУЛЬ!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 334&type=3
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:37

  silen написав:
  escobar написав:Короче ужас-ужас, мы все умрем.

А то что минфин расплатился с неслабыми валютными долговыми выплатами, во многом за счет притока спекулятивного капитала, эти истеричные теоретики в расчет не берут?
То что локомотив овгз и дальше будет набирать обороты, пока на фед и ецб разбрасывая деньги с вертолета с 0% ставкой разогревают спекулятивное ралли на западных рынках, нашим дорогим экспертам апокалиптические прогнозы делать не мешает?


В видео как раз про это и говорят в том числе. Мало того, упоминают, что к ClearStream'у скоро добавится еще и Euroclear - а значит спрос на ОВГЗ будет только увеличиться. Подозреваю, что если Вы посмотрите видео сами, сможете сделать свои выводы сами и они будут не в пользу доллара, как минимум в краткосрочной/среднесрочной перспективе.

Басни про обвал рынка овгз в апреле-мае 2020 года, это не в пользу краткосрочных перспектив доллара?
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