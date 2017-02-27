Додано: Пон 25 лис, 2019 17:30

jump написав: Отримували по 700 тисяч: розкрилися розміри резонансних зарплат в "Укрзалізниці"



Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень в місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.



Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн).



"Зарплата правління (7 членів) склала 31,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна винагорода члена правління УЗ склала 743 тисячі гривень на місяць. Зарплата наглядової ради (6 членів) склала 21,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна зарплата члена наглядової ради склала 588 тисяч гривень на місяць.



Наглядова рада "Укрзалізниці" збирається зазвичай раз на місяць і часто проводить наради по Skype (по відеозв'язку).



За гроші, які за півроку отримали члени правління і наглядової ради УЗ, можна було б придбати майже 50 нових вантажних вагонів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... znitsi.htm Отримували по 700 тисяч: розкрилися розміри резонансних зарплат в "Укрзалізниці"Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень в місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн)."Зарплата правління (7 членів) склала 31,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна винагорода члена правління УЗ склала 743 тисячі гривень на місяць. Зарплата наглядової ради (6 членів) склала 21,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна зарплата члена наглядової ради склала 588 тисяч гривень на місяць.За гроші, які за півроку отримали члени правління і наглядової ради УЗ, можна було б придбати майже 50 нових вантажних вагонів.

А за деньги, которые под разные успокаивающие колыбельные для охлоса спилили за 28 лет можно было бы:-сигануть в космос ( экономический), ну как наш сосед Польша,или с учетом ресурсов и потенциала на порядок выше Польши-получить средний по больнице на уровне как минимум 2-3 тыс.евро для населения,и 8-12 тыс. евро в месмяц для владельцев небольшого бизнеса-увеличить население до 50 миллионов "плюс" еще те поляки,которые бы к нам подрабатывать почти на постоянной основе подъезжали бы.Вместо этого -сейчас строятся различные математические модели для оценки суммы выплат по варрантам Яресько.Там просчитываются разные варианты, в основе лежат темпы развития экономики Украины, конечной целью которых будет достижения к финишу варрантов, т.е. к 2040 году, достижение уровня жизни той же Польши в 65%, 75% и 100%.Внимание , речь идет о достижении уровня развития Польши образца не 2040 года, а 2018-го.Вот и цена, которую мы заплатили - десятилетия экономического отставания, когда при максимально позитивном сценарии берется 100% уроовня Польши образца 2018-го года -через 21 год!!!!21 год, это очень много и всего лишь за возможность пожить в стране как Польша,которая сейчас уже живет и развивается дальше.И это лишь самый супер-пупер позитивный сценарий, всегда надо брать среднее,так что если все так пойдет дальше,и как-то не выпрыгнут из 40-80 миллиардной( в долларах!, 40-80 млрд.дол. выплат,и это не учитывая проценты не по варрантам,а по долгам МВФ и прочим кредиторам)ситуации с гос. дериативами ,то в 2040-м будет всего лишь 50% уровня Польши образца 2018-го.Там реально надо срочно выкупать эти варанты, пока они на ожиданиях "сладостей" взлетели "всего лишь"с 0-40 до 0-95, и не достигли под рынок земли еще больших высот), либообъявлять всю эту Яресько и Ко - мошенницей,провернувшей аферу, не согласованную с законодательством Украины и соответственно ее варранты - неконстуционной штукой.И это не шутка.Там есть основания, поскольку :............"Есть все основания для проведения дополнительной юридической экспертизы решения правительства о выпуске ВВП-варрантов на предмет его конституционности. Признаком того, что Минфин и правительство Украины в 2015 г. превысили свои полномочия, является то, что в 2015-м Минфин мог осуществлять правовые действия только по долговым обязательствам (п. 14 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2015 год"). Но ВВП-варранты не относятся к долговым ценным бумагам (согласно ЗУ "О ценных бумагах и фондовом рынке" и международным стандартам GFS и PSDS). А право на операции с деривативами Минфин получил только в 2016 г. (п. 15 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете на 2016 год"). Следовательно, есть основания считать, что выпуск ВВП-варрантов на сумму 3 млрд долл. в 2015 г. был проведен с нарушением норм законодательства Украины"...................Так что Яресько и Ко - мошенники не только де-факто, но и как видим - де-юре, так как нарушили законродательство Украины.Зато, чиновники Укрзализницы, Укрпошты,Нафтогаза,гостаможни,госпортов,топы министерств и ведомств и владельцы крупного бизнеса ,уплачивающего налоги по упрощенке -они уже сегодня в условиях первой экономики еврозоны- Бундеса образца 2050 года.