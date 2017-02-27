Кто-то из участников давал вот такую ссылку,которая не получила ни одного "плюсика" ... А ведь в том ютубе - собрались за круглым столом все "звезды" (правда, не только звезды,а и посредственности там просматриваются) отечественных финансов.
Там целый мешок инсайда и интересных фактов к размышлению.
Видео действительно очень интересное, хотелось обратить на него внимание гуру этого форума. Обратите также внимание на слова, характерную мимику и реакции Устенка (советника президента). Это человек, который прямо влияет на Зеленского.
Мои, как не специалиста, наблюдения: - укрепление гривны - это действительно проблема, это понимают и в ОП и в раде нац. банка. - заемные деньги не идут в экономку. - в матрасах 85 млрд., как вытрусить? - дубинский во всем видит заговор - мин. фин. пожаловался на тяжелое наследство. Звучало это примерно: "долг надо отдавать и обслуживать, делаем то, что можем в сложившейся ситуации. Есть идеи лучше - давайте." - представителей непосредственно НБУ на встрече не было, но их мнение известно: наше независимое дело - это таргетирование инфляции, все остальное побоку. - Мин. фин., к сожалению, не привел точных цифр, насколько низкий курс облегчает обслуживание валютных долгов. Но намекнул. - кто-то сказал, что в предверии кризиса лучше сидеть на высоких процентах, чем без ликвидности (если не ошибаюсь) - по расчетам одного из вновь назначенных членов рады нац. банка выходить из ОВГЗ начнут в мае (почему?)
Основное вывод, как человека со стороны: присутствует явная несогласованность политики НБУ и мин. фина. (должна ли она быть - я не знаю), каждая институция пытается решать какие-то свои текущие задачи, к чему это приведет и какие будут последствия в целом - особого понимания нет. Коллективная безответственность.
Ну вот вы написали, что мы все умрем. Ок, а какие ваши предложения насчет того, как в грядущей "мясорубке" выжить, или цель ретрансляция прогнозов по нагнетанию обстановки?
В целом подача достаточна манипулятивна:
1) -долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница
Покажите на примере доходность в 30-40% для ОВГЗ приобретенных, к примеру в июле или августе или сентябре? Грубо говоря, в июле было 26 сейчас 24. 26-24/26=7.6% укрепление. Плюсуем сюда 15%, выходит 22-23, но не 30-40. Для августовских и сентябрьских все еще тривиальнее…
2) -мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!
я что-то не понимаю. 0.95, это ж не 1.95. 0.95 – это все равно ниже номинала. да, подорожали. Ну так надо провести переговоры и выкупить их, в чем проблема то, опять же если это целесообразно. 3.2 млрд вроде бы не то, чтобы там запредельная сумма.
3) парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.
о чем вы тут вообще? что-то не чувствуется ажиотажа как в 2014, когда у обменок очереди стояли и выкупали их прямо с рук у сдающих.
На мой взгляд, есть категория людей, которая вбрасывает, задача остальных распространить. Смысл просмотра всех этих круглых столово, если там компетенция на уровне слухов и предположений? А в целом, если изначально отрицать наличие goodwill у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ, какой тогда смысл вообще всего, включая нахождение в этой стране?
Мне кажется что есть намного более простые и очевидные способы отжима денег и имущества у населения, без всех этих сложных слов и аббревиатур.
А то что минфин расплатился с неслабыми валютными долговыми выплатами, во многом за счет притока спекулятивного капитала, эти истеричные теоретики в расчет не берут? То что локомотив овгз и дальше будет набирать обороты, пока на фед и ецб разбрасывая деньги с вертолета с 0% ставкой разогревают спекулятивное ралли на западных рынках, нашим дорогим экспертам апокалиптические прогнозы делать не мешает?
В видео как раз про это и говорят в том числе. Мало того, упоминают, что к ClearStream'у скоро добавится еще и Euroclear - а значит спрос на ОВГЗ будет только увеличиться. Подозреваю, что если Вы посмотрите видео сами, сможете сделать свои выводы сами и они будут не в пользу доллара, как минимум в краткосрочной/среднесрочной перспективе.
silen написав:Основное вывод, как человека со стороны: присутствует явная несогласованность политики НБУ и мин. фина. (должна ли она быть - я не знаю), каждая институция пытается решать какие-то свои текущие задачи, к чему это приведет и какие будут последствия в целом - особого понимания нет. Коллективная безответственность.
Так у НБУ та Мінфіну якби різні завдання. Одні відповідають за інфляцію та нівелювання амплітуди коливань, а інші за те, щоб у нас дебет із кредитом сходився. Не дивно, що їхні методи вирішення цих завдань іноді протирічать одне одному. Ще раз наголошу, що все, що ви перелічили (тези із цього відео) - ЦЕ НАСЛІДКИ, а не причини. Причин всього дві. 1) Корупція! 2) Відсутність чесних судів які би цю корупцію подолали! Крапка. Починати вирішувати потрібно проблему із судами, а потім братись за корупцію. Тоді більшість тез перелічених у цьому відео пропадуть самі. А персонаж Дубінський розповість суддям чому його мама так любить швидкість (с)
А то что минфин расплатился с неслабыми валютными долговыми выплатами, во многом за счет притока спекулятивного капитала, эти истеричные теоретики в расчет не берут? То что локомотив овгз и дальше будет набирать обороты, пока на фед и ецб разбрасывая деньги с вертолета с 0% ставкой разогревают спекулятивное ралли на западных рынках, нашим дорогим экспертам апокалиптические прогнозы делать не мешает?
В видео как раз про это и говорят в том числе. Мало того, упоминают, что к ClearStream'у скоро добавится еще и Euroclear - а значит спрос на ОВГЗ будет только увеличиться. Подозреваю, что если Вы посмотрите видео сами, сможете сделать свои выводы сами и они будут не в пользу доллара, как минимум в краткосрочной/среднесрочной перспективе.
Басни про обвал рынка овгз в апреле-мае 2020 года, это не в пользу краткосрочных перспектив доллара?
Щось у цьому всьому є - але таки дійсно - якесь багатовекторне ... Он депозити за жовтень виросли на 15 млрд грн . Це один вектор . Падіння промвиробництва - інший вектор . МВФ поїхав собі - третій ... Щось дуже багато відкладається на весну-літо 2020 .
А то что минфин расплатился с неслабыми валютными долговыми выплатами, во многом за счет притока спекулятивного капитала, эти истеричные теоретики в расчет не берут? То что локомотив овгз и дальше будет набирать обороты, пока на фед и ецб разбрасывая деньги с вертолета с 0% ставкой разогревают спекулятивное ралли на западных рынках, нашим дорогим экспертам апокалиптические прогнозы делать не мешает?
В видео как раз про это и говорят в том числе. Мало того, упоминают, что к ClearStream'у скоро добавится еще и Euroclear - а значит спрос на ОВГЗ будет только увеличиться. Подозреваю, что если Вы посмотрите видео сами, сможете сделать свои выводы сами и они будут не в пользу доллара, как минимум в краткосрочной/среднесрочной перспективе.
Басни про обвал рынка овгз в апреле-мае 2020 года, это не в пользу краткосрочных перспектив доллара?
Про обвал я там не услышал. Про что-то вроде «начнут выходить» - да.
Отримували по 700 тисяч: розкрилися розміри резонансних зарплат в "Укрзалізниці"
Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень в місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.
Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн).
"Зарплата правління (7 членів) склала 31,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна винагорода члена правління УЗ склала 743 тисячі гривень на місяць. Зарплата наглядової ради (6 членів) склала 21,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна зарплата члена наглядової ради склала 588 тисяч гривень на місяць.
Наглядова рада "Укрзалізниці" збирається зазвичай раз на місяць і часто проводить наради по Skype (по відеозв'язку).
jump написав:Отримували по 700 тисяч: розкрилися розміри резонансних зарплат в "Укрзалізниці"
Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень в місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.
Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн).
"Зарплата правління (7 членів) склала 31,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна винагорода члена правління УЗ склала 743 тисячі гривень на місяць. Зарплата наглядової ради (6 членів) склала 21,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна зарплата члена наглядової ради склала 588 тисяч гривень на місяць.
Наглядова рада "Укрзалізниці" збирається зазвичай раз на місяць і часто проводить наради по Skype (по відеозв'язку).
А за деньги, которые под разные успокаивающие колыбельные для охлоса спилили за 28 лет можно было бы: -сигануть в космос ( экономический), ну как наш сосед Польша,или с учетом ресурсов и потенциала на порядок выше Польши -получить средний по больнице на уровне как минимум 2-3 тыс.евро для населения, и 8-12 тыс. евро в месмяц для владельцев небольшого бизнеса -увеличить население до 50 миллионов "плюс" еще те поляки,которые бы к нам подрабатывать почти на постоянной основе подъезжали бы.
Вместо этого -сейчас строятся различные математические модели для оценки суммы выплат по варрантам Яресько. Там просчитываются разные варианты, в основе лежат темпы развития экономики Украины, конечной целью которых будет достижения к финишу варрантов, т.е. к 2040 году, достижение уровня жизни той же Польши в 65%, 75% и 100%.
Внимание , речь идет о достижении уровня развития Польши образца не 2040 года, а 2018-го.
Вот и цена, которую мы заплатили - десятилетия экономического отставания, когда при максимально позитивном сценарии берется 100% уроовня Польши образца 2018-го года - через 21 год!!!! 21 год, это очень много и всего лишь за возможность пожить в стране как Польша,которая сейчас уже живет и развивается дальше. И это лишь самый супер-пупер позитивный сценарий, всегда надо брать среднее,так что если все так пойдет дальше, и как-то не выпрыгнут из 40-80 миллиардной ( в долларах!, 40-80 млрд.дол. выплат, и это не учитывая проценты не по варрантам, а по долгам МВФ и прочим кредиторам) ситуации с гос. дериативами , то в 2040-м будет всего лишь 50% уровня Польши образца 2018-го.
Там реально надо срочно выкупать эти варанты, пока они на ожиданиях "сладостей" взлетели "всего лишь"с 0-40 до 0-95, и не достигли под рынок земли еще больших высот), либо объявлять всю эту Яресько и Ко - мошенницей,провернувшей аферу, не согласованную с законодательством Украины и соответственно ее варранты - неконстуционной штукой. И это не шутка. Там есть основания, поскольку :
............"Есть все основания для проведения дополнительной юридической экспертизы решения правительства о выпуске ВВП-варрантов на предмет его конституционности. Признаком того, что Минфин и правительство Украины в 2015 г. превысили свои полномочия, является то, что в 2015-м Минфин мог осуществлять правовые действия только по долговым обязательствам (п. 14 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2015 год"). Но ВВП-варранты не относятся к долговым ценным бумагам (согласно ЗУ "О ценных бумагах и фондовом рынке" и международным стандартам GFS и PSDS). А право на операции с деривативами Минфин получил только в 2016 г. (п. 15 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете на 2016 год"). Следовательно, есть основания считать, что выпуск ВВП-варрантов на сумму 3 млрд долл. в 2015 г. был проведен с нарушением норм законодательства Украины"...................
Так что Яресько и Ко - мошенники не только де-факто, но и как видим - де-юре, так как нарушили законродательство Украины.
Зато, чиновники Укрзализницы, Укрпошты,Нафтогаза,гостаможни,госпортов,топы министерств и ведомств и владельцы крупного бизнеса ,уплачивающего налоги по упрощенке - они уже сегодня в условиях первой экономики еврозоны - Бундеса образца 2050 года.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 25 лис, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.