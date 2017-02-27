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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2797279827992800>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:53

[quote="4802443:jump"

"Зарплата правління (7 членів) склала 31,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна винагорода члена правління УЗ склала 743 тисячі гривень на місяць. [/quote]
Закони великих чисел . Працюють тільки в один бік . У 10000 працівників Укрзалізниці зменьшуеться зарплата на якихось 506 гривень - і хоп - маємо зарплату на 7 членів правління ... Хіба жалко для членів правління 500 грн ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19

ймовірно, що завтра це станеться - 23:хх в листопаді - хто міг таке подумати ?! :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:34

к таргетированию инфляции никто не приговаривал, здесь когда то был спор: квестор был против, считал не готовы попускать, а фунтик был двумя руками. думаю у тех кто помнит этих форумчан нет сомнений в их компетентности. видимо на таргете настояли извне, а готовы или нет их не колышет...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:49

  brainchild написав:
  Автор77 написав:Кто согласен - оценивайте,плиз.


Ну вот вы написали, что мы все умрем. Ок, а какие ваши предложения насчет того, как в грядущей "мясорубке" выжить, или цель ретрансляция прогнозов по нагнетанию обстановки?

В целом подача достаточна манипулятивна:

1) -долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница

Покажите на примере доходность в 30-40% для ОВГЗ приобретенных, к примеру в июле или августе или сентябре? Грубо говоря, в июле было 26 сейчас 24. 26-24/26=7.6% укрепление. Плюсуем сюда 15%, выходит 22-23, но не 30-40. Для августовских и сентябрьских все еще тривиальнее…

2) -мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!

я что-то не понимаю. 0.95, это ж не 1.95. 0.95 – это все равно ниже номинала. да, подорожали. Ну так надо провести переговоры и выкупить их, в чем проблема то, опять же если это целесообразно. 3.2 млрд вроде бы не то, чтобы там запредельная сумма.

3) парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.

о чем вы тут вообще? что-то не чувствуется ажиотажа как в 2014, когда у обменок очереди стояли и выкупали их прямо с рук у сдающих.


На мой взгляд, есть категория людей, которая вбрасывает, задача остальных распространить. Смысл просмотра всех этих круглых столово, если там компетенция на уровне слухов и предположений? А в целом, если изначально отрицать наличие goodwill у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ, какой тогда смысл вообще всего, включая нахождение в этой стране?

Мне кажется что есть намного более простые и очевидные способы отжима денег и имущества у населения, без всех этих сложных слов и аббревиатур.




Вы seriously?

goodwill? Доброжелательность ?

у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ???

Так вот вам :

................"ВВП-варранты в мировой практике решения проблем дефолта используются с 1980-х годов после долгового кризиса развивающихся стран. Как правило, условия выпуска ВВП-варрантов не создавали чрезмерного давления на будущее фискальное пространство страны.

Например, правительство Аргентины в 2005-м и 2010 г. эмитировало ВВП-варранты, дававшие право инвесторам на получение в течение 30 лет дохода в размере 5% прироста ВВП, если увеличение реального ВВП превысит 3% в год. Но общая сумма выплат ограничивалась заранее определенной величиной. Правительство Греции в 2012 г. выпустило ВВП-варранты, предусматривающие выплаты в случае роста реального ВВП на более чем 2% в год, при этом годовая сумма выплат ограничена 1% определенной заранее величины.

Если бы в Украине было применено условие реструктуризации государственного долга по образцу Аргентины, то максимальный размер выплат за 20 лет составил бы 6,2 млрд долл., если бы по образцу Греции — всего 1,4 млрд. Обе суммы не создают критических проблем для государственных финансов Украины


Но условия, на которых в 2015 г. был реструктуризирован внешний долг Украины, намного хуже.

Во-первых, сумма списания (3,2 млрд долл.) слишком мала, ведь это только 20% проблемного долга. В мировой практике 1998–2010 гг. есть случаи списания до 81,5% долга (Ирак, 2004 г.). Стандартным подходом к определению суммы списания являются текущие котировки государственных ценных бумаг на вторичном рынке. Поскольку еврооблигации Украины в 2014–2015 гг. котировались на уровне 55–60% от номинала, то с учетом объема реструктуризации в 16,3 млрд долл. величина списанного долга должна была составить 9–10 млрд долл.

Во-вторых, ВВП-варранты Украины предусматривают "возврат" списанного долга в виде 15–40% прироста ВВП, что чрезвычайно много (в практике Греции и Аргентины процент "изъятия" составлял 2–5% дополнительного прироста ВВП).

В-третьих, потолок суммарных выплат по ВВП-варрантам Украины не ограничен, что является уникальным случаем в мировой практике.

В результате выплаты могут достигать даже 100 млрд долл., если ВВП будет расти с темпами 7% и выше."............

То же и с ОВГЗ.
Они считают, что придумали тысячу и один метод сравнительно честного отъема денег у акул международного бизнеса ?

Нефиговая добрножелательность - до 100 млрд.дол. в зависимости от темпов роста.

А расти то надо, учитывая - какой разрыв не с немцами, или бельгийцами, а даже с поляками-словаками и т.п.

Вы хоть понимаете эту сумму - 100 млрд. дол., да пусть даже 50 млрд.дол.,да пусть даже 30 млрд.дол.

Криворожсталь перепродали за 4 млрд.дол с хвостиком, так украинцы в бабках купались пять лет.

Догадаемся с трех раз в чьих руках окажутся все более менее внусные национальные активы -земля,прибыльные предприятия и т.п.

Навряд ли люди,которые привыкли зарабатывать огромные бабки,
скупая за долги активы,
намерены слишком много платить трудовым ресурсам в стране.

По вашему - это "доброжелательность Яресько и нынешних создателей пирамиды ОВГЗ _ Маркаровой и Ко",
а по моему это -

две величайшие аферы в истории страны
и как оно все окончится совершенно непонятно.

Но то,что не будет "все пропало ", а уже сегодня - де-факто "все пропало" - это 100% факт.
Профуканы почти три десятилетия в экоомическом развитии, пока остальные страны
" бороздили просторы вселенной", поднимая свои экономики на нынешние высоты, мы исправно набивали карманы бабками, только не себе (даже кто удачлив в мелком, или среднем бизнесе, все равно могли бы иметь в разы больше), и не населению.

Оценка "два" по двенадцатибальной системе - нашим упущенным возможностям и перманентным провалам.
Еще раз подчеркну, мы не Польша по ресурсам, мы на порядки выше,все это прекрасно понимают, поэтому вдвойне стыдно должно бы быть.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 25 лис, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

возле НБУ металлурги требуют вернуть курс доллара на 27,источник УНИАН
митингующие говорят,что из за курса доллара 24,заводы на грани остановки.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:56

  bugalter написав:возле НБУ металлурги требуют вернуть курс доллара на 27,источник УНИАН
митингующие говорят,что из за курса доллара 24,заводы на грани остановки.

А вы почитайте, чьих будут эти металлурги ? Если они, конечно, вообще металлурги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:00

  pesikot написав:
  bugalter написав:возле НБУ металлурги требуют вернуть курс доллара на 27,источник УНИАН
митингующие говорят,что из за курса доллара 24,заводы на грани остановки.

А вы почитайте, чьих будут эти металлурги ? Если они, конечно, вообще металлурги

Больше похоже на вокально-инструментальный ансамбль студентов
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:01

  pesikot написав:
  bugalter написав:возле НБУ металлурги требуют вернуть курс доллара на 27,источник УНИАН
митингующие говорят,что из за курса доллара 24,заводы на грани остановки.

А вы почитайте, чьих будут эти металлурги ? Если они, конечно, вообще металлурги

У нього не тільки металурги бастують. Електрики теж скоро підключаться. Поки що тільки "шантажують". І це при тому, що Бурштинський острів відокремлений від енергосистеми України і вартість електрики тут на 20-30% вища. Але левова частка електроенергії йде на експорт і курс 24 робить свою справу.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/25/654085/
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:08

  bugalter написав:возле НБУ металлурги требуют вернуть курс доллара на 27,источник УНИАН
митингующие говорят,что из за курса доллара 24,заводы на грани остановки.

та уже не возле НБУ, а в НБУ
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:20

Сегодня ПДВ налили на 334 млн.
С начала месяца 5,035 млрд
Идем в ровень с прошлым годом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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