Додано: Пон 25 лис, 2019 18:49

brainchild написав: Автор77 написав: Кто согласен - оценивайте,плиз. Кто согласен - оценивайте,плиз.



Ну вот вы написали, что мы все умрем. Ок, а какие ваши предложения насчет того, как в грядущей "мясорубке" выжить, или цель ретрансляция прогнозов по нагнетанию обстановки?



В целом подача достаточна манипулятивна:



1) -долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница



Покажите на примере доходность в 30-40% для ОВГЗ приобретенных, к примеру в июле или августе или сентябре? Грубо говоря, в июле было 26 сейчас 24. 26-24/26=7.6% укрепление. Плюсуем сюда 15%, выходит 22-23, но не 30-40. Для августовских и сентябрьских все еще тривиальнее…



2) -мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!



я что-то не понимаю. 0.95, это ж не 1.95. 0.95 – это все равно ниже номинала. да, подорожали. Ну так надо провести переговоры и выкупить их, в чем проблема то, опять же если это целесообразно. 3.2 млрд вроде бы не то, чтобы там запредельная сумма.



3) парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.



о чем вы тут вообще? что-то не чувствуется ажиотажа как в 2014, когда у обменок очереди стояли и выкупали их прямо с рук у сдающих.





На мой взгляд, есть категория людей, которая вбрасывает, задача остальных распространить. Смысл просмотра всех этих круглых столово, если там компетенция на уровне слухов и предположений? А в целом, если изначально отрицать наличие goodwill у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ, какой тогда смысл вообще всего, включая нахождение в этой стране?



Мне кажется что есть намного более простые и очевидные способы отжима денег и имущества у населения, без всех этих сложных слов и аббревиатур. Ну вот вы написали, что мы все умрем. Ок, а какие ваши предложения насчет того, как в грядущей "мясорубке" выжить, или цель ретрансляция прогнозов по нагнетанию обстановки?В целом подача достаточна манипулятивна:1) -долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разницаПокажите на примере доходность в 30-40% для ОВГЗ приобретенных, к примеру в июле или августе или сентябре? Грубо говоря, в июле было 26 сейчас 24. 26-24/26=7.6% укрепление. Плюсуем сюда 15%, выходит 22-23, но не 30-40. Для августовских и сентябрьских все еще тривиальнее…2) -мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!я что-то не понимаю. 0.95, это ж не 1.95. 0.95 – это все равно ниже номинала. да, подорожали. Ну так надо провести переговоры и выкупить их, в чем проблема то, опять же если это целесообразно. 3.2 млрд вроде бы не то, чтобы там запредельная сумма.3) парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.о чем вы тут вообще? что-то не чувствуется ажиотажа как в 2014, когда у обменок очереди стояли и выкупали их прямо с рук у сдающих.На мой взгляд, есть категория людей, которая вбрасывает, задача остальных распространить. Смысл просмотра всех этих круглых столово, если там компетенция на уровне слухов и предположений? А в целом, если изначально отрицать наличие goodwill у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ, какой тогда смысл вообще всего, включая нахождение в этой стране?Мне кажется что есть намного более простые и очевидные способы отжима денег и имущества у населения, без всех этих сложных слов и аббревиатур.

Вы seriously?goodwill? Доброжелательность ?у высших лиц ведущих переговоры уровня варрантов или размещения ОВГЗ???Так вот вам :................"ВВП-варранты в мировой практике решения проблем дефолта используются с 1980-х годов после долгового кризиса развивающихся стран. Как правило, условия выпуска ВВП-варрантов не создавали чрезмерного давления на будущее фискальное пространство страны.Например, правительство Аргентины в 2005-м и 2010 г. эмитировало ВВП-варранты, дававшие право инвесторам на получение в течение 30 лет дохода в размере 5% прироста ВВП, если увеличение реального ВВП превысит 3% в год. Но общая сумма выплат ограничивалась заранее определенной величиной. Правительство Греции в 2012 г. выпустило ВВП-варранты, предусматривающие выплаты в случае роста реального ВВП на более чем 2% в год, при этом годовая сумма выплат ограничена 1% определенной заранее величины.Если бы в Украине было применено условие реструктуризации государственного долга по образцу Аргентины, то максимальный размер выплат за 20 лет составил бы 6,2 млрд долл., если бы по образцу Греции — всего 1,4 млрд. Обе суммы не создают критических проблем для государственных финансов УкраиныНо условия, на которых в 2015 г. был реструктуризирован внешний долг Украины, намного хуже.Во-первых, сумма списания (3,2 млрд долл.) слишком мала, ведь это только 20% проблемного долга. В мировой практике 1998–2010 гг. есть случаи списания до 81,5% долга (Ирак, 2004 г.). Стандартным подходом к определению суммы списания являются текущие котировки государственных ценных бумаг на вторичном рынке. Поскольку еврооблигации Украины в 2014–2015 гг. котировались на уровне 55–60% от номинала, то с учетом объема реструктуризации в 16,3 млрд долл. величина списанного долга должна была составить 9–10 млрд долл.Во-вторых, ВВП-варранты Украины предусматривают "возврат" списанного долга в виде 15–40% прироста ВВП, что чрезвычайно много (в практике Греции и Аргентины процент "изъятия" составлял 2–5% дополнительного прироста ВВП).В-третьих, потолок суммарных выплат по ВВП-варрантам Украины не ограничен, что является уникальным случаем в мировой практике.В результате выплаты могут достигать даже 100 млрд долл., если ВВП будет расти с темпами 7% и выше."............То же и с ОВГЗ.Они считают, что придумали тысячу и один метод сравнительно честного отъема денег у акул международного бизнеса ?Нефиговая добрножелательность - до 100 млрд.дол. в зависимости от темпов роста.А расти то надо, учитывая - какой разрыв не с немцами, или бельгийцами, а даже с поляками-словаками и т.п.Вы хоть понимаете эту сумму - 100 млрд. дол., да пусть даже 50 млрд.дол.,да пусть даже 30 млрд.дол.Криворожсталь перепродали за 4 млрд.дол с хвостиком, так украинцы в бабках купались пять лет.Догадаемся с трех раз в чьих руках окажутся все более менее внусные национальные активы -земля,прибыльные предприятия и т.п.Навряд ли люди,которые привыкли зарабатывать огромные бабки,скупая за долги активы,намерены слишком много платить трудовым ресурсам в стране.По вашему - это "доброжелательность Яресько и нынешних создателей пирамиды ОВГЗ _ Маркаровой и Ко",а по моему это -две величайшие аферы в истории страныи как оно все окончится совершенно непонятно.Но то,что не будет "все пропало ", а уже сегодня - де-факто "все пропало" - это 100% факт.Профуканы почти три десятилетия в экоомическом развитии, пока остальные страны" бороздили просторы вселенной", поднимая свои экономики на нынешние высоты, мы исправно набивали карманы бабками, только не себе (даже кто удачлив в мелком, или среднем бизнесе, все равно могли бы иметь в разы больше), и не населению.Оценка "два" по двенадцатибальной системе - нашим упущенным возможностям и перманентным провалам.Еще раз подчеркну, мы не Польша по ресурсам, мы на порядки выше,все это прекрасно понимают, поэтому вдвойне стыдно должно бы быть.