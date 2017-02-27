Мировые продажи автомобилей, вероятно, сократятся примерно на 3,1 млн в 2019 году, что станет сильнейшим падением с 2008 года. Об этом сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пишет Интерфакс.
"Спад глобального авторынка с середины 2018 года стал главным фактором для падения мирового промышленного производства, а ситуация с продажами машин стала гораздо хуже, чем мы ожидали в мае", - заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.
В 2018 году реализация пассажирских автомобилей упала до 80,6 млн по сравнению с 81,8 млн годом ранее. Это стало первым снижением показателя с 2009 года, согласно данным Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA).
Окончательные данные о мировых продажах за прошлый год, которые стали известны после предыдущего прогноза Fitch в мае, оказались хуже первоначальных предположений. В результате теперь аналитики агентства полагают, что по итогам 2019 года сокращение продаж может составить около 4% - до 77,5 млн машин. Падение на 3,1 млн будет самым существенным с 2008 года, однако в тот год снижение продаж в процентном выражении было более значительным (на 5%), отмечается в сообщении.
Основное негативное влияние на мировой рынок в этом году окажет Китай, где реализация машин в январе-октябре упала на 11% относительно аналогичного периода 2018 года. В целом по итогам 2019 года продажи в КНР, как ожидается, опустятся на 2,1 млн - до 21,6 млн автомобилей.
Авторынки США и стран Западной Европы упадут в текущем году примерно на 2% - соответственно до 16,9 млн и 14 млн, прогнозирует Fitch. В БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) продажи с начала года сократились на 5,5%, что отражает сильное падение индийского рынка.
"Похоже, нет причин ожидать восстановления глобальных продаж автомобилей в 2020 году, даже если Китай покажет небольшое восстановление в районе 1%. Это означает, что авторынок, вероятно, продолжит оказывать давление на мировое промпроизводство и экономики, которые в большей степени зависят от этого сектора, такие как Германия", - полагает Коултон
Все как в классике, кризис перепроизводства. Уже не спасают дешевые кредиты.
Свежее от (главного?) советника Зеленского по экономическим вопросам:
По поводу долгов: - На следующий год наша непокрытая потребность в валюте составляет 10 млрд. долларов. - Около 5 млрд. по нашим внешним долгам и 5 млрд. покрытия дефицита счета текущий операций (включает поступления от заробитчан). - Премьер говорит, что в следующем году страна сможет получить порядка 5 млрд. инвестиций. - Где взять еще 5 млрд.? Из валютных резервов НБУ, либо идти на бо'льшую девальвация гривну и минус 3 млрд из резервов. - С МВФ обсуждается 3-х годичная программа на 5 млрд долларов, скажем 2020 - это 2 млрд. и 2021/2022 по 1.5 млрд. - МВФ ключ от ворот, чтобы получить доп. инвестиции
По поводу Привата: - С МВФ идут активные обсуждения по поводу закона о запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам, это правда. - можно предположить, что не все так было так четко, понятно и чисто, как это принималось (по поводу национализации Привата) - даже в такой некоррумпированной стране как Швеция, при их “банкопаде”, налогоплательщики потеряли до 30% своего капитала на восстановление этих банков - представьте себе, что в Украине, в стране с высоким уровнем коррупции, где принимаются не четкие и не всегда правильные решения и когда есть какие-то юридические нюансы, которые не были учтены… У кредиторов возникают вопрос: а вдруг были какие-то проблемы и вдруг нас завалят исками по поводу того, что что-то было сделано неправильно и нам нужно вернуть деньги украинских налогоплательщиков? Это перспектива не улыбается никому. Поэтому, идет речь о возможном принятии соответствующего законодательства…. Но это совсем не означает, что вот это решение абсолютно полностью снимает юридическую сторону вопроса.
Рынок земли: - вопросы рынка земли вынесли за скобки при переговорах с МВФ
Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.
Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.
Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.
Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.
Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.
Лично мое мнение , продажа земли иностранцам это не топовый вопрос. Топ - 1 ,это игры с Коломойским. Из него вытекает давление на НБУ. Все эти проекты создания ТСК ( тимчасово-слидчих комиссий в ВР )