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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2797279827992800

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 368
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
16
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:23

Мировые продажи автомобилей, вероятно, сократятся примерно на 3,1 млн в 2019 году, что станет сильнейшим падением с 2008 года. Об этом сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пишет Интерфакс.

"Спад глобального авторынка с середины 2018 года стал главным фактором для падения мирового промышленного производства, а ситуация с продажами машин стала гораздо хуже, чем мы ожидали в мае", - заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

В 2018 году реализация пассажирских автомобилей упала до 80,6 млн по сравнению с 81,8 млн годом ранее. Это стало первым снижением показателя с 2009 года, согласно данным Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA).

Окончательные данные о мировых продажах за прошлый год, которые стали известны после предыдущего прогноза Fitch в мае, оказались хуже первоначальных предположений. В результате теперь аналитики агентства полагают, что по итогам 2019 года сокращение продаж может составить около 4% - до 77,5 млн машин. Падение на 3,1 млн будет самым существенным с 2008 года, однако в тот год снижение продаж в процентном выражении было более значительным (на 5%), отмечается в сообщении.

Основное негативное влияние на мировой рынок в этом году окажет Китай, где реализация машин в январе-октябре упала на 11% относительно аналогичного периода 2018 года. В целом по итогам 2019 года продажи в КНР, как ожидается, опустятся на 2,1 млн - до 21,6 млн автомобилей.

Авторынки США и стран Западной Европы упадут в текущем году примерно на 2% - соответственно до 16,9 млн и 14 млн, прогнозирует Fitch. В БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) продажи с начала года сократились на 5,5%, что отражает сильное падение индийского рынка.

"Похоже, нет причин ожидать восстановления глобальных продаж автомобилей в 2020 году, даже если Китай покажет небольшое восстановление в районе 1%. Это означает, что авторынок, вероятно, продолжит оказывать давление на мировое промпроизводство и экономики, которые в большей степени зависят от этого сектора, такие как Германия", - полагает Коултон


Все как в классике, кризис перепроизводства. Уже не спасают дешевые кредиты.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:23

  edvardd написав:
  bugalter написав:возле НБУ металлурги требуют вернуть курс доллара на 27,источник УНИАН
митингующие говорят,что из за курса доллара 24,заводы на грани остановки.
та уже не возле НБУ, а в НБУ
Уже выгнали всех на Юх!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Болтун - находка для шпиона.

Свежее от (главного?) советника Зеленского по экономическим вопросам:
По поводу долгов:
- На следующий год наша непокрытая потребность в валюте составляет 10 млрд. долларов.
- Около 5 млрд. по нашим внешним долгам и 5 млрд. покрытия дефицита счета текущий операций (включает поступления от заробитчан).
- Премьер говорит, что в следующем году страна сможет получить порядка 5 млрд. инвестиций.
- Где взять еще 5 млрд.? Из валютных резервов НБУ, либо идти на бо'льшую девальвация гривну и минус 3 млрд из резервов.
- С МВФ обсуждается 3-х годичная программа на 5 млрд долларов, скажем 2020 - это 2 млрд. и 2021/2022 по 1.5 млрд.
- МВФ ключ от ворот, чтобы получить доп. инвестиции

По поводу Привата:
- С МВФ идут активные обсуждения по поводу закона о запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам, это правда.
- можно предположить, что не все так было так четко, понятно и чисто, как это принималось (по поводу национализации Привата)
- даже в такой некоррумпированной стране как Швеция, при их “банкопаде”, налогоплательщики потеряли до 30% своего капитала на восстановление этих банков
- представьте себе, что в Украине, в стране с высоким уровнем коррупции, где принимаются не четкие и не всегда правильные решения и когда есть какие-то юридические нюансы, которые не были учтены… У кредиторов возникают вопрос: а вдруг были какие-то проблемы и вдруг нас завалят исками по поводу того, что что-то было сделано неправильно и нам нужно вернуть деньги украинских налогоплательщиков? Это перспектива не улыбается никому. Поэтому, идет речь о возможном принятии соответствующего законодательства…. Но это совсем не означает, что вот это решение абсолютно полностью снимает юридическую сторону вопроса.

Рынок земли:
- вопросы рынка земли вынесли за скобки при переговорах с МВФ


https://www.youtube.com/watch?v=JM99Xj5wkZk

Выводы делайте сами :lol:
Востаннє редагувалось silen в Пон 25 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:33

Андреа Росси таки сделал промышленный холодный термояд, скоро официальные испытания...читать снизу вверх
http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 4#comments
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:34

Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.

Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.

Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:40

  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 334 млн.
С начала месяца 5,035 млрд
Идем в ровень с прошлым годом.

нерезиденты продали бумаг на ~400млн,а курсу уже похоже пофиг продали они или купили.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:43

  freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.

Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.

Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.


Лично мое мнение , продажа земли иностранцам это не топовый вопрос. Топ - 1 ,это игры с Коломойским. Из него вытекает давление на НБУ. Все эти проекты создания ТСК ( тимчасово-слидчих комиссий в ВР )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:44

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 334 млн.
С начала месяца 5,035 млрд
Идем в ровень с прошлым годом.

нерезиденты продали бумаг на ~400млн,а курсу уже похоже пофиг продали они или купили.

Это может быть продажа для перевкладывания в новый выпуск.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2797279827992800
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