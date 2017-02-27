freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.
Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.
Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.
МВФ таких требований не выставлял. Не врите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.
Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.
Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.
МВФ таких требований не выставлял. Не врите
Вуйцьо Бєня МВФ налякав...зі своїм БАЙєм.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-другой вариант вместо дефолта - перераспределение земель в пользу держателей ОВДП, за наши же деньги-проценты получат наши же активы
Кто согласен - оценивайте,плиз.
Прочитав этот бред (мне даже неловко копипастить эту ахинею целиком), я вам советую не тянуться нервно к стакану, а остыть и посмотреть на динамику ставок. Если ставки снижаются, то всё в госфинансах и экономике налаживается. Ставки - это не пердёж кучки ватных экспертов и неучей, а объективная оценка экономической ситуации и перспектив мировым инвестиционным сообществом. Запомните важное правило - при падающих ставках дефолта не бывает. Вероятность дефолта наоборот снижается. Это как с температурой тела. При динамике снижения высокой температуры тела, вероятность свертывания крови пациента наоборот снижается. Про землю за ОВДП и десятки миллиардов за варранты Яресько - это вообще пещерный бред со злым и нехорошим умыслом. Так что моя оценка этого опуса - хорошенько размять и на гвоздик в нужник.
freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.
Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.
Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.
МВФ таких требований не выставлял. Не врите
Нам подбрасывают. Главная ведь проблема не в иностранцах, а в латифундиях. Я лично совсем не против, чтоб в моем селе купил 150 га какой-нибудь немецкий фермер, и делал свой сыр и франкфуртские сосиски. Но я против того, чтоб основной массив с/х земель перешел в руки десятка наших украинских семей. Это намного страшнее немецкого фермера. Сейчас самая большая проблема Украины - промышленные и финансовые олигархи. Народ от них стонет. А представьте себе, их ряды еще пополнят отечественные латифундисты. Вот на что мы должны направить свой гнев - НЕТ ЛАТИФУНДИЯМ! ЗЕМЛЯ ФЕРМЕРАМ! И тогда нам пох, кто этот фермер, иностранец или украинец. Иностранец всё равно её от нас не увезет. Но! Есть еще один вопрос. Это крупное товарное производство. Крупные хозяйства тоже должны быть. Сколько? Каких размеров? Их удельный вес и влияние на рынки? Могут ли они принадлежать иностранцам? По этим вопросам нам надо договориться и закрепить в законодательстве. И посоветоваться с МВФ. Уверяю вас, МВФ тоже против латифундий и тотальной иностранной экспансии. Латифундии - это 19-й век. Это вовсе не устойчивое развитие, которое является целью международных финансовых институтов.