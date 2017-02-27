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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2799280028012802>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 369
Не нижче 24.50
54%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:10

  freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.

Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.

Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.

МВФ таких требований не выставлял.
Не врите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:12

25.11.2019 / А. Гулей, А. Кущ, Т. Козак и А. Дробязко о идее слияния Ощадбанка и ПриватБанка https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... n_get_more
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:14

  pesikot написав:
  freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.

Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.

Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.

МВФ таких требований не выставлял.
Не врите

Вуйцьо Бєня МВФ налякав...зі своїм БАЙєм.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:17

  pesikot написав:МВФ таких требований не выставлял.
Не врите


Прямо сельский бухгалтер знает кому кто и что выставлял )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:19

  ТИХИЙ написав:25.11.2019 / А. Гулей, А. Кущ, Т. Козак и А. Дробязко о идее слияния Ощадбанка и ПриватБанка https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... n_get_more

Mission Impossible
Только нагоняют информационной грязи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:22

  freeze написав:
  pesikot написав:МВФ таких требований не выставлял.
Не врите


Прямо сельский бухгалтер знает кому кто и что выставлял )))

Вы здесь пишите пропаганду Коломойского, Дубинского. И немного заврались
Поэтому, ссылку на требования МВФ по поводу земли.
Иначе, вы сами знаете кто вы :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31

  Автор77 написав:


-мы идем к дефолту

-другой вариант вместо дефолта - перераспределение земель в пользу держателей ОВДП, за наши же деньги-проценты получат наши же активы



Кто согласен - оценивайте,плиз.


Прочитав этот бред (мне даже неловко копипастить эту ахинею целиком), я вам советую не тянуться нервно к стакану, а остыть и посмотреть на динамику ставок. Если ставки снижаются, то всё в госфинансах и экономике налаживается. Ставки - это не пердёж кучки ватных экспертов и неучей, а объективная оценка экономической ситуации и перспектив мировым инвестиционным сообществом.
Запомните важное правило - при падающих ставках дефолта не бывает. Вероятность дефолта наоборот снижается. Это как с температурой тела. При динамике снижения высокой температуры тела, вероятность свертывания крови пациента наоборот снижается.
Про землю за ОВДП и десятки миллиардов за варранты Яресько - это вообще пещерный бред со злым и нехорошим умыслом.
Так что моя оценка этого опуса - хорошенько размять и на гвоздик в нужник.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:41

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:МВФ таких требований не выставлял.
Не врите


Прямо сельский бухгалтер знает кому кто и что выставлял )))

Вы здесь пишите пропаганду Коломойского, Дубинского. И немного заврались
Поэтому, ссылку на требования МВФ по поводу земли.
Иначе, вы сами знаете кто вы :)


Может вам еще аудиозапись предоставить ? Нашли Джокера )))
Никто не запрещает вам верить, что для МВФ самое главное это персона Коломойского, а не рынок земли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03

  pesikot написав:
  freeze написав:Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.

Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.

Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.

МВФ таких требований не выставлял.
Не врите


Нам подбрасывают.
Главная ведь проблема не в иностранцах, а в латифундиях.
Я лично совсем не против, чтоб в моем селе купил 150 га какой-нибудь немецкий фермер, и делал свой сыр и франкфуртские сосиски. Но я против того, чтоб основной массив с/х земель перешел в руки десятка наших украинских семей. Это намного страшнее немецкого фермера.
Сейчас самая большая проблема Украины - промышленные и финансовые олигархи. Народ от них стонет. А представьте себе, их ряды еще пополнят отечественные латифундисты.
Вот на что мы должны направить свой гнев - НЕТ ЛАТИФУНДИЯМ! ЗЕМЛЯ ФЕРМЕРАМ!
И тогда нам пох, кто этот фермер, иностранец или украинец. Иностранец всё равно её от нас не увезет.
Но!
Есть еще один вопрос. Это крупное товарное производство. Крупные хозяйства тоже должны быть. Сколько? Каких размеров? Их удельный вес и влияние на рынки? Могут ли они принадлежать иностранцам? По этим вопросам нам надо договориться и закрепить в законодательстве. И посоветоваться с МВФ. Уверяю вас, МВФ тоже против латифундий и тотальной иностранной экспансии. Латифундии - это 19-й век. Это вовсе не устойчивое развитие, которое является целью международных финансовых институтов.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:10

  freeze написав:Никто не запрещает вам верить, что для МВФ самое главное это персона Коломойского, а не рынок земли.

Ссылок нет. Соврали про МВФ и рынок земли.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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