Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03

pesikot написав: freeze написав: Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.



Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.



Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование. Инсайдят из ОП, что Зеленский очень разочарован жесткой позицией МВФ по продаже земли иностранцам, но несмотря на это считает этот вопрос красной линией, через которую он не будет переступать и подстрахуется чуть позже через результаты референдума. В декабре планируют принять закон о референдуме.Так что, если МВФ не пойдет на попятную, то жаркие споры нужны ли нам кредиты МВФ или не нужны будут неактуальны.Я думаю, что МВФ поблефует и через какое то время снимет это требование.

МВФ таких требований не выставлял.

Не врите МВФ таких требований не выставлял.Не врите

Нам подбрасывают.Главная ведь проблема не в иностранцах, а в латифундиях.Я лично совсем не против, чтоб в моем селе купил 150 га какой-нибудь немецкий фермер, и делал свой сыр и франкфуртские сосиски. Но я против того, чтоб основной массив с/х земель перешел в руки десятка наших украинских семей. Это намного страшнее немецкого фермера.Сейчас самая большая проблема Украины - промышленные и финансовые олигархи. Народ от них стонет. А представьте себе, их ряды еще пополнят отечественные латифундисты.Вот на что мы должны направить свой гнев - НЕТ ЛАТИФУНДИЯМ! ЗЕМЛЯ ФЕРМЕРАМ!И тогда нам пох, кто этот фермер, иностранец или украинец. Иностранец всё равно её от нас не увезет.Но!Есть еще один вопрос. Это крупное товарное производство. Крупные хозяйства тоже должны быть. Сколько? Каких размеров? Их удельный вес и влияние на рынки? Могут ли они принадлежать иностранцам? По этим вопросам нам надо договориться и закрепить в законодательстве. И посоветоваться с МВФ. Уверяю вас, МВФ тоже против латифундий и тотальной иностранной экспансии. Латифундии - это 19-й век. Это вовсе не устойчивое развитие, которое является целью международных финансовых институтов.