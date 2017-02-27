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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:15
pesikot написав: freeze написав:
Никто не запрещает вам верить, что для МВФ самое главное это персона Коломойского, а не рынок земли.
Ссылок нет. Соврали про МВФ и рынок земли.
Да, да, считайте, что соврал, мне то от вашего мнения ни холодно, ни жарко. Толку от вас здесь на форуме как от козла молока.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 21:36
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