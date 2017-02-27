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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2799280028012802

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 369
Не нижче 24.50
54%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  freeze написав:Никто не запрещает вам верить, что для МВФ самое главное это персона Коломойского, а не рынок земли.

Ссылок нет. Соврали про МВФ и рынок земли.


Да, да, считайте, что соврал, мне то от вашего мнения ни холодно, ни жарко. Толку от вас здесь на форуме как от козла молока.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

удалил
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:19

  edvardd написав:Андреа Росси таки сделал промышленный холодный термояд, скоро официальные испытания...читать снизу вверх
http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 4#comments

Journal of nuclear physics - это не рецензируемый журнал, а блог самого Росси.
В патенте ничего не сказано о том, что это термояд, а описана цепочка химических реакций, катализируемых никелем. Никакое превращение никеля в медь, по поводу которого и был поднят главный шум, не упоминается.
Наличие патента вообще ни о чем не говорит, это чисто формальное описание устройства.

И если у него уже есть патент - пусть не боится открыть свои секреты в нормальном физическом журнале. Иначе это очередные "лучи смерти".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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  #<1 ... 2799280028012802
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