Да, да, считайте, что соврал, мне то от вашего мнения ни холодно, ни жарко. Толку от вас здесь на форуме как от козла молока.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, да, считайте, что соврал, мне то от вашего мнения ни холодно, ни жарко. Толку от вас здесь на форуме как от козла молока.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
удалил
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:19
Journal of nuclear physics - это не рецензируемый журнал, а блог самого Росси.
В патенте ничего не сказано о том, что это термояд, а описана цепочка химических реакций, катализируемых никелем. Никакое превращение никеля в медь, по поводу которого и был поднят главный шум, не упоминается.
Наличие патента вообще ни о чем не говорит, это чисто формальное описание устройства.
И если у него уже есть патент - пусть не боится открыть свои секреты в нормальном физическом журнале. Иначе это очередные "лучи смерти".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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