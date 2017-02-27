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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28002801280228032804>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 370
Не нижче 24.50
55%
202
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:19

  edvardd написав:Андреа Росси таки сделал промышленный холодный термояд, скоро официальные испытания...читать снизу вверх
http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 4#comments

Journal of nuclear physics - это не рецензируемый журнал, а блог самого Росси.
В патенте ничего не сказано о том, что это термояд, а описана цепочка химических реакций, катализируемых никелем. Никакое превращение никеля в медь, по поводу которого и был поднят главный шум, не упоминается.
Наличие патента вообще ни о чем не говорит, это чисто формальное описание устройства.

И если у него уже есть патент - пусть не боится открыть свои секреты в нормальном физическом журнале. Иначе это очередные "лучи смерти".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:13

  Starikan написав:
  edvardd написав:Андреа Росси таки сделал промышленный холодный термояд, скоро официальные испытания...читать снизу вверх
http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 4#comments

Journal of nuclear physics - это не рецензируемый журнал, а блог самого Росси.
В патенте ничего не сказано о том, что это термояд, а описана цепочка химических реакций, катализируемых никелем. Никакое превращение никеля в медь, по поводу которого и был поднят главный шум, не упоминается.
Наличие патента вообще ни о чем не говорит, это чисто формальное описание устройства.

И если у него уже есть патент - пусть не боится открыть свои секреты в нормальном физическом журнале. Иначе это очередные "лучи смерти".

Нагадує мені, як на початку 90-х в нас багато науковців купляли звання " Академік американськоі академіі наук")))
Якийсь емігрант стриг іх...
А ім головне було у візитівці написати...
Зрештою на таких новинах нафта і газ - мали б обвалитись
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:20

Українці штурмують обмінники: курс долара впав до критичної позначки
реально чи останній загон?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:29

  Starikan написав:
  edvardd написав:Андреа Росси таки сделал промышленный холодный термояд, скоро официальные испытания...читать снизу вверх
http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 4#comments

Journal of nuclear physics - это не рецензируемый журнал, а блог самого Росси.
В патенте ничего не сказано о том, что это термояд, а описана цепочка химических реакций, катализируемых никелем. Никакое превращение никеля в медь, по поводу которого и был поднят главный шум, не упоминается.
Наличие патента вообще ни о чем не говорит, это чисто формальное описание устройства.

И если у него уже есть патент - пусть не боится открыть свои секреты в нормальном физическом журнале. Иначе это очередные "лучи смерти".

Нагадав собі ... Це вже 10 років тягнеться . Всі ці патенти - чисто формальні . Зараз побачив новеньке - говориться вже не про тепло , а про електроенергію ... Наскільки це реально - ???
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:47

  Libo написав:Я лично совсем не против, чтоб в моем селе купил 150 га какой-нибудь немецкий фермер, и делал свой сыр и франкфуртские сосиски. Но я против того, чтоб основной массив с/х земель перешел в руки десятка наших украинских семей. Это намного страшнее немецкого фермера.
Сейчас самая большая проблема Украины - промышленные и финансовые олигархи. Народ от них стонет. А представьте себе, их ряды еще пополнят отечественные латифундисты.
Вот на что мы должны направить свой гнев - НЕТ ЛАТИФУНДИЯМ! ЗЕМЛЯ ФЕРМЕРАМ!
И тогда нам пох, кто этот фермер, иностранец или украинец. Иностранец всё равно её от нас не увезет.
Но!
Есть еще один вопрос. Это крупное товарное производство. Крупные хозяйства тоже должны быть. Сколько? Каких размеров? Их удельный вес и влияние на рынки? Могут ли они принадлежать иностранцам?

З буржуазією є досвід 1917-1927 років. Винищили і вигнали. Активи націоналізували. :mrgreen: 8)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:51

Люди вже в банки збираються бігти і конвертувати доларові депо(покладені по 26-27 зимою) в гривню! Ледве вмовив цього не робити до грудня! Що ж Ви знущаєтесь над населенням??!
Поверніть 26-27! :mrgreen: :twisted:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:56

  tobias написав:Люди вже в банки збираються бігти і конвертувати доларові депо(покладені по 26-27 зимою) в гривню! Ледве вмовив цього не робити до грудня! Що ж Ви знущаєтесь над населенням??!
Поверніть 26-27! :mrgreen: :twisted:

Не сторонник нынешнего укрепления, но когда опустимся ниже 24, то процесс пойдет веселее ;) уже не сможете удерживать
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:57

  tobias написав:Люди вже в банки збираються бігти і конвертувати доларові депо(покладені по 26-27 зимою) в гривню! Ледве вмовив цього не робити до грудня! Що ж Ви знущаєтесь над населенням??!
Поверніть 26-27! :mrgreen: :twisted:

А если будут сдавать в декабре по 23,хх?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:02

Есть прокол уровня.
Межбанк открылся 23,97 / 24,00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр опт начали 23,95-24,05.
В ТАС2Ю вчера ближе к вечеру уже была продажа 24,05
SAndriy1
 
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