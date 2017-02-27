Для оценки рисков роста будущего государственного долга Украины были составлены четыре макроэкономических сценария на период 2019–2040 гг., в которых моделируется динамика достижения Украиной уровня жизни в 65, 75 и 100% от уровня жизни Польши образца 2018 г. Четвертый сценарий составлен на основе прогноза Минэкономики до 2030 г. "Цели устойчивого развития: Украина" (см. табл. 2).
Результаты модельных расчетов выплат по ВВП-варрантам поражают. Даже по первому сценарию объем будущих выплат почти вдвое превысит сумму списанного в 2015 г. долга. Прогрессия выплат по ВВП-варрантам усилится при увеличении годовых темпов прироста реального ВВП. Уже во втором сценарии (со средним темпом ВВП 4,3%) объем выплат составит 25 млрд долл., в третьем — 74 млрд, в четвертом — 78 млрд долл. (см. рис. 2).
Скрытая хитрость ВВП-варрантов — постоянно растущая база для расчетов выплат. Это дает лавинообразный эффект. Если только в одном году из 20 (например в 2031-м) рост ВВП составит 10%, а в другие годы останется на уровне 3% (т.е. ниже предела начисления выплат), это уже сгенерирует около 10 млрд долл. выплат, что втрое превышает размер списанного Украине долга.
Там, кстати, еще интересное... Автор намекает на один из способов решения проблемы варрантов:
Путь третий — проведение дополнительной юридической экспертизы решения правительства о выпуске ВВП-варрантов на предмет его конституционности. Признаком того, что Минфин и правительство Украины в 2015 г. превысили свои полномочия, является то, что в 2015-м Минфин мог осуществлять правовые действия только по долговым обязательствам (п. 14 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2015 год"). Но ВВП-варранты не относятся к долговым ценным бумагам
silen написав:Я так понимаю, это интерпретация статьи в ЗН:
Скрытая хитрость ВВП-варрантов — постоянно растущая база для расчетов выплат. Это дает лавинообразный эффект. Если только в одном году из 20 (например в 2031-м) рост ВВП составит 10%, а в другие годы останется на уровне 3% (т.е. ниже предела начисления выплат), это уже сгенерирует около 10 млрд долл. выплат, что втрое превышает размер списанного Украине долга.
Тут главное как преподнести) А если рост ВВП составит +10% в 2021м году а не 2031 (что более вероятно в связи с низкой базой сравнения и гипотетическим возвратом ОРДЛО) а далее будем расти по +3,5%. Почему не просчитан такой вариант? Или цель обгадить людей подписавших реструктуризацию, а?
Andrew_ написав:уууу, пробой 24, ребята, под елку наверно 23 будет?
Как сейчас ответит коллега Зед, бюджету будет жжжжжжж.....) З.Ы. Интересно, как там народ бравший кредиты под покупку бакса по 25+ и те что "не буду продавать бакс лучьше % по кредитке заплачу...". Мало кто ожидал такого развития.
Andrew_ написав:уууу, пробой 24, ребята, под елку наверно 23 будет?
Как сейчас ответит коллега Зед, бюджету будет жжжжжжж.....) З.Ы. Интересно, как там народ бравший кредиты под покупку бакса по 25+ и те что "не буду продавать бакс лучьше % по кредитке заплачу...". Мало кто ожидал такого развития.
.... а курст то, курс то який!!!!! - красотаааааааааа! - лєпотааааааааааа!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
считаю, шо квестор был прав, насчёт неподготовленности к таргетированию - недоросли. большинство понимает сча низкий курс плохо для экономики, но типа сделать ничего не могут потом выстрелит и опять никто не будет виноват...
Востаннє редагувалось чик в Вів 26 лис, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
tobias написав:Люди вже в банки збираються бігти і конвертувати доларові депо(покладені по 26-27 зимою) в гривню! Ледве вмовив цього не робити до грудня! Що ж Ви знущаєтесь над населенням??! Поверніть 26-27!
Не сторонник нынешнего укрепления, но когда опустимся ниже 24, то процесс пойдет веселее уже не сможете удерживать
А сенс який? Неважливо, який курс, важливий тренд. Хоч по 8 буде, але купляти гривню є сенс тільки на очікуванні по 7... Якщо падіння з 27 до 24 загублене, то з цим вже нічого не вдієш.
НАБУ задержало экс-главу киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться
По данным Цензор.НЕТ, среди задержанных - таможенники и помощник Альперина. Самого Альперина задержать не удалось. Вероятно, его гпредупредили.
Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевского городского таможни с сентября 2016. С мая 2018 по октябрь 2018 на период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой в общенациональном масштабе возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ГФС Украины. А с декабря 2018 по март 2019 исполнял обязанности начальника Одесской таможни.Источник: https://censor.net.ua/n3161783