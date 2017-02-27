вы лично таких знаете? или фантазии на тему?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:43
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:45
Перечитав ще оце все ... Не зрозумів все одно ... Формул розрахунку там немає . Варіантів розрахунку - теж якось не дуже ( крім страшилок ) . Що при отій реструктуризації щось провтикали - в це повірити можу . Що це все неможливо розрулити без виплат неадекватних грошей - не вірю . Наступники ( навіть і не зрозумів - коли ж це все буде актуально насправді ) - будуть думати ...
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:46
ревальвація
Здають вже три дні поспіль 24.24, 24.11, 24.04...
Потім знову відскочимо за 1-3 дні на 25.8?
Востаннє редагувалось tobias в Вів 26 лис, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:47
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:00
Для экономики плохо, для бюджета плохо. При отсутствии каких-либо макроэкономических предпосылок для укрепления курса, он растет невероятными темпами. При этом, Глава Совета НБУ пишет в ФБ, что и ситуация в экономике непростая и "прямые инвестиции" таковыми назвать нельзя... Как-то не коррелируются слова о непростой ситуации в стране с курсом.
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