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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2801280228032804

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 370
Не нижче 24.50
55%
202
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:43

  Investor_33 написав: З.Ы. Интересно, как там народ бравший кредиты под покупку бакса по 25+ Мало кто ожидал такого развития.


вы лично таких знаете? или фантазии на тему?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:45

  silen написав:
  mephala написав:


Будем судить Яресько? ))

https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-dis ... 7024_.html


Перечитав ще оце все ... Не зрозумів все одно ... Формул розрахунку там немає . Варіантів розрахунку - теж якось не дуже ( крім страшилок ) . Що при отій реструктуризації щось провтикали - в це повірити можу . Що це все неможливо розрулити без виплат неадекватних грошей - не вірю . Наступники ( навіть і не зрозумів - коли ж це все буде актуально насправді ) - будуть думати ...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:46

ревальвація

Здають вже три дні поспіль 24.24, 24.11, 24.04...
Потім знову відскочимо за 1-3 дні на 25.8?
Востаннє редагувалось tobias в Вів 26 лис, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:47

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав: З.Ы. Интересно, как там народ бравший кредиты под покупку бакса по 25+ Мало кто ожидал такого развития.


вы лично таких знаете? или фантазии на тему?

Здесь, на форуме отписывались, лень искать...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:00

  чик написав:считаю, шо квестор был прав, насчёт неподготовленности к таргетированию - недоросли. большинство понимает сча низкий курс плохо для экономики, но типа сделать ничего не могут :wink: потом выстрелит и опять никто не будет виноват...

Для экономики плохо, для бюджета плохо. При отсутствии каких-либо макроэкономических предпосылок для укрепления курса, он растет невероятными темпами. При этом, Глава Совета НБУ пишет в ФБ, что и ситуация в экономике непростая и "прямые инвестиции" таковыми назвать нельзя... Как-то не коррелируются слова о непростой ситуации в стране с курсом.
АндрейМ
 
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