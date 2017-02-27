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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:25
Поезд едет через Мариуполь пока, Херсон пивденный 23,7-24,00
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portoz
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:32
greenback1996 написав:
вот расскажите мне, молодому и зеленому, на какие цели идут полученные от ОВГЗ средства??? На выплату старых долгов??
Покрытие дефицита гос. бюджета.
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alex_2013
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:35
headshaker написав: Долярчик написав:
.... зробили всіх разом!)))))))
.... а курст то, курс то який!!!!!
- красотаааааааааа!
- лєпотааааааааааа!
Так ось хто головний бенефіціар цієї курсової движухи!
Ні, ну насправді:
- великої кількості бажаючих задешево купувати доляри, щоб інвестувати їх "там", геть не бачу;
- гривневі ціни як не ростуть, то і на тому велике спасибі.
То ж що з того користі пересічному, що курс не те що не 28, а в же навіть і не 24?
... аж тут прибіг Долярчик
своєю радістю ділитися, як він по новому курсу краму накупить та по старих цінах продасть. Ну, хоч комусь пощастило, радіємо за нього.
Дурень багатіє думкою. При тому інфляція зростає,а ціни на пальне не падають. Все дорожає на очах,а дурень кричить : Надуримо Вас разом!! Зеее....буууу...
Эх надавати таким по морді!!
Востаннє редагувалось Ethereum
в Вів 26 лис, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:36
asti написав: GoldFish написав:
МБ 23.96
бодро идем на 23
не сказал бы, что прям бодро...
так это начало недели.
за неделю мы делаем -30 коп
и так будет до 20 декабря.
теперь посчитайте курс который будет на конец года
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:37
portoz написав:
Поезд едет через Мариуполь пока, Херсон пивденный 23,7-24,00
у поезда отказали тормоза
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:39
Что там на межбанке, кто наблюдает? Пошел отскок или нет?
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silen
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:48
Investor_33 написав:
Прокололи таки 24,00, эх .. я за 24,00-24,24 проголосовал... не попал
... а до мого прогнозу ще не дійшли... - проголосував вгорі за 23.50-23.74
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:51
silen написав:
Что там на межбанке, кто наблюдает? Пошел отскок или нет?
Пашель!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:53
Долярчик написав: Investor_33 написав:
Прокололи таки 24,00, эх .. я за 24,00-24,24 проголосовал... не попал
... а до мого прогнозу ще не дійшли... - проголосував вгорі за 23.50-23.74
А я в точку якраз! 23,75 23-99; але, як то кажуть, Єщьо нє вєчєр...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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