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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28032804280528062807>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поезд едет через Мариуполь пока, Херсон пивденный 23,7-24,00
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:32

  greenback1996 написав:вот расскажите мне, молодому и зеленому, на какие цели идут полученные от ОВГЗ средства??? На выплату старых долгов?? :|


Покрытие дефицита гос. бюджета.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:35

  headshaker написав:
  Долярчик написав:.... зробили всіх разом!)))))))
.... а курст то, курс то який!!!!!
- красотаааааааааа!
- лєпотааааааааааа! :D

Так ось хто головний бенефіціар цієї курсової движухи!
Ні, ну насправді:
- великої кількості бажаючих задешево купувати доляри, щоб інвестувати їх "там", геть не бачу;
- гривневі ціни як не ростуть, то і на тому велике спасибі.
То ж що з того користі пересічному, що курс не те що не 28, а в же навіть і не 24?

... аж тут прибіг Долярчик своєю радістю ділитися, як він по новому курсу краму накупить та по старих цінах продасть. Ну, хоч комусь пощастило, радіємо за нього. :D


Дурень багатіє думкою. При тому інфляція зростає,а ціни на пальне не падають. Все дорожає на очах,а дурень кричить : Надуримо Вас разом!! Зеее....буууу...
Эх надавати таким по морді!!
Востаннє редагувалось Ethereum в Вів 26 лис, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:36

  asti написав:
  GoldFish написав:МБ 23.96
бодро идем на 23
не сказал бы, что прям бодро...

так это начало недели.
за неделю мы делаем -30 коп
и так будет до 20 декабря.
теперь посчитайте курс который будет на конец года
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:37

  portoz написав:Поезд едет через Мариуполь пока, Херсон пивденный 23,7-24,00

у поезда отказали тормоза
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38

  alex_2013 написав:
  greenback1996 написав:вот расскажите мне, молодому и зеленому, на какие цели идут полученные от ОВГЗ средства??? На выплату старых долгов?? :|


Покрытие дефицита гос. бюджета.


Но при этом чем больше проседает курс доллара, тем больше уменьшаются собственные поступления бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.п.), и тем более увеличивается дефицит бюджета :lol: :lol: :lol:
А потом дефицит будет дополнительно увеличиваться за счёт выплат 15-19 % годовых по этим ОВГЗ.....
А экономика не растёт такими темпами !!! Не прирастает у неё ничего с темпом хотя бы 15 % в год :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там на межбанке, кто наблюдает? Пошел отскок или нет?
silen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Прокололи таки 24,00, эх .. я за 24,00-24,24 проголосовал... не попал

... а до мого прогнозу ще не дійшли... - проголосував вгорі за 23.50-23.74
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:51

  silen написав:Что там на межбанке, кто наблюдает? Пошел отскок или нет?
Пашель! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:53

  Долярчик написав:
  Investor_33 написав:Прокололи таки 24,00, эх .. я за 24,00-24,24 проголосовал... не попал
... а до мого прогнозу ще не дійшли... - проголосував вгорі за 23.50-23.74
А я в точку якраз! 23,75 23-99; але, як то кажуть, Єщьо нє вєчєр...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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