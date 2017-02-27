Автор77 написав:

А т и п и ч н о е поведение валютного курса в контексте последних лет:1.Что было. Перед новым годом доллар не подпрыгнул как обычно,впервые ажиотажа не было.2.Что есть. То ,что сейчас гривна стабильна как никогда в последние годы - кроме экономических факторов имеет и житейское объяснение. У Порошенка нет плана "Б", по ряду причин ( всем понятным) он не допускает своего проигрыша,поэтому гривна просто не может упасть до 1-го, а может и до 2-го тура.3.Что будет. Невзирая на результат 2-го тура - считаю,что будет а т и п и ч н о е летнне поведение гривны - она как минимум не будет очень сильно укрепляться,как это происходило каждое лето, и как максимум будет понемногоу девальвировать ,даже летом,что сейчас в контексте ежегодных летних трендов - звучит фантастически.Б у д у щ е е национальной денежной единицы. Как всегда есть три сценария - оптимистический,пессимистический, и умеренно нейтральный.Рассмотрим. ИМХО конечно.Начнем с оптимистического :1.Есть три драйвера,способных потянуть доллар на дно, а курс гривны соответственно в небеса :-замаячит на горизонте рынок земли, это почти моментально приток шальных денег со всей планеты,что повлечет за собой рост долларового эквивалента всех доходов.-мир,это мощно оттолкнуться от экономического дна,в первую очередь локомотивом может послужить внутренний рынок, люди заскучали за нормальными авто,а не евробляхами,за новосельями в нормальное жилье,за поездками на нормальный отдых,за нормальным потребительским ажиотажем. Нет,конечно и сейчас есть огромное количество соотечественников,которые все это имеют - это и бизнес,который удержался на плаву и 4% ВВП АЙ-ТИ сектора (государство в государстве),где молодые девченки и ребята до 30 лет - нормально так ежемесячно получают "двушку" долларов,но речь идет о массовом сегменте украинцев, а не только об экономических счастливчиках.-наконец-то впервые за 5 последних лет начнется хоть намек на борьбу с коррупцией, что сделает Украину мегапривлекательной в мире для бизнеса и соответственно сюда зайдут шальные деньги - еще больше чем после перепродажи Криворожстали.Из этих 3-пунктов - как минимум один - начать реальную,а не псевдо борьбу с коррупцией могли бы давным давно реализовать и страна наконец-то перестала бы быть стращилищем в мировых рейтингах коррупции.Сегодня анонс вон есть по 24-му кажись(21-30 вечера - как под самыми высокими в стране крышами воруют по черному в армии.Ну и вообще там ежедневно - рассказывают - кто сегодня ,как и сколько слямзил и крыша одна выше другой рисуется,вплоть до...Второй вариант - пессимистический.Не хочется в него верить,но офигительные дисбалансы - под 200 млрд.гривен дефицит пенсионного фонда,ВВП страны все еще на треть ниже домайданного,темпы роста ВВП - косметические,около 50 млрд.грн. в бюджете на то,чтобы часть украинцев могла хотя бы питаться как-то,т.е. на субсидии,несмотря на субсидии 50 млрд.долга по комуналке,ОВГЗ-шками накачка идет ( но спекулятивные деньги имеют свойство быстро собирать чемоданы в час икс),дефицит внешней торговли товарами растет не по дням,а по часам, ну и т.п.,борьба с коррупцией по -украински "освистана " ЕС-овцами и штатами,так как созданных под нажимом Европы куча органов работает по принципу Потемкинских деревен -по принципу "для друзей все,для врагов закон", точнее даже "для врагов" закон не работает, это чисто отечественное ноу-хау,старые донецкие нормально так знают просто табличку деления ,а давать есть кому,вот и вся сказка.Третий вариант - умеренно нейтральный,который и происходит сейчас, олигархи,кланы и схемы - "священная корова", им не просто зеленый свет светофора,им вообще лафа, они так раздулись за послдедние 5 лет,что скоро как воздушный шарик взлетать по одному начнут.Но дыры затыкать как-то надо, так для этого надо молча и ничего не делая взирать,как толпы гастеров валят в чужие страны,зарабатывают там тяжкие деньги,для того чтобы тут ожиревшие чинуши могли и далее гнездиться на своих топ-должностях.Ну и плюс - выпросить совсем немного денег от международных спонсоров,которые также не хотят тут экономической нестабильности и чтобы все провалилось в тар-тара-ра.Опитимист.сценарий - это гривна по 22-23,с надеждой даже на 19-20.Пессимистюсценарий - это гривна улетает за 35 достаточно быстро,глубина падения зависит от многих факторов,это тема для отдельного разговора.Умеренно нейтральный - толкаемся в диапазоне около 26-31 достаточно продолжительное время, а дыры все также затыкаются за счет :-гастеров-кредитов-прессинг малого и среднего бизнеса-бесконечнай дойка населения через постоянный рост цен на все, и через новый фискальный орган - Нафтогаз.Посмотрим,что будет после выборов- пока что даже намеков именно на оптимистический сценарий нет,пацанов устраивает все как есть (в то время как рядовые украинцы по-детски счастливы от нескольких жалких сотен долларов в месяц роста доходов- хотя даже на 1 тыс.дол. сейчас в стране нормально не проживешь, или как пенсы - радуются каждой подачке в виде сотни-второй гривен)их бизнеса и доходы выросли на сотни-миллионов, а иногда и миллиардов долларов за эти 5 лет,они считают,что украинцы должны быть им благодарны даже за нищенские евробляхи.Ну и количесттво олигархов у нас не уменьшилось,а наоборот "плюс один".Все подтверждает консеварцию ситуации на моменте, инвесторы несколько лет назад вкачивали в нашу экономику и до 11 млрд.доллларов ежегодно, в 2018-м только полтора миллиарда, падение в 8 раз по ПИИ.Гастеры успешно валят отсюда, соответственно пенсии платить нечем,зато пацаны нормально сводят концы с концами, в 2019-м от гастеров ожидается уже 12 млрд.дол. (в 2018-м было 11 млрд.дол.), а раньше - когда обходились без гастеров как подпорки для экономики было 2-3 млрд.дол. максимум.Каждые 30 секунд страну покидает очередной заробитчанин ( в инете даже сайт в он-лайне подсчет ведет - сколько уезжает ).Олигархам все это нормально конечно,они все свои телеканалы Томосом забили для отвлечения внимания от реальной экономики.