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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2804280528062807>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:01

  silen написав:Что там на межбанке, кто наблюдает? Пошел отскок или нет?

11:00
23.9600 / 23.9850
На торгах по доллару избыток предложения валюты. Покупатели не торопятся, выжидая минимальных котировок. Идут сделки по лотам до 1 млн долларов. Участники рынка ждут Нацбанка с его выкупом излишка предложения. (с)
п.с. предчувствие какое то шо на днях будет старт предновогоднего загончика вверх.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 26 лис, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:02

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Востаннє редагувалось ruvex в Вів 26 лис, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:05

silen
тут внизу укрдилинг (тормоз) на курс.ком более оперативно и красочно, но бесплатно тоже с опозданием - за деньги в реальном времени.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:07

НБУ вчера купил 50 млн.долл
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:12

  Автор77 написав:
  Автор77 написав:А т и п и ч н о е поведение валютного курса в контексте последних лет:

1.Что было. Перед новым годом доллар не подпрыгнул как обычно,впервые ажиотажа не было.
2.Что есть. То ,что сейчас гривна стабильна как никогда в последние годы - кроме экономических факторов имеет и житейское объяснение. У Порошенка нет плана "Б", по ряду причин ( всем понятным) он не допускает своего проигрыша,поэтому гривна просто не может упасть до 1-го, а может и до 2-го тура.
3.Что будет. Невзирая на результат 2-го тура - считаю,что будет а т и п и ч н о е летнне поведение гривны - она как минимум не будет очень сильно укрепляться,как это происходило каждое лето, и как максимум будет понемногоу девальвировать ,даже летом,что сейчас в контексте ежегодных летних трендов - звучит фантастически.

Б у д у щ е е национальной денежной единицы. Как всегда есть три сценария - оптимистический,пессимистический, и умеренно нейтральный.

Рассмотрим. ИМХО конечно.

Начнем с оптимистического :
1.Есть три драйвера,способных потянуть доллар на дно, а курс гривны соответственно в небеса :
-замаячит на горизонте рынок земли, это почти моментально приток шальных денег со всей планеты,что повлечет за собой рост долларового эквивалента всех доходов.

-мир,это мощно оттолкнуться от экономического дна,в первую очередь локомотивом может послужить внутренний рынок, люди заскучали за нормальными авто,а не евробляхами,за новосельями в нормальное жилье,за поездками на нормальный отдых,за нормальным потребительским ажиотажем. Нет,конечно и сейчас есть огромное количество соотечественников,которые все это имеют - это и бизнес,который удержался на плаву и 4% ВВП АЙ-ТИ сектора (государство в государстве),где молодые девченки и ребята до 30 лет - нормально так ежемесячно получают "двушку" долларов,но речь идет о массовом сегменте украинцев, а не только об экономических счастливчиках.

-наконец-то впервые за 5 последних лет начнется хоть намек на борьбу с коррупцией, что сделает Украину мегапривлекательной в мире для бизнеса и соответственно сюда зайдут шальные деньги - еще больше чем после перепродажи Криворожстали.

Из этих 3-пунктов - как минимум один - начать реальную,а не псевдо борьбу с коррупцией могли бы давным давно реализовать и страна наконец-то перестала бы быть стращилищем в мировых рейтингах коррупции.Сегодня анонс вон есть по 24-му кажись(21-30 вечера - как под самыми высокими в стране крышами воруют по черному в армии.Ну и вообще там ежедневно - рассказывают - кто сегодня ,как и сколько слямзил и крыша одна выше другой рисуется,вплоть до...

Второй вариант - пессимистический.
Не хочется в него верить,но офигительные дисбалансы - под 200 млрд.гривен дефицит пенсионного фонда,ВВП страны все еще на треть ниже домайданного,темпы роста ВВП - косметические,около 50 млрд.грн. в бюджете на то,чтобы часть украинцев могла хотя бы питаться как-то,т.е. на субсидии,несмотря на субсидии 50 млрд.долга по комуналке,ОВГЗ-шками накачка идет ( но спекулятивные деньги имеют свойство быстро собирать чемоданы в час икс),дефицит внешней торговли товарами растет не по дням,а по часам, ну и т.п.,борьба с коррупцией по -украински "освистана " ЕС-овцами и штатами,так как созданных под нажимом Европы куча органов работает по принципу Потемкинских деревен -по принципу "для друзей все,для врагов закон", точнее даже "для врагов" закон не работает, это чисто отечественное ноу-хау,старые донецкие нормально так знают просто табличку деления ,а давать есть кому,вот и вся сказка.

Третий вариант - умеренно нейтральный,который и происходит сейчас, олигархи,кланы и схемы - "священная корова", им не просто зеленый свет светофора,им вообще лафа, они так раздулись за послдедние 5 лет,что скоро как воздушный шарик взлетать по одному начнут.
Но дыры затыкать как-то надо, так для этого надо молча и ничего не делая взирать,как толпы гастеров валят в чужие страны,зарабатывают там тяжкие деньги,

для того чтобы тут ожиревшие чинуши могли и далее гнездиться на своих топ-должностях.

Ну и плюс - выпросить совсем немного денег от международных спонсоров,которые также не хотят тут экономической нестабильности и чтобы все провалилось в тар-тара-ра.

Опитимист.сценарий - это гривна по 22-23,с надеждой даже на 19-20.
Пессимистюсценарий - это гривна улетает за 35 достаточно быстро,глубина падения зависит от многих факторов,это тема для отдельного разговора.

Умеренно нейтральный - толкаемся в диапазоне около 26-31 достаточно продолжительное время, а дыры все также затыкаются за счет :
-гастеров
-кредитов
-прессинг малого и среднего бизнеса
-бесконечнай дойка населения через постоянный рост цен на все, и через новый фискальный орган - Нафтогаз.

Посмотрим,что будет после выборов- пока что даже намеков именно на оптимистический сценарий нет,пацанов устраивает все как есть (в то время как рядовые украинцы по-детски счастливы от нескольких жалких сотен долларов в месяц роста доходов- хотя даже на 1 тыс.дол. сейчас в стране нормально не проживешь, или как пенсы - радуются каждой подачке в виде сотни-второй гривен)
их бизнеса и доходы выросли на сотни-миллионов, а иногда и миллиардов долларов за эти 5 лет,они считают,что украинцы должны быть им благодарны даже за нищенские евробляхи.Ну и количесттво олигархов у нас не уменьшилось,а наоборот "плюс один".

Все подтверждает консеварцию ситуации на моменте, инвесторы несколько лет назад вкачивали в нашу экономику и до 11 млрд.доллларов ежегодно, в 2018-м только полтора миллиарда, падение в 8 раз по ПИИ.
Гастеры успешно валят отсюда, соответственно пенсии платить нечем,зато пацаны нормально сводят концы с концами, в 2019-м от гастеров ожидается уже 12 млрд.дол. (в 2018-м было 11 млрд.дол.), а раньше - когда обходились без гастеров как подпорки для экономики было 2-3 млрд.дол. максимум.

Каждые 30 секунд страну покидает очередной заробитчанин ( в инете даже сайт в он-лайне подсчет ведет - сколько уезжает ).Олигархам все это нормально конечно,они все свои телеканалы Томосом забили для отвлечения внимания от реальной экономики.



А еще надо дополнить.

Я ,да и все мы знаем - где "ключ от квартиры,где деньги лежат".

1.Деофшоризация, деолигархизация, демонополизация, декоррупционизация, и меньше трепу про Томос и т.п.
Слишком дорогой для страны оказалась экономическая политика последних 5 лет - "плюс один олигарх и нате вам томос".

2.3 млрд.дол. от газовых (типа словацкий газ) и угольных прокладок(типа недонецкий и не российский уголь) - можно догадаться с трех раз в чьи именно карманы попадают эти 3 млрд.дол. Цифра с согласительного заседания Рады.

3.Коррупционные схемы - 2% роста ВВП страны. Инфо от МВФ - они считают,что все наши так называемые антикоррупционные органы,к слову,с зарплатами в 200-300 тыс.грн. ежемесячно - это филькина грамота,если бы они реально работали,то и рост ВВП был бы 5% как минимум.

4.Из-за псевдо борьбы с ворами Украина недополучает ежегодно десятки млрд.долларов инвестиций (ПИИ). Инфо от Всемирного банка.

5.Офшоры,после того, как с офшорами накрыли "самого", типа пообещали с офшорами разобраться. Намахали,как всегда. Там лежит около 150 млрд.дол украинских денег.Сравните с 1-2 млрд - которые выпрашивают от МВФ, обещая два раза в год прессовать население газом и прочим.
Tax Justice Network (TJN) - есть такая некомерческая междунар.организация,которая полагает,что ежегодно офшоры минусуют из кошелька украинцев 50 млрд.грн. в год - это как раз то,что в среднем получается выпросить у международных финансовых спонсоров

А еще сегодня "сам" пообещал некоторым пенсам по 2400 единовременной выплаты именно к выборам понятно.Напоминает,как с барского стола сбросили...
На всех денег не хватило,поэтому по 90 долларов сброоили самым обездоленным,да и то разово,в акурат перед голосованием.

5.Ну и таможня. Пару месяцев назад никто иной как Вова Гройсман обещал разобраться с таможенниками.
Ну видать желание у него есть разобраться только с настройкой доильного аппарата ( на м а к с и м у м) по населению и бизнесу.
Поскольку на таможне лежит 5 млрд.долларов в год . Инфо от немецких экспертов, материалы в инете ,в январе 2019-го опубликованы.

Вопрос - а знают ли они и "сам" где "ключ от квартиры,где деньги лежат".

Знают и знает конечно,но активно этими ключами пользуются, так что им неинтересно

доставать эти деньги на пользу страны.

Так жить нельзя, и курс 26, и 27,и 28 - это безумные курсы.И нечему радоваться понижению курса на пару копеек.
Украина потенциально самая богатая страна Европы и заслуживает экономики, растущей тигриными прыжками ,а не прыжками дохлой кошки.



Это мое сообщение на ст. 678 форума

от 25 февраля 2019-го года ( !) ,

ну почти что год назад,
к слову, как и многие другие сообщения, получившее поддержку уважаемых участников этого форума.

Только не надо говорить, что ссылка на собственное сообщение - это плохой тон.

Иногда надо напомнить, еще раз прочесть и проанализировать.


Не все там правильно,например, указано, что летом будет ослабление гривны,а случилось наоборот, ну так никто не мог предположить, что старая команда уйдет с таким разгромом,без шансов, отсюда и смена тренда.

О том,что точка невозврата к 22-23 как минимум, а может и к 19-20 далеко еще не пройдена я писал постоянно тут на форуме, когда все стрелки смотрели исключительно вверх.

Давайте,господа, подумаем, что из фундаментальных факторов,о которых я писал реализовалось, а что нет.

И все-таки придем к выводу, что затычка пробоины в виде рынка земли, котрый еще ,к слову,неизвестно как пойдет, это не есть реформы.

А пирамида ОВГЗ - это не есть ПИИ, инвестиции реальных инвесторов, а не спекулянтов.

Не все так просто, господа, смотрим,наблюдаем, размышляем.

Но согласитесь, что -то ( не все конечно, а лишь часть)

в том моем давнем сообщении определенно было в "десятку". А ?
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 26 лис, 2019 12:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

alex_2013 написав:
  greenback1996 написав:вот расскажите мне, молодому и зеленому, на какие цели идут полученные от ОВГЗ средства??? На выплату старых долгов?? :|


Покрытие дефицита гос. бюджета.


Как сказал в одном анекдоте старый опытный бык молодому нетерпеливому бычку:
Не спеши, они спустятся с горы и тогда мы покроем все стадо.
Ваше слово Покрытие навеяло и сегодняшняя ситуация.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:16

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 50 млн.долл

сделал вид, шо старгетировал. сёдня интересно сколько, шо то Искатель не часто балует свежатиной и вроде 4Х4 мог порадовать, но давно пропал...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:22

  Автор77 написав:ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.

Это ложь от начала и до конца.
Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.

Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты.
https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro

В частности, маленькая цитата:
Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:22

...#самакрасива - рулить!))))

  Ethereum написав:
  headshaker написав:
  Долярчик написав:.... зробили всіх разом!)))))))
.... а курст то, курс то який!!!!!
- красотаааааааааа!
- лєпотааааааааааа! :D

Так ось хто головний бенефіціар цієї курсової движухи!
Ні, ну насправді:
- великої кількості бажаючих задешево купувати доляри, щоб інвестувати їх "там", геть не бачу;
- гривневі ціни як не ростуть, то і на тому велике спасибі.
То ж що з того користі пересічному, що курс не те що не 28, а в же навіть і не 24?

... аж тут прибіг Долярчик своєю радістю ділитися, як він по новому курсу краму накупить та по старих цінах продасть. Ну, хоч комусь пощастило, радіємо за нього. :D


Дурень багатіє думкою. При тому інфляція зростає,а ціни на пальне не падають. Все дорожає на очах,а дурень кричить : Надуримо Вас разом!! Зеее....буууу...
Эх надавати таким по морді!!

... ну хто вам лікар, що нахватались долярів, як собака блох? :mrgreen:
- і так, те що ціни не падають - це сумно, навіть, дуже сумно!

- але те, що при Зе, курс буде НЕ вище 25,хх - я вірив в це!
- ну, а те, що вже 23,хх - то типу, як "перевиконання плану"! :mrgreen:

... тож, все буде добре!
- все буде Україна!
- бо, Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

  GoldFish написав:
  asti написав:
  GoldFish написав:МБ 23.96
бодро идем на 23
не сказал бы, что прям бодро...

так это начало недели.
за неделю мы делаем -30 коп
и так будет до 20 декабря.
теперь посчитайте курс который будет на конец года


Зачем? Лучше подсчитать рост з.п. с начала года. В долларах. А можно и в евро. Как кому нравится.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 26 лис, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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