silen написав:Что там на межбанке, кто наблюдает? Пошел отскок или нет?
11:00 23.9600 / 23.9850 На торгах по доллару избыток предложения валюты. Покупатели не торопятся, выжидая минимальных котировок. Идут сделки по лотам до 1 млн долларов. Участники рынка ждут Нацбанка с его выкупом излишка предложения. (с) п.с. предчувствие какое то шо на днях будет старт предновогоднего загончика вверх.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 26 лис, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:А т и п и ч н о е поведение валютного курса в контексте последних лет:
1.Что было. Перед новым годом доллар не подпрыгнул как обычно,впервые ажиотажа не было. 2.Что есть. То ,что сейчас гривна стабильна как никогда в последние годы - кроме экономических факторов имеет и житейское объяснение. У Порошенка нет плана "Б", по ряду причин ( всем понятным) он не допускает своего проигрыша,поэтому гривна просто не может упасть до 1-го, а может и до 2-го тура. 3.Что будет. Невзирая на результат 2-го тура - считаю,что будет а т и п и ч н о е летнне поведение гривны - она как минимум не будет очень сильно укрепляться,как это происходило каждое лето, и как максимум будет понемногоу девальвировать ,даже летом,что сейчас в контексте ежегодных летних трендов - звучит фантастически.
Б у д у щ е е национальной денежной единицы. Как всегда есть три сценария - оптимистический,пессимистический, и умеренно нейтральный.
Рассмотрим. ИМХО конечно.
Начнем с оптимистического : 1.Есть три драйвера,способных потянуть доллар на дно, а курс гривны соответственно в небеса : -замаячит на горизонте рынок земли, это почти моментально приток шальных денег со всей планеты,что повлечет за собой рост долларового эквивалента всех доходов.
-мир,это мощно оттолкнуться от экономического дна,в первую очередь локомотивом может послужить внутренний рынок, люди заскучали за нормальными авто,а не евробляхами,за новосельями в нормальное жилье,за поездками на нормальный отдых,за нормальным потребительским ажиотажем. Нет,конечно и сейчас есть огромное количество соотечественников,которые все это имеют - это и бизнес,который удержался на плаву и 4% ВВП АЙ-ТИ сектора (государство в государстве),где молодые девченки и ребята до 30 лет - нормально так ежемесячно получают "двушку" долларов,но речь идет о массовом сегменте украинцев, а не только об экономических счастливчиках.
-наконец-то впервые за 5 последних лет начнется хоть намек на борьбу с коррупцией, что сделает Украину мегапривлекательной в мире для бизнеса и соответственно сюда зайдут шальные деньги - еще больше чем после перепродажи Криворожстали.
Из этих 3-пунктов - как минимум один - начать реальную,а не псевдо борьбу с коррупцией могли бы давным давно реализовать и страна наконец-то перестала бы быть стращилищем в мировых рейтингах коррупции.Сегодня анонс вон есть по 24-му кажись(21-30 вечера - как под самыми высокими в стране крышами воруют по черному в армии.Ну и вообще там ежедневно - рассказывают - кто сегодня ,как и сколько слямзил и крыша одна выше другой рисуется,вплоть до...
Второй вариант - пессимистический. Не хочется в него верить,но офигительные дисбалансы - под 200 млрд.гривен дефицит пенсионного фонда,ВВП страны все еще на треть ниже домайданного,темпы роста ВВП - косметические,около 50 млрд.грн. в бюджете на то,чтобы часть украинцев могла хотя бы питаться как-то,т.е. на субсидии,несмотря на субсидии 50 млрд.долга по комуналке,ОВГЗ-шками накачка идет ( но спекулятивные деньги имеют свойство быстро собирать чемоданы в час икс),дефицит внешней торговли товарами растет не по дням,а по часам, ну и т.п.,борьба с коррупцией по -украински "освистана " ЕС-овцами и штатами,так как созданных под нажимом Европы куча органов работает по принципу Потемкинских деревен -по принципу "для друзей все,для врагов закон", точнее даже "для врагов" закон не работает, это чисто отечественное ноу-хау,старые донецкие нормально так знают просто табличку деления ,а давать есть кому,вот и вся сказка.
Третий вариант - умеренно нейтральный,который и происходит сейчас, олигархи,кланы и схемы - "священная корова", им не просто зеленый свет светофора,им вообще лафа, они так раздулись за послдедние 5 лет,что скоро как воздушный шарик взлетать по одному начнут. Но дыры затыкать как-то надо, так для этого надо молча и ничего не делая взирать,как толпы гастеров валят в чужие страны,зарабатывают там тяжкие деньги,
для того чтобы тут ожиревшие чинуши могли и далее гнездиться на своих топ-должностях.
Ну и плюс - выпросить совсем немного денег от международных спонсоров,которые также не хотят тут экономической нестабильности и чтобы все провалилось в тар-тара-ра.
Опитимист.сценарий - это гривна по 22-23,с надеждой даже на 19-20. Пессимистюсценарий - это гривна улетает за 35 достаточно быстро,глубина падения зависит от многих факторов,это тема для отдельного разговора.
Умеренно нейтральный - толкаемся в диапазоне около 26-31 достаточно продолжительное время, а дыры все также затыкаются за счет : -гастеров -кредитов -прессинг малого и среднего бизнеса -бесконечнай дойка населения через постоянный рост цен на все, и через новый фискальный орган - Нафтогаз.
Посмотрим,что будет после выборов- пока что даже намеков именно на оптимистический сценарий нет,пацанов устраивает все как есть (в то время как рядовые украинцы по-детски счастливы от нескольких жалких сотен долларов в месяц роста доходов- хотя даже на 1 тыс.дол. сейчас в стране нормально не проживешь, или как пенсы - радуются каждой подачке в виде сотни-второй гривен) их бизнеса и доходы выросли на сотни-миллионов, а иногда и миллиардов долларов за эти 5 лет,они считают,что украинцы должны быть им благодарны даже за нищенские евробляхи.Ну и количесттво олигархов у нас не уменьшилось,а наоборот "плюс один".
Все подтверждает консеварцию ситуации на моменте, инвесторы несколько лет назад вкачивали в нашу экономику и до 11 млрд.доллларов ежегодно, в 2018-м только полтора миллиарда, падение в 8 раз по ПИИ. Гастеры успешно валят отсюда, соответственно пенсии платить нечем,зато пацаны нормально сводят концы с концами, в 2019-м от гастеров ожидается уже 12 млрд.дол. (в 2018-м было 11 млрд.дол.), а раньше - когда обходились без гастеров как подпорки для экономики было 2-3 млрд.дол. максимум.
Каждые 30 секунд страну покидает очередной заробитчанин ( в инете даже сайт в он-лайне подсчет ведет - сколько уезжает ).Олигархам все это нормально конечно,они все свои телеканалы Томосом забили для отвлечения внимания от реальной экономики.
А еще надо дополнить.
Я ,да и все мы знаем - где "ключ от квартиры,где деньги лежат".
1.Деофшоризация, деолигархизация, демонополизация, декоррупционизация, и меньше трепу про Томос и т.п. Слишком дорогой для страны оказалась экономическая политика последних 5 лет - "плюс один олигарх и нате вам томос".
2.3 млрд.дол. от газовых (типа словацкий газ) и угольных прокладок(типа недонецкий и не российский уголь) - можно догадаться с трех раз в чьи именно карманы попадают эти 3 млрд.дол. Цифра с согласительного заседания Рады.
3.Коррупционные схемы - 2% роста ВВП страны. Инфо от МВФ - они считают,что все наши так называемые антикоррупционные органы,к слову,с зарплатами в 200-300 тыс.грн. ежемесячно - это филькина грамота,если бы они реально работали,то и рост ВВП был бы 5% как минимум.
4.Из-за псевдо борьбы с ворами Украина недополучает ежегодно десятки млрд.долларов инвестиций (ПИИ). Инфо от Всемирного банка.
5.Офшоры,после того, как с офшорами накрыли "самого", типа пообещали с офшорами разобраться. Намахали,как всегда. Там лежит около 150 млрд.дол украинских денег.Сравните с 1-2 млрд - которые выпрашивают от МВФ, обещая два раза в год прессовать население газом и прочим. Tax Justice Network (TJN) - есть такая некомерческая междунар.организация,которая полагает,что ежегодно офшоры минусуют из кошелька украинцев 50 млрд.грн. в год - это как раз то,что в среднем получается выпросить у международных финансовых спонсоров
А еще сегодня "сам" пообещал некоторым пенсам по 2400 единовременной выплаты именно к выборам понятно.Напоминает,как с барского стола сбросили... На всех денег не хватило,поэтому по 90 долларов сброоили самым обездоленным,да и то разово,в акурат перед голосованием.
5.Ну и таможня. Пару месяцев назад никто иной как Вова Гройсман обещал разобраться с таможенниками. Ну видать желание у него есть разобраться только с настройкой доильного аппарата ( на м а к с и м у м) по населению и бизнесу. Поскольку на таможне лежит 5 млрд.долларов в год . Инфо от немецких экспертов, материалы в инете ,в январе 2019-го опубликованы.
Вопрос - а знают ли они и "сам" где "ключ от квартиры,где деньги лежат".
Знают и знает конечно,но активно этими ключами пользуются, так что им неинтересно
доставать эти деньги на пользу страны.
Так жить нельзя, и курс 26, и 27,и 28 - это безумные курсы.И нечему радоваться понижению курса на пару копеек. Украина потенциально самая богатая страна Европы и заслуживает экономики, растущей тигриными прыжками ,а не прыжками дохлой кошки.
Это мое сообщение на ст. 678 форума
от 25 февраля 2019-го года ( !) ,
ну почти что год назад, к слову, как и многие другие сообщения, получившее поддержку уважаемых участников этого форума.
Только не надо говорить, что ссылка на собственное сообщение - это плохой тон.
Иногда надо напомнить, еще раз прочесть и проанализировать.
Не все там правильно,например, указано, что летом будет ослабление гривны,а случилось наоборот, ну так никто не мог предположить, что старая команда уйдет с таким разгромом,без шансов, отсюда и смена тренда.
О том,что точка невозврата к 22-23 как минимум, а может и к 19-20 далеко еще не пройдена я писал постоянно тут на форуме, когда все стрелки смотрели исключительно вверх.
Давайте,господа, подумаем, что из фундаментальных факторов,о которых я писал реализовалось, а что нет.
И все-таки придем к выводу, что затычка пробоины в виде рынка земли, котрый еще ,к слову,неизвестно как пойдет, это не есть реформы.
А пирамида ОВГЗ - это не есть ПИИ, инвестиции реальных инвесторов, а не спекулянтов.
Не все так просто, господа, смотрим,наблюдаем, размышляем.
Но согласитесь, что -то ( не все конечно, а лишь часть)
в том моем давнем сообщении определенно было в "десятку". А ?
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 26 лис, 2019 12:18, всього редагувалось 3 разів.
Автор77 написав:ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала
Кто согласен - оценивайте,плиз.
Это ложь от начала и до конца. Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.
Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты. https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro
В частности, маленькая цитата:
Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%.
Долярчик написав:.... зробили всіх разом!))))))) .... а курст то, курс то який!!!!! - красотаааааааааа! - лєпотааааааааааа!
Так ось хто головний бенефіціар цієї курсової движухи! Ні, ну насправді: - великої кількості бажаючих задешево купувати доляри, щоб інвестувати їх "там", геть не бачу; - гривневі ціни як не ростуть, то і на тому велике спасибі. То ж що з того користі пересічному, що курс не те що не 28, а в же навіть і не 24?
... аж тут прибіг Долярчик своєю радістю ділитися, як він по новому курсу краму накупить та по старих цінах продасть. Ну, хоч комусь пощастило, радіємо за нього.
Дурень багатіє думкою. При тому інфляція зростає,а ціни на пальне не падають. Все дорожає на очах,а дурень кричить : Надуримо Вас разом!! Зеее....буууу... Эх надавати таким по морді!!
... ну хто вам лікар, що нахватались долярів, як собака блох? - і так, те що ціни не падають - це сумно, навіть, дуже сумно!
- але те, що при Зе, курс буде НЕ вище 25,хх - я вірив в це! - ну, а те, що вже 23,хх - то типу, як "перевиконання плану"!
... тож, все буде добре! - все буде Україна! - бо, Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!