И сегодня, судя по графику Межбанка, НБУ порезвится всласть
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23
Сорри, работы много. Да, вчера Нацбанк реально купил 49,5 млн. И сегодня еще с утречка взял тридцатку по 23,99. Мог бы и больше, но скромничает
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Про бюджет на 2019
Цитата: "Можна сказати, що Україні просто пощастило. Другий рік поспіль ми маємо рекордні врожаї. Другий важливий фактор – внесок в прискорене економічне зростання фінансового фактору. Його прибутки – це природне явище після кризових років», – говорить вона. На думку Головач, ми повинні пам’ятати, що ці тренди не будуть сталими у майбутньому, оскільки база порівняння поступово збільшуватиметься. Важливим драйвером росту ВВП є показник притоку капінвестицій, а він в Україні недостатній." кінець цитати
По валюті. Є ще 15% у гривні. Є бажання конвертнути їх у валюту із очікуваннями росту до 25/25,5 до середини січня. От тільки не знаю чи сьогодні чи краще почекати до завтра. Ф 23,85/24,03
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:29
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.11.2019.....................2398,1365
Гривна укрепилась на 7 копеек.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционной 20-минутной паузы опустились на копейку. После 11-30 присели на полкопейки, оттолкнулись и пошли вверх. До 12 одолели 3 копейки.
НБУ вчера выкупил около 50 млн.
Коррсчета снова топчутся на месте. На этот раз, увеличению объема суточных сертификатов вместе с интервенцией НБУ противостояла инкассация.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.11.2019
Усього, млн дол. США 328.4
В пятницу, после бурного четверга, обороты резко снизились. Чистый спрос не превысил 300 млн.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:32
що саме цікаве - всі кажуть що ми заплатимо по VRI
але ніхто не рахує скільки втратили кредитори.
для прикладу.
нам списали 3,2 лярди. але якщо уявити що нам їх не списали а сказали що повернете в 2040 році з відсотками то це буде складати 17 лярдів.
а ось те що кредитори повернуть собі ці 17 лярдів не факт.
я прикидував - вони їх собі повернуть якщо Україна щороку буде зростати на 4,2%
а ще було ж відтермінування погашення головного боргу по бондам що також рахували. і ці встрати кредиторів також ніхто не рахує.
зате закладають щорічне зростання економіки на 7% і рахують шалені виплати по VRI
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Этого хватило. И так развернулись. Больше излишков просто не было.
Советов я не даю, какой будет курс не знаю, но на всякий случай напомню, что в четверг США празднуют День Благодарения и по этому случаю не работают. Реакция нашего рынка на выходные в США бывает очень разной.
|