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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2804280528062807

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 50 млн.долл

И сегодня, судя по графику Межбанка, НБУ порезвится всласть
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

  чик написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 50 млн.долл

сделал вид, шо старгетировал. сёдня интересно сколько, шо то Искатель не часто балует свежатиной и вроде 4Х4 мог порадовать, но давно пропал...


Сорри, работы много. Да, вчера Нацбанк реально купил 49,5 млн. И сегодня еще с утречка взял тридцатку по 23,99. Мог бы и больше, но скромничает :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про бюджет на 2019
Цитата: "Можна сказати, що Україні просто пощастило. Другий рік поспіль ми маємо рекордні врожаї. Другий важливий фактор – внесок в прискорене економічне зростання фінансового фактору. Його прибутки – це природне явище після кризових років», – говорить вона. На думку Головач, ми повинні пам’ятати, що ці тренди не будуть сталими у майбутньому, оскільки база порівняння поступово збільшуватиметься. Важливим драйвером росту ВВП є показник притоку капінвестицій, а він в Україні недостатній." кінець цитати
https://voxukraine.org/uk/byudzhet-nazd ... eAz3mLfTOE

По валюті. Є ще 15% у гривні. Є бажання конвертнути їх у валюту із очікуваннями росту до 25/25,5 до середини січня. От тільки не знаю чи сьогодні чи краще почекати до завтра. Ф 23,85/24,03
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:25

  Искатель написав:но скромничает

отож...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.11.2019.....................2398,1365
Гривна укрепилась на 7 копеек.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционной 20-минутной паузы опустились на копейку. После 11-30 присели на полкопейки, оттолкнулись и пошли вверх. До 12 одолели 3 копейки.
НБУ вчера выкупил около 50 млн.
Коррсчета снова топчутся на месте. На этот раз, увеличению объема суточных сертификатов вместе с интервенцией НБУ противостояла инкассация.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.11.2019
Усього, млн дол. США 328.4
В пятницу, после бурного четверга, обороты резко снизились. Чистый спрос не превысил 300 млн.
Сибарит
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