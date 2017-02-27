Додано: Вів 26 лис, 2019 12:45

Dimar написав: Автор77 написав: ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала



Кто согласен - оценивайте,плиз. ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписалаКто согласен - оценивайте,плиз.

Это ложь от начала и до конца.

Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.



Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты.

https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro



В частности, маленькая цитата:

Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%. Это ложь от начала и до конца.Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и(зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты.В частности, маленькая цитата:

Иван Богданкандидат экономических наук, зав.отделом экономико-математического моделирования ДННУ "Академия финансового управления"Я конечно понимаю, что кандидат эк.наук и т.п. для вас - продавец секонд-хенда на рынке.Я конечно понимаю, что :......"Если бы в Украине было применено условие реструктуризации государственного долга по образцу Аргентины, то максимальный размер выплат за 20 лет составил бы 6,2 млрд долл., если бы по образцу Греции — всего 1,4 млрд. Обе суммы не создают критических проблем для государственных финансов Украины.".....для вас 1-6 млрд.дол. переплаты , как это принято в мире,намного больше чем -40-80 млрд.дол. переплат:......."Для оценки рисков роста будущего государственного долга Украины были составлены четыре макроэкономических сценария на период 2019–2040 гг., в которых моделируется динамика достижения Украиной уровня жизни в 65, 75 и 100% от уровня жизни Польши образца 2018 г. Четвертый сценарий составлен на основе прогноза Минэкономики до 2030 г. "Цели устойчивого развития: Украина" (см. табл. 2).Результаты модельных расчетов выплат по ВВП-варрантам поражают. Даже по первому сценарию объем будущих выплат почти вдвое превысит сумму списанного в 2015 г. долга. Прогрессия выплат по ВВП-варрантам усилится при увеличении годовых темпов прироста реального ВВП. Уже во втором сценарии (со средним темпом ВВП 4,3%) объем выплат составит 25 млрд долл., в третьем — 74 млрд, в четвертом — 78 млрд долл. (см. рис. 2)".....Я конечно, понимаю,что такое для вас эти десятки милилардов долларов переплаты.Ну будет и дальше средняя по больнице в стране не 2-3 тыс.евро, а 500-600 евро в лучшем случае.Фигня по вашему мнению, ведь всегда можно сесть на бусик и поехать пособирать помидоры в Польше.Но непонятно - почему лишь одна страна в мире подписала такую аферу ,почему в ситуации, когда весь мир готов был идти нам навстречу,поддерживая наше проевропейское направления,и у нас были основания требовать намного более лояльные условия, чем Греция и Аргентина, упоомянутые в статье математика,т.е. 1-6 млрд.дол переплат за списание 3 млрд.дол,страна подписала кабальное соглашение в обмен всего лишь на списание 3.2 млрд.дол., смешная вобщем-то сумма.Не понимаю, почему вы считаете ,что ваши экономические знания выше чем мнение :Шапрана,Устенка,Яременка,главы ассоциации украинских банков,Фурсы и т.п. ?Ведь указанные " звезды", а иных у нас нет, ну или не густо, прямо на ютубе указали:-есть риски дефолта-есть риски выхода спекулянтов из ОВГЗ в апреле-мае 2020-го года-с варрантами надо что-то делать, какую-то реструктуризацию как минимум,поскольку - это есть"зло для страны,которое не мы сотворили",это почти дословно мнение этих все-таки известных у нас экономистов.Я понимаю, что кому-то тут на форуме жалко:-Яресько-жалко наших кредиторов,которые не получили свои 3 млрд.дол. вовремя, но зато теперь получат с огромным профитом, ведь даже если теперь выкуапть варранты, то никто их не отдаст по номиналу, в лучшем случае, если поспешить ,то за 9-10 млрд. может и отдадут, а может вообще скажут - нет мы лучше подождем десятков миллиардов долларовА мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:-прорыва-рывка-средних доходов на урвоне ну хотя бы восточной Европы, хотя по потенциалу страна заслуживает уровня жизни западной Европы-достижения уровня Польши образца 2018 года не через многие десятилетия,ведь это так обидно плестись в хвосте,в то время,когда другие стрнаны будут нестись ракетой вверх по экономическим ступенькам развития.