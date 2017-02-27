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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2805280628072808>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 50 млн.долл

И сегодня, судя по графику Межбанка, НБУ порезвится всласть
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

  чик написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 50 млн.долл

сделал вид, шо старгетировал. сёдня интересно сколько, шо то Искатель не часто балует свежатиной и вроде 4Х4 мог порадовать, но давно пропал...


Сорри, работы много. Да, вчера Нацбанк реально купил 49,5 млн. И сегодня еще с утречка взял тридцатку по 23,99. Мог бы и больше, но скромничает :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про бюджет на 2019
Цитата: "Можна сказати, що Україні просто пощастило. Другий рік поспіль ми маємо рекордні врожаї. Другий важливий фактор – внесок в прискорене економічне зростання фінансового фактору. Його прибутки – це природне явище після кризових років», – говорить вона. На думку Головач, ми повинні пам’ятати, що ці тренди не будуть сталими у майбутньому, оскільки база порівняння поступово збільшуватиметься. Важливим драйвером росту ВВП є показник притоку капінвестицій, а він в Україні недостатній." кінець цитати
https://voxukraine.org/uk/byudzhet-nazd ... eAz3mLfTOE

По валюті. Є ще 15% у гривні. Є бажання конвертнути їх у валюту із очікуваннями росту до 25/25,5 до середини січня. От тільки не знаю чи сьогодні чи краще почекати до завтра. Ф 23,85/24,03
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:25

  Искатель написав:но скромничает

отож...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.11.2019.....................2398,1365
Гривна укрепилась на 7 копеек.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционной 20-минутной паузы опустились на копейку. После 11-30 присели на полкопейки, оттолкнулись и пошли вверх. До 12 одолели 3 копейки.
НБУ вчера выкупил около 50 млн.
Коррсчета снова топчутся на месте. На этот раз, увеличению объема суточных сертификатов вместе с интервенцией НБУ противостояла инкассация.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.11.2019
Усього, млн дол. США 328.4
В пятницу, после бурного четверга, обороты резко снизились. Чистый спрос не превысил 300 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:32

  Dimar написав:
  Автор77 написав:ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.

Это ложь от начала и до конца.
Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.

Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты.
https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro

В частности, маленькая цитата:
Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%.

що саме цікаве - всі кажуть що ми заплатимо по VRI
але ніхто не рахує скільки втратили кредитори.
для прикладу.
нам списали 3,2 лярди. але якщо уявити що нам їх не списали а сказали що повернете в 2040 році з відсотками то це буде складати 17 лярдів.
а ось те що кредитори повернуть собі ці 17 лярдів не факт.
я прикидував - вони їх собі повернуть якщо Україна щороку буде зростати на 4,2%

а ще було ж відтермінування погашення головного боргу по бондам що також рахували. і ці встрати кредиторів також ніхто не рахує.

зате закладають щорічне зростання економіки на 7% і рахують шалені виплати по VRI
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Мог бы и больше, но скромничает

Этого хватило. И так развернулись. Больше излишков просто не было.

  Realist написав:От тільки не знаю чи сьогодні чи краще почекати до завтра. Ф 23,85/24,03

Советов я не даю, какой будет курс не знаю, но на всякий случай напомню, что в четверг США празднуют День Благодарения и по этому случаю не работают. Реакция нашего рынка на выходные в США бывает очень разной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:45

  Dimar написав:
  Автор77 написав:ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.

Это ложь от начала и до конца.
Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.

Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты.
https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro

В частности, маленькая цитата:
Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%.




Иван Богдан
кандидат экономических наук, зав.отделом экономико-математического моделирования ДННУ "Академия финансового управления"

https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-dis ... 7024_.html

Я конечно понимаю, что кандидат эк.наук и т.п. для вас - продавец секонд-хенда на рынке.

Я конечно понимаю, что :

......"Если бы в Украине было применено условие реструктуризации государственного долга по образцу Аргентины, то максимальный размер выплат за 20 лет составил бы 6,2 млрд долл., если бы по образцу Греции — всего 1,4 млрд. Обе суммы не создают критических проблем для государственных финансов Украины.".....

для вас 1-6 млрд.дол. переплаты , как это принято в мире,намного больше чем -

40-80 млрд.дол. переплат:

......."Для оценки рисков роста будущего государственного долга Украины были составлены четыре макроэкономических сценария на период 2019–2040 гг., в которых моделируется динамика достижения Украиной уровня жизни в 65, 75 и 100% от уровня жизни Польши образца 2018 г. Четвертый сценарий составлен на основе прогноза Минэкономики до 2030 г. "Цели устойчивого развития: Украина" (см. табл. 2).
Результаты модельных расчетов выплат по ВВП-варрантам поражают. Даже по первому сценарию объем будущих выплат почти вдвое превысит сумму списанного в 2015 г. долга. Прогрессия выплат по ВВП-варрантам усилится при увеличении годовых темпов прироста реального ВВП. Уже во втором сценарии (со средним темпом ВВП 4,3%) объем выплат составит 25 млрд долл., в третьем — 74 млрд, в четвертом — 78 млрд долл. (см. рис. 2)".....

Я конечно, понимаю,что такое для вас эти десятки милилардов долларов переплаты.
Ну будет и дальше средняя по больнице в стране не 2-3 тыс.евро, а 500-600 евро в лучшем случае.

Фигня по вашему мнению, ведь всегда можно сесть на бусик и поехать пособирать помидоры в Польше.

Но непонятно - почему лишь одна страна в мире подписала такую аферу ,
почему в ситуации, когда весь мир готов был идти нам навстречу,
поддерживая наше проевропейское направления,
и у нас были основания требовать намного более лояльные условия, чем Греция и Аргентина, упоомянутые в статье математика,
т.е. 1-6 млрд.дол переплат за списание 3 млрд.дол,

страна подписала кабальное соглашение в обмен всего лишь на списание 3.2 млрд.дол., смешная вобщем-то сумма.

Не понимаю, почему вы считаете ,что ваши экономические знания выше чем мнение :
Шапрана,
Устенка,
Яременка,
главы ассоциации украинских банков,
Фурсы и т.п. ?

Ведь указанные " звезды", а иных у нас нет, ну или не густо, прямо на ютубе указали:
-есть риски дефолта
-есть риски выхода спекулянтов из ОВГЗ в апреле-мае 2020-го года
-с варрантами надо что-то делать, какую-то реструктуризацию как минимум,
поскольку - это есть

"зло для страны,которое не мы сотворили",
это почти дословно мнение этих все-таки известных у нас экономистов.

Я понимаю, что кому-то тут на форуме жалко:
-Яресько
-жалко наших кредиторов,
которые не получили свои 3 млрд.дол. вовремя, но зато теперь получат с огромным профитом, ведь даже если теперь выкуапть варранты, то никто их не отдаст по номиналу, в лучшем случае, если поспешить ,то за 9-10 млрд. может и отдадут, а может вообще скажут - нет мы лучше подождем десятков миллиардов долларов

А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:

-прорыва

-рывка

-средних доходов на урвоне ну хотя бы восточной Европы, хотя по потенциалу страна заслуживает уровня жизни западной Европы

-достижения уровня Польши образца 2018 года не через многие десятилетия,
ведь это так обидно плестись в хвосте,
в то время,когда другие стрнаны будут нестись ракетой вверх по экономическим ступенькам развития.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

23,9950
Небольшой отскок на моменте.
И на нале также на 3-4 коп. вверх.

И хотя я , как видно из моей ссылки на сообщение от 25.02.2019-го года писал о возможности оптимистического сценария и похода к 22-23, и даже к 19-20,

на данном этапе я не вижу ни реформ, ни прорыва, ни направления, ну кроме земли и ОВГЗ,

поэтому считаю ,что из того моего прогноза подходит вариант "умеренно оптимистический" - что -то в районе 26.

Хотя мне лично выгодно было бы 22-23, так как 70% моего дохода не привязано к валюте, как и у большинства участников форума.

Но нет фундаменталки, и как-то оно все искусственно,притянуто за уши, не нравится мне такая ситуация, хотя более выгодна была бы ревальвация.
Смотрим,наблюдаем, не расслабляемся.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:04

Автор77
Прекратите истерику, пожалуйста.
Прочтите внимательно статью, на которую я дал ссылку.
Если не поймете - прочтите еще раз еще более внимательно.
Там есть все ответы.

Но если Вам не нравится, что там написано, можете посчитать гигантские выплаты по варрантам при 50% росте экономики Украины ежегодно и взвыть от недостатка разрядности калькулятора. :)

ЗЫ. Фурсу уважаю. И ни разу нигде не видел, чтобы он критиковал "варранты от Яресько".
Dimar
 
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