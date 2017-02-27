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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2805280628072808

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:09

там пять копеек новых к концу года в оборот в водят. презентовали уже. красивенькая.
в начале 20 года обещают новые 10 копеек.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:10

  Сибарит написав:Усього, млн дол. США 328.4
В пятницу, после бурного четверга, обороты резко снизились. Чистый спрос не превысил 300 млн.
Думаю многие обратили внимание, что последние пару месяцев предложение стабильно превышает спрос на 5-15% в зависимости ото дня. То есть потенциально гривна ещё может укрепиться процентов на 7-8 с учётом вмешательства НБУ //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17

  Dimar написав:
ЗЫ. Фурсу уважаю. И ни разу нигде не видел, чтобы он критиковал "варранты от Яресько".


У всех этих Авторов, Юриков и ко еще будет возможность сравнить последствия для экономики от цивилизованной реструктуризации на более-мененее прийнятных условиях (а сходите да убедите любого кредитора что б он понял и простил) и "посылания всех и вся". Причем достаточно скоро. Но думаю тогда многим будет уже не до форума. И курс вас будет тоже мало интересовать.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:44

  Vitalych-new написав:Но при этом чем больше проседает курс доллара, тем больше уменьшаются собственные поступления бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.п.), и тем более увеличивается дефицит бюджета :lol: :lol: :lol:
А потом дефицит будет дополнительно увеличиваться за счёт выплат 15-19 % годовых по этим ОВГЗ.....
А экономика не растёт такими темпами !!! Не прирастает у неё ничего с темпом хотя бы 15 % в год :evil:

Верной дорогой идем, товарищи! Всё, как Игорь Валерьевич приказал еще в июне - к дефолту. Чем больше дефицит бюджета и пирамида ОВГЗ, тем громче потом грохнется этот шкаф! Ребятки работают с гарантией, сразу по всем направлениям. Чтобы никак не удалось залатать этот "тришкин кафтан", когда наступит час "Ч".
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 26 лис, 2019 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:47

lrs7719
заинтриговали :?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49

  Vadim V написав:На торгах по доллару избыток предложения валюты. Покупатели не торопятся, выжидая минимальных котировок. Идут сделки по лотам до 1 млн долларов. Участники рынка ждут Нацбанка с его выкупом излишка предложения. (с)
п.с. предчувствие какое то шо на днях будет старт предновогоднего загончика вверх.

Всё стандартно: конец месяца, всем надо платить налоги и закрывать кредиты. "Физики" вчера и до конца недели будут закрывать свои лимиты по картам. А "юрикам" надо налоги все заплатить. Вот и будет до пятницы очередной слив валюты. Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать.


Акції протесту проти дешевого долара:
Працівники найбільших українських заводів вже кілька днів проводять мітинг в центрі Києва під будівлею Національного банку України.
Мітингарі заявляють, що через зміцнення гривні до 24 грн/$1 найбільші металургійні підприємства країни перебувають на межі зупинки, а кілька десятків тисяч людей можуть залишитися без робочих місць. Тому основна їх вимога до НБУ – повернути курс на рівень 27 грн за долар США.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10767917-b ... dolar.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:то что доляр в пике до курса 16 єто уже понятно
непонятно всеобщее безумие па28 с 2016 по 2018г !!!
Вот это уже совсем непонятно непонятно и выглядит с 2019 горда диким.

... ну, типу, війна... пудель нападе! ©
- а зараз, плавно йдемо до того, що написано у моєму підпису....

п. с.
- то коли, кажете, 16 буде?
- в наступному році, чи через рік?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:02

  asti написав:
  Сибарит написав:Усього, млн дол. США 328.4
В пятницу, после бурного четверга, обороты резко снизились. Чистый спрос не превысил 300 млн.
Думаю многие обратили внимание, что последние пару месяцев предложение стабильно превышает спрос на 5-15% в зависимости ото дня. То есть потенциально гривна ещё может укрепиться процентов на 7-8 с учётом вмешательства НБУ //)
есть мысли по-поводу?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Они что, не понимают, что так последних украинских экспортёров добьют дешёвым доляром
целеноправленно и маниакально укрепляют гривну, а могли бы зарплаты и пенсии поднять при курсе 28, чем мизерные пенсии при курсе 23 и ценах по курсу28
доляр падает, а цены росту, то что это такое?
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