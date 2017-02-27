там пять копеек новых к концу года в оборот в водят. презентовали уже. красивенькая.
в начале 20 года обещают новые 10 копеек.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:09
там пять копеек новых к концу года в оборот в водят. презентовали уже. красивенькая.
в начале 20 года обещают новые 10 копеек.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:10
Думаю многие обратили внимание, что последние пару месяцев предложение стабильно превышает спрос на 5-15% в зависимости ото дня. То есть потенциально гривна ещё может укрепиться процентов на 7-8 с учётом вмешательства НБУ //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17
У всех этих Авторов, Юриков и ко еще будет возможность сравнить последствия для экономики от цивилизованной реструктуризации на более-мененее прийнятных условиях (а сходите да убедите любого кредитора что б он понял и простил) и "посылания всех и вся". Причем достаточно скоро. Но думаю тогда многим будет уже не до форума. И курс вас будет тоже мало интересовать.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:44
Верной дорогой идем, товарищи! Всё, как Игорь Валерьевич приказал еще в июне - к дефолту. Чем больше дефицит бюджета и пирамида ОВГЗ, тем громче потом грохнется этот шкаф! Ребятки работают с гарантией, сразу по всем направлениям. Чтобы никак не удалось залатать этот "тришкин кафтан", когда наступит час "Ч".
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 26 лис, 2019 14:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
Всё стандартно: конец месяца, всем надо платить налоги и закрывать кредиты. "Физики" вчера и до конца недели будут закрывать свои лимиты по картам. А "юрикам" надо налоги все заплатить. Вот и будет до пятницы очередной слив валюты. Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Акції протесту проти дешевого долара:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ну, типу, війна... пудель нападе! ©
- а зараз, плавно йдемо до того, що написано у моєму підпису....
п. с.
- то коли, кажете, 16 буде?
- в наступному році, чи через рік?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:02
есть мысли по-поводу?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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