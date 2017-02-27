Додано: Вів 26 лис, 2019 14:08

Ой+ написав: yuri_m написав: Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать. Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать.



Акції протесту проти дешевого долара:



Мітингарі заявляють, що через зміцнення гривні до 24 грн/$1 найбільші металургійні підприємства країни перебувають на межі зупинки, а кілька десятків тисяч людей можуть залишитися без робочих місць. Тому основна їх вимога до НБУ – повернути курс на рівень 27 грн за долар США.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10767917-b ... dolar.html Працівники найбільших українських заводів вже кілька днів проводять мітинг в центрі Києва під будівлею Національного банку України.Мітингарі заявляють, що через зміцнення гривні до 24 грн/$1 найбільші металургійні підприємства країни перебувають на межі зупинки, а кілька десятків тисяч людей можуть залишитися без робочих місць. Тому основна їх вимога до НБУ – повернути курс на рівень 27 грн за долар США.Детальніше читайте на УНІАН: Акції протесту проти дешевого долара:

Ну да, а когда гривна валилась с 8-10 до 40,они не протестовали,а их хозяин даже не потрудился на фоне фантастической девальвации увеличить им зарплату до более менее достойного уровня,и хотя бы сократить до уровня приличности разрыв между оплатой труда в Украине и в европейских странах.Не в курсах дело, поляки вон при любых курсах процветают,у них злотый также нормально так прыгал, а ни их население, ни их экономика этого даже не заметили.Дело в в системе.Когда олигархи на допотопных технологияхи на дешевом оборудывании выжимают максималку,попадают в списки самых богатых людей планеты,покупают мега-активы, только самые дорогие квартиры в Лондоне ,только самые дорогие яхты и суперджеты,при том ,что все это они мутят в собственной стране с постыдным уровнем жизни,да еще и ухитряются отстегивать при этом огромный коррупцонный кусок своим крышам, им конечно не до повышения социальных стандартов, им вообще все до фени,а вот заплатить обнищавшим собственным работникам по пару сотен гривен за пикет,это да на это их фантазии хватает.Игры монополий , олигархов, приспособленцев, и профанов до добра не доводят.Протсо дисбалансы все углубляются и углубляются.Вопрос только во времени отстрела пружиныХотя не спорю, пружина может находиться в сжатом состоянии достаточно долго,смотря чем ее придавить,например,жадность международных спекулянтов имеет достаточный запас,как и большой запас профанов на топ-должностях ,решивших,что изобрели вечный двигатель,и можна на примитивных - одноразовых вещах ( а земля и конечность пирамиды ОВГЗ - разве это не одноразовость в какой-то мере)свести балансы и построить подобие цивилизованной экономики,что мы и наблюдаем сейчас.