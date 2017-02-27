там пять копеек новых к концу года в оборот в водят. презентовали уже. красивенькая.
в начале 20 года обещают новые 10 копеек.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:09
там пять копеек новых к концу года в оборот в водят. презентовали уже. красивенькая.
в начале 20 года обещают новые 10 копеек.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:10
Думаю многие обратили внимание, что последние пару месяцев предложение стабильно превышает спрос на 5-15% в зависимости ото дня. То есть потенциально гривна ещё может укрепиться процентов на 7-8 с учётом вмешательства НБУ //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17
У всех этих Авторов, Юриков и ко еще будет возможность сравнить последствия для экономики от цивилизованной реструктуризации на более-мененее прийнятных условиях (а сходите да убедите любого кредитора что б он понял и простил) и "посылания всех и вся". Причем достаточно скоро. Но думаю тогда многим будет уже не до форума. И курс вас будет тоже мало интересовать.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:44
Верной дорогой идем, товарищи! Всё, как Игорь Валерьевич приказал еще в июне - к дефолту. Чем больше дефицит бюджета и пирамида ОВГЗ, тем громче потом грохнется этот шкаф! Ребятки работают с гарантией, сразу по всем направлениям. Чтобы никак не удалось залатать этот "тришкин кафтан", когда наступит час "Ч".
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 26 лис, 2019 14:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
Всё стандартно: конец месяца, всем надо платить налоги и закрывать кредиты. "Физики" вчера и до конца недели будут закрывать свои лимиты по картам. А "юрикам" надо налоги все заплатить. Вот и будет до пятницы очередной слив валюты. Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Акції протесту проти дешевого долара:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:02
есть мысли по-поводу?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Они что, не понимают, что так последних украинских экспортёров добьют дешёвым доляром
целеноправленно и маниакально укрепляют гривну, а могли бы зарплаты и пенсии поднять при курсе 28, чем мизерные пенсии при курсе 23 и ценах по курсу28
дефицит бюджета будет ярдов 10 в долярах за 2019 год
и всё из за крепчайшей валюты в мире - гривны, нового биткоина
инвесторы (спекулянты со всего мира валят к нам за гривной)
доляр падает, а цены росту, то что это такое?
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:08
Ну да, а когда гривна валилась с 8-10 до 40,
они не протестовали,
а их хозяин даже не потрудился на фоне фантастической девальвации увеличить им зарплату до более менее достойного уровня,
и хотя бы сократить до уровня приличности разрыв между оплатой труда в Украине и в европейских странах.
Не в курсах дело, поляки вон при любых курсах процветают,
у них злотый также нормально так прыгал, а ни их население, ни их экономика этого даже не заметили.
Дело в в системе.
Когда олигархи на допотопных технологиях
и на дешевом оборудывании выжимают максималку,
попадают в списки самых богатых людей планеты,
покупают мега-активы, только самые дорогие квартиры в Лондоне ,
только самые дорогие яхты и суперджеты,
при том ,что все это они мутят в собственной стране с постыдным уровнем жизни,
да еще и ухитряются отстегивать при этом огромный коррупцонный кусок своим крышам, им конечно не до повышения социальных стандартов, им вообще все до фени,
а вот заплатить обнищавшим собственным работникам по пару сотен гривен за пикет,
это да на это их фантазии хватает.
Игры монополий , олигархов, приспособленцев, и профанов до добра не доводят.
Протсо дисбалансы все углубляются и углубляются.
Вопрос только во времени отстрела пружины
Хотя не спорю, пружина может находиться в сжатом состоянии достаточно долго,
смотря чем ее придавить,
например,жадность международных спекулянтов имеет достаточный запас,
как и большой запас профанов на топ-должностях ,
решивших,что изобрели вечный двигатель,
и можна на примитивных - одноразовых вещах ( а земля и конечность пирамиды ОВГЗ - разве это не одноразовость в какой-то мере)
свести балансы и построить подобие цивилизованной экономики,
что мы и наблюдаем сейчас.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 26 лис, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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