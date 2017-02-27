Додано: Вів 26 лис, 2019 14:21

Dimar написав: Автор77

Я вот читаю Ваши сообщения и у меня какой-то диссонанс появляется.

С одной стороны, Вы абсолютно справедливо критикуете Коломойского и его подходы.

А с другой стороны, активно цитируете говорящую ж.о.п.у. Коломойского, которая действует и говорит исключительно в интересах последнего.



Не находите противоречий? Я вот читаю Ваши сообщения и у меня какой-то диссонанс появляется.С одной стороны, Вы абсолютно справедливо критикуете Коломойского и его подходы.А с другой стороны, активно цитируете говорящую ж.о.п.у. Коломойского, которая действует и говорит исключительно в интересах последнего.Не находите противоречий?

Минутка юмора на форуме ФинансовУчастник назвал "ж.о.п.у. Коломойского" Дубинского, но кроме него и - Устенко,Фурсу,Яременко,Шапрана, главу ассоциации украинских банков ну и математика-кандидата экономических наук автора из Зеркала недели, изложившего подсчеты и модели, по которым схема варрантов развела страну на суммы, в 10 раз превышающие аналоги в мировой истории по государственным дериативам, 25-78 млрд.дол. - это цифры переплат для Украины по афере Яресько, и грандиозную аферу этой дамы с компанией подтверждают не только все вышеперечисленные экономисты, что выложено на ютубе, на который давалась ссылка, но и все ,считающие себя гражданами этой страны.Криворожсталь - 4 млрд.дол. и страна купается в бабках 5 летАфера Яресько 25-78 млрд.дол, и постоянно включенные тормоза для экономики.Одноголосное мнение участников круглого стола - всех перечисленных экономистов, а как раз Дубинский об этом ничего не говорил конкретно,"варранты - мега зло,которое не мы сотворили, но нам это расхлебывать"И вот вся эта карусель - срочно землю и срочно приватизацию для затыкания пробоин, массовый заход спекулянтов в пирамиду - ,связанное с этим не фундаментальное , а спекулятивное укрепление гривны- в т.ч. и из-за наследия гос.дериативов.