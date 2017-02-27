Там конечно хозяева этих заводов руководят, но большая доля правды в этом есть: зарплаты у металлургов уже порезали по итогам октября, и значительную часть вспомогательного персонала переводят на сокращенную рабочую неделю. Если сюда добавить еще и падение цен на металл в мире, то большая и красивая жoпа рисуется всё ярче и сочнее! Рекомендую всем сторонникам сильной гривны поднять внешнеторговый баланс Украины и посмотреть, какую долю экспорта мы закрываем металлургией. И какая дыра там появится, когда курс опустят ниже 24 и экспорт металла полностью остановится. Или станет минимальным. Или останется на прежнем уровне (контракты-то надо выполнять), но убытки комбинатов станут гигантскими! Ничего не напоминает? Ну там 2008-2009 годы например... Тогда тоже одна дама-премьер боролась с конкурирующим кланом, и в итоге завалила всю экономику! Сейчас Беня валит Ахметку и Пинчука. А в итоге с голым задом останемся мы все...
Автор77 Я вот читаю Ваши сообщения и у меня какой-то диссонанс появляется. С одной стороны, Вы абсолютно справедливо критикуете Коломойского и его подходы. А с другой стороны, активно цитируете говорящую ж.о.п.у. Коломойского, которая действует и говорит исключительно в интересах последнего.
Yuri_61 написав:Они что, не понимают, что так последних украинских экспортёров добьют дешёвым доляром целеноправленно и маниакально укрепляют гривну, а могли бы зарплаты и пенсии поднять при курсе 28, чем мизерные пенсии при курсе 23 и ценах по курсу28 дефицит бюджета будет ярдов 10 в долярах за 2019 год и всё из за крепчайшей валюты в мире - гривны, нового биткоина инвесторы (спекулянты со всего мира валят к нам за гривной) доляр падает, а цены росту, то что это такое?
Все всё прекрасно понимают. Коломойский еще летом озвучил свою цель - дефолт. Чтобы ничего не платить по прошлым долгам и за копейки скупить всю землю. Цель простая, как двери! И её активно претворяют в жизнь. Закон о земле уже приняли в первом чтении. Всех конкурентов, имеющих сейчас деньги, загоняют ниже плинтуса. Первыми умрут экспортеры, а это самые жирные ребята, с приличными деньгами. Выбьют их - некому будет выходить на аукционы по земле в 2020 году. Параллельно передохнут все крупные и средние аграрии, т.е. и тут конкурентов не будет. А дальше дефолт, курс за 100 - и можно землю прибирать к рукам задаром! Беню интересуют сугубо деньги, а на страну ему насрать.
Dimar написав:Автор77 Я вот читаю Ваши сообщения и у меня какой-то диссонанс появляется. С одной стороны, Вы абсолютно справедливо критикуете Коломойского и его подходы. А с другой стороны, активно цитируете говорящую ж.о.п.у. Коломойского, которая действует и говорит исключительно в интересах последнего.
Не находите противоречий?
Минутка юмора на форуме Финансов
Участник назвал "ж.о.п.у. Коломойского" Дубинского, но кроме него и - Устенко,Фурсу,Яременко,Шапрана, главу ассоциации украинских банков ну и математика-кандидата экономических наук автора из Зеркала недели, изложившего подсчеты и модели, по которым схема варрантов развела страну на суммы, в 10 раз превышающие аналоги в мировой истории по государственным дериативам, 25-78 млрд.дол. - это цифры переплат для Украины по афере Яресько, и грандиозную аферу этой дамы с компанией подтверждают не только все вышеперечисленные экономисты, что выложено на ютубе, на который давалась ссылка, но и все ,считающие себя гражданами этой страны.
Криворожсталь - 4 млрд.дол. и страна купается в бабках 5 лет Афера Яресько 25-78 млрд.дол, и постоянно включенные тормоза для экономики. Одноголосное мнение участников круглого стола - всех перечисленных экономистов, а как раз Дубинский об этом ничего не говорил конкретно, "варранты - мега зло,которое не мы сотворили, но нам это расхлебывать"
И вот вся эта карусель - срочно землю и срочно приватизацию для затыкания пробоин, массовый заход спекулянтов в пирамиду - , связанное с этим не фундаментальное , а спекулятивное укрепление гривны - в т.ч. и из-за наследия гос.дериативов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 26 лис, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Последние 5-6 лет показали, что это уже не интересует никого, тем более тех кто уже с фиговым листом давно. Страну не интересовали людские ресурсы, теперь пошел возврат.
И тем не менее пошел рост экономики, а значит этих с фиговым листом стало меньше. Или предлагаете вместо выкарабкивания из ямы просто с разбегу запрыгнуть в неё по принципу "да гори оно всё огнем"? Ну так те, кто нас туда усиленно тянет, тогда просто возьмут "бабки" и свалят из страны. А вся эта быдлoмасса, кричащая сейчас "ура, курс 24, давай 20" потом будет последний сухарь без соли доедать. Если конечно жива останется... Потому что уже не пропетляем, как в 2014. Будет всё намного жестче, в стиле 1917 и 1941 в одном флаконе.
Автор77 написав:Участник назвал "ж.о.п.у. Коломойского" Дубинского, но кроме него и - Устенко,Фурсу,Яременко,Шапрана, главу ассоциации украинских банков ну и математика-кандидата экономических наук автора из Зеркала недели, изложившего подсчеты и модели, по которым схема варрантов развела страну на суммы, в 10 раз превышающие аналоги в мировой истории по государственным дериативам, 25-78 млрд.дол. - это цифры переплат для Украины по афере Яресько, и грандиозную аферу этой дамы с компанией подтверждают не только все вышеперечисленные экономисты, что выложено на ютубе, на который давалась ссылка, но и все ,считающие себя гражданами этой страны.
Так чого вони їх не скуповують, якщо так вигідно і надійно? Не треба таке державі пропонувати, а самим, інакше все це пердьож.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ruvex написав:Последние 5-6 лет показали, что это уже не интересует никого, тем более тех кто уже с фиговым листом давно. Страну не интересовали людские ресурсы, теперь пошел возврат.
И тем не менее пошел рост экономики, а значит этих с фиговым листом стало меньше. Или предлагаете вместо выкарабкивания из ямы просто с разбегу запрыгнуть в неё по принципу "да гори оно всё огнем"? Ну так те, кто нас туда усиленно тянет, тогда просто возьмут "бабки" и свалят из страны. А вся эта быдлoмасса, кричащая сейчас "ура, курс 24, давай 20" потом будет последний сухарь без соли доедать. Если конечно жива останется... Потому что уже не пропетляем, как в 2014. Будет всё намного жестче, в стиле 1917 и 1941 в одном флаконе.
Нет, не предлагаю. Констатирую, что каждый, кто в какой то мере работал и ждал изменений в том числе от поднятия экономики, теперь спасает себя, исключительно себя. Момент доверия непростительно упущен. Обывателя тем более не интересует ни доллар по 24 ни по 28.