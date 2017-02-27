Автор77 написав: -средних доходов на урвоне ну хотя бы восточной Европы, хотя по потенциалу страна заслуживает уровня жизни западной Европы
Где вы этот потенциал нашли?
в то время,когда другие страны будут нестись ракетой вверх по экономическим ступенькам развития.
Какая еще ракета?
Согласно консенсус-прогнозу, в целом за 2019 год рост немецкого ВВП не превысит 0,6%.
1.Потенциал - мега-удачное географическое положение, транспортное положение, порты, промка, научный потенциал, образование, трудолюбивость населения, можно бесконечно перечислять, а ресурсы - земля,которую хотят толкнуть олигархам и создать де-факто еще одну очередную монополию, природные ресурсы - вся таблица Менделеева, энергоносители, которые не растут в добыче, зато ухватились за русский газ как за соломинку и т.п. Натоместь - русско-латино-американская модель экономики, когда ограниченное число людей выкачивает 99 % нацдохода, основываясь на использовании дешевой рабочей силы, которая валом за границу от такой системы начала валить.
2.Немцы, да они вообще стагнировать могут, они уже в 22-м веке, посмотрите в каких квартирах они живут, там обычную старую восточно-ГДР-овскую хрущевку так доводят до кондиции, что не поймешь сразу - то ли там фрау Меркель живет, то ли работяга Ханс, пришедший со смены. Кстати, фрау кажется в достаточно скромной арендованной квартире живет, ну или жила многие годы, в отличие от тех сборищ дворцов - сотен ,а точнее тысяч дворцов в стиле Межигорья - Конча-Засп, Новых Петривцив, Козина и т.п.
Yuri_T написав:онлайнеры вплотную подошли к 24. не пора ли прикупить немного баксов на черный день?
Это делаю регулярно после прихода к власти ставленников Коломойского. Всю свободную гривну вкладываю в валюту. И пусть кричат адепты гривны "па 20" что хотят! Средний курс покупки (26.50+24.10)=25.30. Итого 5% от текущего. При рисках взлета на 1-2 гривны в день и на 20-25 за неделю при наступлении "часа Ч" вполне нормальные издержки. А при запуске в оборот этой валюты вообще даже без таких минусов выходит. Когда в стране огромная дыра в бюджете, гонят ударными темпами пирамиду ОВГЗ, уничтожают экспортеров, и открывают рынки для товаров агрессора - то выбор однозначно за валютой! С ней если что в любой стране мира примут. А куда денутся держатели мешков гривен?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 26 лис, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:
-прорыва
-рывка
і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами? вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок? з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок? а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни. покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно