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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28082809281028112812>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:38

  Starikan написав:
  Автор77 написав: -средних доходов на урвоне ну хотя бы восточной Европы, хотя по потенциалу страна заслуживает уровня жизни западной Европы

Где вы этот потенциал нашли?
в то время,когда другие страны будут нестись ракетой вверх по экономическим ступенькам развития.

Какая еще ракета?
Согласно консенсус-прогнозу, в целом за 2019 год рост немецкого ВВП не превысит 0,6%.



1.Потенциал - мега-удачное географическое положение, транспортное положение, порты, промка, научный потенциал, образование, трудолюбивость населения, можно бесконечно перечислять, а ресурсы - земля,которую хотят толкнуть олигархам и создать де-факто еще одну очередную монополию, природные ресурсы - вся таблица Менделеева, энергоносители, которые не растут в добыче, зато ухватились за русский газ как за соломинку и т.п.
Натоместь - русско-латино-американская модель экономики, когда ограниченное число людей выкачивает 99 % нацдохода, основываясь на использовании дешевой рабочей силы, которая валом за границу от такой системы начала валить.

2.Немцы, да они вообще стагнировать могут, они уже в 22-м веке, посмотрите в каких квартирах они живут, там обычную старую восточно-ГДР-овскую хрущевку так доводят до кондиции, что не поймешь сразу - то ли там фрау Меркель живет, то ли работяга Ханс, пришедший со смены.
Кстати, фрау кажется в достаточно скромной арендованной квартире живет, ну или жила многие годы, в отличие от тех сборищ дворцов - сотен ,а точнее тысяч дворцов в стиле Межигорья - Конча-Засп, Новых Петривцив, Козина и т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:40

онлайнеры вплотную подошли к 24.
не пора ли прикупить немного баксов на черный день?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:54

  Yuri_T написав:онлайнеры вплотную подошли к 24.
не пора ли прикупить немного баксов на черный день?

Это делаю регулярно после прихода к власти ставленников Коломойского. Всю свободную гривну вкладываю в валюту. И пусть кричат адепты гривны "па 20" что хотят! Средний курс покупки (26.50+24.10)=25.30. Итого 5% от текущего. При рисках взлета на 1-2 гривны в день и на 20-25 за неделю при наступлении "часа Ч" вполне нормальные издержки. А при запуске в оборот этой валюты вообще даже без таких минусов выходит. 8)
Когда в стране огромная дыра в бюджете, гонят ударными темпами пирамиду ОВГЗ, уничтожают экспортеров, и открывают рынки для товаров агрессора - то выбор однозначно за валютой! С ней если что в любой стране мира примут. А куда денутся держатели мешков гривен?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 26 лис, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:57

  Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:

-прорыва

-рывка

і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами?
вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок?
з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок?
а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни.
покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

под вечер окна опустили прийом на 23.6

интересно, как там ОВГЗ сегодня разместились?
GoldFish
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:38

... за крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:а могли бы зарплаты и пенсии поднять при курсе 28, чем мизерные пенсии при курсе 23 и ценах по курсу28

- ключове тут "ціни"!
- можуть і НЕ піднімати зарплати, хіба чуть-чуть..... ну і пенсії - подвоїти!
- але головне - це ціни! - з ними потрібно "щось" робити!
- чи то має антимонопольний комітет працювати над цим, чи ще хто - але, результат для пересічних, повинен бути "на табло"! - тобто, на цінниках продуктів!
- і то має бути ВЖЕ з Нового року! - бо терпіння у пересічних, вже розкалено до білого/червоного кольору!!!
.... лише в Долярчика терпіння/розуміння ситуації затиснене в лещата до літа!
.... а там побачимо, сказав сліпий! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:42

  mephala написав:
  Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:

-прорыва

-рывка

і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами?
вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок?
з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок?
а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни.
покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно


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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:45

  Ой+ написав:
  yuri_m написав:Доят народ классически! Зажимают гривневую ликвидность четко перед налоговым периодом, чтобы валюту подешевле высосать.


Акції протесту проти дешевого долара:
Працівники найбільших українських заводів вже кілька днів проводять мітинг в центрі Києва під будівлею Національного банку України.
Мітингарі заявляють, що через зміцнення гривні до 24 грн/$1 найбільші металургійні підприємства країни перебувають на межі зупинки, а кілька десятків тисяч людей можуть залишитися без робочих місць. Тому основна їх вимога до НБУ – повернути курс на рівень 27 грн за долар США.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10767917-b ... dolar.html


Угу, работники у которых зарплата в гривне вышли протестовать против укрепления гривны, так я и поверил в это "пчелы против меда" :shock:
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:46

  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Акції протесту проти дешевого долара:

Что-то на улице прохладно стало.
Пойти что ли под гидрометцентр попротестовать против понижения температуры?


НБУ до курсу має відношення скоріше як теплоенерго до температури в приміщенні, оскільки проводить певні дії з курсом, ніж як гідромецентр до погоди.

  katso написав:Угу, работники у которых зарплата в гривне вышли протестовать против укрепления гривны, так я и поверил в это "пчелы против меда"


Мають шанси без неї залишитись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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freeze
ще є приклади?
але як по мені - розраховувати що весь світ почне в нас розміщувати виробництво то це як то кажуть "дурень думкою багатіє". китайське чудо нам не світить.
mephala
 
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