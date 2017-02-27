Додано: Вів 26 лис, 2019 16:27

Господа, свежий сюжет по Еспрессо, программа Радио Свобода.

Участники Устенко и Пендзин, ну Пендзин не очень внушает довыерия конечно, ну а Устенко по моему толковый мужик.



Устенко:

1.2020-й - снижение ставок, больше станет денег, повысится потребительская активность, будет рост.



Спорно, но предположим.



2. На конец 2020-го гривна возвратится в более комфортное русло - 26- 27



Также в последнее время об этом думал, но тогда выходит поход к 23 отменяется ввиду отсутствия фундаменталки, и большую часть года будем крутиться около 25 "плюс"?



3.Пирамиде ОВГЗ ничего не угрожает, так как 25-30% ( с учетом курсового дохода) - это плата за украинский риск и невозможность одновременно двинуть на выход.

Типа предположим, что что-то случилось и надо слинять, слинять можно через вторичку, но кто ж тогда купит.



Не особо разбираюсь как сливать на вторичке, но мысль Устенка, что спекулянтов заманили в ловушку и они теперь как мыши в мышеловке - пмеет право на существование.



Мне даже нравится эта мысль, при девальвации гривны до озвученных Устенко уровней в 26-27, хотя бы куросвой доход у них уменьшится.

Как то не так нас жаба будет давить,господа, а то как-то слишком шоколадно получается,

соотечественникам 1.5% по валюте минус 18% налога и 1.5% военного,

а международным спекулянтам и внутренним инвесторам, накрысятничавшим на неуплате налогов и т.п. за многие годы - под 30%.



4.Евро Устенко ждет на уровнях 1-05 к доллару, так как на это показывают фьючерсы,ожидания и т.п.



Еще одно спорное утверждение,лично категорически не согласен с ним, но как вариант имеет право на существование.





Может кому будет полезно - этот свежак от Устенко?

Реальное инфо к размышлению так сказать.

Думаем, наблюдаем, не заморачиваемся ,

чашечка хорошего кофе,или чая

обязательно со свежей булочкой

снимает много заморочек,

и повышает настроение вне зависимости от того - куда идет доллар ,или евро.