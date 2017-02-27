Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з..............26.11.2019.............27.11.2019 дата розрахунку.............25.11.2019.............26.11.2019 Долар США....................2405,3801..............2398,2702 После полудня доллар отыграл чуть больше одной десятой копейки. Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционной 20-минутной паузы опустились на копейку. После 11-30 присели на полкопейки, оттолкнулись и пошли вверх. До 12 одолели 3 копейки. Полуденная попытка роста оказалась короткой, до обеда котировки снова просели на 2.5 копейки и вернулись на уровень утреннего периода стабильности. После обеда снова приподнялись на копейку и на этом остановились. Официальный курс встретили котировками 23.9700 - 24.0000, с которых начали сессию. Относительно вчерашнего закрытия просели на 5 копеек. Два периода стабильности на одинаковых уровнях наводят на мысль о двух интервенциях регулятора. Но это не точно.
Этот день в истории: 2017 - 2691.36 (-293) 2018 - 2789.84 (-391)
katso написав:Угу, работники у которых зарплата в гривне вышли протестовать против укрепления гривны, так я и поверил в это "пчелы против меда"
Ну как бы у них кроме протестов есть несколько вариантов: 1. смотреть, как падает курс, и как нарастают сокращения персонала на производстве 2. переходить на сокращенную рабочую неделю 3. лишиться всех надбавок и премий Курс дает прибавку к зарплате 4-5%, а увольнение из-за остановки завода уменьшает зарплату на 100%. Пункты 2 и 3 уменьшают её же от 10% до 40%. Ответ как бы очевиден!
Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:
-прорыва
-рывка
і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами? вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок? з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок? а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни. покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно
Так це треба китайців завести тут і КПК на владу посадити - і вже аж тоді ...
Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:
-прорыва
-рывка
і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами? вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок? з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок? а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни. покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно
у цьому році (2019) Китай має унікальний шанс зломати тренд і показати <7%
yuri_m написав:Ну как бы у них кроме протестов есть несколько вариантов: 1. смотреть, как падает курс, и как нарастают сокращения персонала на производстве 2. переходить на сокращенную рабочую неделю 3. лишиться всех надбавок и премий
Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.
Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.
yuri_m написав:Ну как бы у них кроме протестов есть несколько вариантов: 1. смотреть, как падает курс, и как нарастают сокращения персонала на производстве 2. переходить на сокращенную рабочую неделю 3. лишиться всех надбавок и премий
Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.
Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.
Это да, металурги нужны на каждом углу. Ну на крайний случай, государство оплатит им переучивание на сантехников-врозеточников, ага.
Господа, свежий сюжет по Еспрессо, программа Радио Свобода. Участники Устенко и Пендзин, ну Пендзин не очень внушает довыерия конечно, ну а Устенко по моему толковый мужик.
Устенко: 1.2020-й - снижение ставок, больше станет денег, повысится потребительская активность, будет рост.
Спорно, но предположим.
2. На конец 2020-го гривна возвратится в более комфортное русло - 26- 27
Также в последнее время об этом думал, но тогда выходит поход к 23 отменяется ввиду отсутствия фундаменталки, и большую часть года будем крутиться около 25 "плюс"?
3.Пирамиде ОВГЗ ничего не угрожает, так как 25-30% ( с учетом курсового дохода) - это плата за украинский риск и невозможность одновременно двинуть на выход. Типа предположим, что что-то случилось и надо слинять, слинять можно через вторичку, но кто ж тогда купит.
Не особо разбираюсь как сливать на вторичке, но мысль Устенка, что спекулянтов заманили в ловушку и они теперь как мыши в мышеловке - пмеет право на существование.
Мне даже нравится эта мысль, при девальвации гривны до озвученных Устенко уровней в 26-27, хотя бы куросвой доход у них уменьшится. Как то не так нас жаба будет давить,господа, а то как-то слишком шоколадно получается, соотечественникам 1.5% по валюте минус 18% налога и 1.5% военного, а международным спекулянтам и внутренним инвесторам, накрысятничавшим на неуплате налогов и т.п. за многие годы - под 30%.
4.Евро Устенко ждет на уровнях 1-05 к доллару, так как на это показывают фьючерсы,ожидания и т.п.
Еще одно спорное утверждение,лично категорически не согласен с ним, но как вариант имеет право на существование.
Может кому будет полезно - этот свежак от Устенко? Реальное инфо к размышлению так сказать. Думаем, наблюдаем, не заморачиваемся , чашечка хорошего кофе,или чая обязательно со свежей булочкой снимает много заморочек, и повышает настроение вне зависимости от того - куда идет доллар ,или евро.